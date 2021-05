NFL Draft, Übertragung: Tag 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tag drei in der Draft-Week der NFL 2021. SPOX sagt Euch, wie Ihr heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

Sichert Euch Euren Gratismonat bei DAZN und seht Euch alle Picks beim NFL Draft 2021 live an!

NFL Draft: Der Zeitplan 2021

Dritter und letzter Tag bei dem NFL Draft 2021! Ab 18 Uhr deutscher Zeit finden am heutigen Samstag, den 1. Mai die Runden vier bis sieben statt. Was sich in der bisherigen Draft-Week so getan hat, könnt Ihr hier nachlesen.

NFL Draft, Übertragung: Tag 3 heute live im TV und Livestream

Wie bereits in der Nacht zu Freitag und zum heutigen Samstag habt Ihr auch heute mehrere Möglichkeiten, den Draft im Fernsehen oder Livestream zu verfolgen.

NFL Draft, Übertragung: Tag 3 heute live im TV

So wie bereits an Tag 2 wird es von dem heutigen Draft-Tag keine deutsche Free-TV-Übertragung geben. ProSiebenMAXX zeigt nur die erste Runde im TV.

NFL Draft: Alle 32 Picks der ersten Runde © getty 1/33 Die erste Runde des NFL-Drafts 2021 ist abgeschlossen, Trevor Lawrence ist der neue Hoffnungsträger der Jacksonville Jaguars. Wir zeigen alle 32 Erstrunden-Picks im Schnelldurchlauf! © getty 2/33 1. Pick - Jacksonville Jaguars: TREVOR LAWRENCE, QUARTERBACK, CLEMSON. © getty 3/33 2. Pick - New York Jets: ZACH WILSON, QUARTERBACK, BYU. © getty 4/33 3. Pick - San Francisco 49ers (via Miami, via Houston): TREY LANCE, QUARTERBACK, NORTH DAKOTA STATE. © getty 5/33 4. Pick - Atlanta Falcons: KYLE PITTS, TIGHT END, FLORIDA. © getty 6/33 5. Pick - Cincinnati Bengals: JA'MARR CHASE, WR, LSU. © getty 7/33 6. Pick - Miami Dolphins (via Philadelphia): JAYLEN WADDLE, WIDE RECEIVER, ALABAMA. © imago images 8/33 7. Pick - Detroit Lions: PENEI SEWELL, OFFENSIVE TACKLE, OREGON. © getty 9/33 8. Pick - Carolina Panthers: JAYCEE HORN, CORNERBACK, SOUTH CAROLINA. © getty 10/33 9. Pick - Denver Broncos: PATRICK SURTAIN, CORNERBACK, ALABAMA. © getty 11/33 10. Pick - TRADE! Philadelphia Eagles (via Dallas Cowboys): DEVONTA SMITH, WIDE RECEIVER, ALABAMA. © getty 12/33 11. Pick - TRADE! Chicago Bears (via New York Giants): JUSTIN FIELDS, QUARTERBACK, OHIO STATE. © getty 13/33 12. Pick - Dallas Cowboys (via Miami, via San Francisco, via Philadelphia): MICAH PARSONS, LINEBACKER, PENN STATE. © getty 14/33 13. Pick - Los Angeles Chargers: RASHAWN SLATER, OT, NORTHWESTERN. © getty 15/33 23. Pick - TRADE! New York Jets (via Minnesota Vikings): ALIJAH VERA-TUCKER, OFFENSIVE GUARD, USC. © getty 16/33 15. Pick - New England Patriots: MAC JONES, QUARTERBACK, ALABAMA. © getty 17/33 16. Pick - Arizona Cardinals: ZAVEN COLLINS, LB, TULSA © getty 18/33 17. Pick - Las Vegas Raiders: ALEX LEATHERWOOD, OFFENSIVE TACKLE, ALABAMA. © getty 19/33 18. Pick - Miami Dolphins: JAELAN PHILLIPS, EDGE-RUSHER, MIAMI. © getty 20/33 19. Pick - Washington Football Team: JAMIN DAVIS, LINEBACKER, KENTUCKY. © getty 21/33 20. Pick - New York Giants (via Chicago Bears): KADARIUS TONEY, WIDE RECEIVER, © getty 22/33 21. Pick - Indianapolis Colts: KWITY PAYE, EDGE-RUSHER, MICHIGAN. © getty 23/33 22. Pick - Tennessee Titans: CALEB FARLEY, CORNERBACK, VIRGINIA TECH. © getty 24/33 23. Pick - Minnesota Vikings (via New York Jets, via Seattle): CHRISTIAN DARRISAW, OFFENSIVE TACKLE, VIRGINIA TECH. © getty 25/33 24. Pick - Pittsburgh Steelers: NAJEE HARRIS, RUNNING BACK, ALABAMA. © getty 26/33 25. Pick - Jacksonville Jaguars (via Los Angeles Rams): TRAVIS ETIENNE, RUNNING BACK, CLEMSON. © getty 27/33 26. Pick - Cleveland Browns: GREG NEWSOME, CORNERBACK, NORTHWESTERN. © getty 28/33 27. Pick - Baltimore Ravens: RASHOD BATEMAN, WIDE RECEIVER, MINNESOTA. © getty 29/33 28. Pick - New Orleans Saints: PAYTON TURNER, EDGE-RUSHER, HOUSTON. © getty 30/33 29. Pick - Green Bay Packers: ERIC STOKES, CORNERBACK, GEORGIA. © getty 31/33 30. Pick - Buffalo Bills: GREGORY ROUSSEAU, EDGE-RUSHER, MIAMI. © getty 32/33 31. Pick - Baltimore Ravens (via Kansas City): JAYSON OWEH, EDGE-RUSHER, PENN STATE. © getty 33/33 32. Pick - Tampa Bay Buccaners: JOE TRYON, EDGE-RUSHER, WASHINGTON.

