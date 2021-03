NFL Draft 2021: Wide Receiver Ja'Marr Chase - der Beste mehrerer Klassen

Wide Receiver Ja'Marr Chase geht als eines der Toptalente in den NFL Draft 2021. Und dabei liegt seine letzte aktive Saison für LSU schon über ein Jahr zurück, reichte jedoch, um alle Beobachter inklusive seiner Eltern zu überzeugen. Nun könnte es zu einem Traumszenario für ihn kommen.

Die besten Draft Prospects zeichnen sich zumeist dadurch aus, dass sie in der College-Saison davor überzeugen, überragende Leistungen bringen und vielleicht sogar den einen oder anderen Award abräumen. So wie es DeVonta Smith von Alabama 2020 getan hat. Er gewann sogar die begehrte Heisman Trophy für den besten Spieler im College Football und brach mehrere Rekorde.

Rekorde, die ein Jahr zuvor erst durch Ja'Marr Chase von LSU aufgestellt worden waren. Jener Chase, der 2020 in seine Junior-Saison bei den Tigers hätte gehen sollen. Doch Chase verzichtete gänzlich auf seine letzte College-Saison.

Die Coronavirus-Pandemie war sicherlich auch ein Faktor, doch vielmehr überzeugten ihn potenzielle Agenten davon, aufgrund der deutlich verschlechterten sportlichen Lage der Tigers, seine volle Konzentration auf den Draft zu richten.

Mit gutem Grund, denn Chase hatte 2019 bereits seine allüberragende Saison hingelegt. Mit 84 Receptions für 1780 Yards und 20 Touchdowns (damaliger SEC-Rekord) hatte er großen Anteil daran, dass die Tigers - angeführt von Heisman-Gewinner und dem ersten Pick im NFL Draft 2020, Joe Burrow - erstmals seit 2007 wieder die National Championship gewannen.

Ja'Marr Chase: ein echter Teamplayer

Doch der Erfolg hatte seinen Preis: Mit Burrow, Wide Receiver Justin Jefferson und Running Back Clyde Edwards-Helaire - neben anderen - gingen zahlreiche Leistungsträger, sodass Chase selbst mit allergrößtem Einsatz wohl kaum 2019 getoppt hätte. Entsprechend fiel die Entscheidung, sich voll auf den 2021er Draft zu konzentrieren. Nach NFL-Regeln darf ein Spieler erst drei Jahre nach seinem High-School-Abschluss in die Liga gehen.

Was ein wenig egoistisch klingt, ist in Wahrheit jedoch die Realität des Geschäfts. Zahlreiche Spieler haben zuletzt bereits auf Bowl Games kurz vor ihrem Schulabgang verzichtet, um so kurz vor dem Draft keine Verletzung mehr zu riskieren. Entsprechend dürfte auch ein kompletter Saisonverzicht inmitten einer Pandemie und in einer sportlichen No-Win-Situation nicht allzu viele Augenbrauen heben.

Insbesondere da Chase keineswegs als Egoist bekannt ist.

Vielmehr gilt er als großer Teamplayer, wie sein Vater Jimmy in einem Interview mit dem lokalen TV-Sender WAFB9 berichtete. "Nach dem Vanderbilt-Spiel fragte ich ihn: 'Warum bist du so früh aus dem Spiel gegangen? Du hättest fünf Touchdowns erzielen können.' Und er antwortete: 'Dad, Ich wollte, dass Racey McMath auch einen bekommt. Ich wollte, dass er auch Spielzeit sieht.' Und das hat mir eine neue Perspektive gegeben. Es geht ums Team und es ist wirklich nicht so wichtig. Er kümmert sich um den Rest des Teams."

Augen öffnete Chase aber ohnehin schon mit seinem Spiel. Ein Scout wird von The Athletic mit der Einschätzung zitiert, dass Chase "ein echter Mann" sei: "Er wird von Anfang an ein Nummer-1-Wide-Receiver in seinem nächsten Team sein. Er muss seine Routes noch etwas verfeinern, aber ist ein extrem akribischer Wettkämpfer und hat eine unglaubliche Arbeitsmoral. Die Schule liebte den Burschen und man will in seiner Nähe sein. Er hat diese Rebounder-Mentalität."