NFL Draft, Übertragung: Tag 3 heute live im Livestream auf ran.de

Allerdings könnt Ihr via Livestream bei den Runden vier bis sieben mit dabei sein. Dieser wird Euch auf ran.de angeboten wird. Erforderlich ist vor dem Abruf eine Registrierung, die allerdings kostenlos und ohne jede Verpflichtung erfolgt. Ausgestrahlt wird der Livestream im Rahmen des NFL-Networks.

Gestartet wird der Stream heute um 17.55 Uhr.

NFL Draft, Übertragung: Tag 3 heute live im Livestream auf DAZN

Live verfolgen könnt Ihr den weiteren Draft auch bei DAZN. Der Streamingdienst ist ab 18 Uhr live dabei und führt Euch ebenso durch die ausstehenden Runden - wie schon an Tag 1 und an Tag 2.

Bei DAZN werdet Ihr nach der Offseason jede Menge NFL-Spiele live zu sehen bekommen - so viele wie bei keinem anderen Sender. Erleben könnt Ihr bei dem "Netflix des Sports" etwa Thursday Night Game, das Sunday Night Game und das Monday Night Game, außerdem kommt Ihr sonntags abends in den Genuss der Redzone mit den jeweiligen Begegnungen.

Falls Ihr noch kein DAZN-Mitglied seid: Ein Monatsabonnement kostet Euch pro Monat 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Ihr müsst es nicht selbst immer wieder erneuern, es läuft automatisch so lange, bis Ihr es beendet. Wollt Ihr Euch direkt für ein Jahresabo entscheiden, mit dem Ihr im Vergleich knapp 24 Euro im Jahr spart - vorausgesetzt, Ihr nutzt das Monatsabo für mindestens zwölf Monate und rechnet diese Beträge hoch -, zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro.

Und Achtung: Als Neukunden könnt Ihr DAZN die ersten 30 Tage lang kostenlos testen! Ihr bekommt also den ersten Monat gratis, um zu prüfen, ob Euch das Angebot auf der Plattform auch zusagt. Das Abo-Modell, mit dem es danach je nach Eurer Entscheidung weiterginge, wählt Ihr aber bereits bei der Registrierung vorab.

DAZN bietet Euch aus den USA neben der NFL auch die NBA, die NHL und die MLB live an. Hinzu kommt jede Menge Live-Fußball mit den Freitagsspielen der Bundesliga, der Champions League, der Europa League sowie den internationalen Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1. Und dann wären da noch Motorsport, Handball, Tennis, Boxen, MMA, Rugby, Darts, Golf oder Wintersport. Für jeden Sport-Liebhaber dürfte also etwas dabei sein.

NFL Draft: Tag 1 heute live im Liveticker

Immer auf den Laufenden in Sachen NFL Draft halten wir Euch selbstverständlich auch bei SPOX. Wir haben an allen drei Tagen einen eigenen Liveticker auf der Seite.

Diesen findet Ihr hier.

NFL Draft 2021: Die Quarterbacks in Runde 1