Mit seiner Größe von 1,85 Metern sticht er zwar nicht offensichtlich heraus, zumal sein Hauptkonkurrent im Draft, Smith, ebenfalls so groß ist. Doch ist Chase deutlich stabiler gebaut mit seinen 91 Kilogramm Gewicht. Er ist zwar nicht der allerschnellste Spieler im Draft, doch verfügt Chase über sehr guten Speed und kann als Deep Threat eingesetzt werden.

NFL - DeVonta Smiths Vorgänger: Die besten College-Receiver - und was aus ihnen wurde © getty 1/21 DeVonta Smith spielte 2020 eine College-Saison für die Geschichtsbücher. Der 22-Jährige gewann als dritter Receiver überhaupt die Heisman-Trophäe. Doch wo rangiert er in der Liste der besten Receiving-Saisons aller Zeiten? Unser Ranking. © getty 2/21 10.: Greg Salas (2010, Hawaii, Western Athletic Conference) - 14 Spiele, 119 Receptions, 1889 Receiving Yards, 14 Receiving Touchdowns © getty 3/21 Musste sich bei der Wahl zum besten College-Receiver dem überragenden Justin Blackmon geschlagen geben. In der NFL fasste der Slot-Receiver aber nie richtig Fuß. Kam nie auf mehr als 300 Receiving Yards und fing nur einen Touchdown. © getty 4/21 9.: Ryan Broyles (2010, Oklahoma, Big 12) - 14 Spiele, 131 Receptions, 1622 Receiving Yards, 14 Receiving Touchdowns © getty 5/21 Auch Broyles musste sich 2010 Justin Blackmon geschlagen geben. Und auch Broyles konnte sein Potenzial in der NFL nie abrufen. Der Zweitrundenpick wurde nach nur drei Jahren von den Lions entlassen und fand nie wieder ein Team. © getty 6/21 8.: Ja'Marr Chase (2019, LSU, Southeastern Conference) - 14 Spiele, 84 Receptions, 1780 Receiving Yards, 20 Receiving Touchdowns © getty 7/21 Chase brach 2019 den SEC-Touchdown-Rekord und wurde zum besten Receiver des Landes gewählt. In der vergangenen Saison setzte er aufgrund der Coronapandemie aus. Im anstehenden Draft könnte er als erster Receiver vom Board gehen. © getty 8/21 7.: Randy "The Freak" Moss (1997, Marshall, Mid-American Conference) - 13 Spiele, 96 Receptions, 1820 Receiving Yards, 26 Receiving Touchdowns © getty 9/21 Aufgrund von Gewalt- und Drogendelikten musste Moss für das kleine Marshall-College spielen und fiel auch im Draft bis Position 21. Moss entwickelte sich jedoch zu einer Touchdown-Maschine und einem der besten NFL-Receiver aller Zeiten. © getty 10/21 6.: Justin Blackmon (2010, Oklahoma State, Big 12) - 12 Spiele, 111 Receptions, 1782 Receiving Yards, 20 Receiving Touchdowns © getty 11/21 Nach zwei herausragenden College-Saisons wählten die Jaguars Blackmon im NFL Draft 2012 an fünfter Stelle aus. Nach einer vielversprechenden Rookie-Saison geriet er jedoch aus der Bahn. Spielte nur vier weitere Spiele, ehe er von der NFL gesperrt wurde. © getty 12/21 5. Larry Fitzgerald (2003, Pitt, Big East) - 13 Spiele, 92 Receptions, 1672 Receiving Yards, 22 Receiving Touchdowns © getty 13/21 Wurde im NFL Draft an dritter Stelle ausgewählt und entwickelte sich bei den Cardinals zu einer lebenden Legende. Fitzgerald wurde elfmal in den Pro Bowl gewählt und führte die NFL jeweils zweimal in Receiving Yards und Receiving Touchdowns an. © getty 14/21 4.: Howard Twilley (1965, Tulsa, Missouri Valley Conference) - 10 Spiele, 134 Receptions, 1779 Receiving Yards, 16 Receiving Touchdowns © getty 15/21 Ein Spieler aus einer anderen Zeit. Twilley wurde von den Dolphins gedraftet und spielte seine gesamte Karriere für das Team. Er gewann zwei Super Bowls mit Miami, darunter die "perfekte Saison", kam aber nur einmal auf über 400 Receiving Yards. © getty 16/21 3.: Troy Edwards (1998, Louisiana Tech, Independent) - 12 Spiele, 140 Receptions, 1996 Receiving Yards, 27 Receiving Touchdowns © getty 17/21 Nach seiner Auszeichnung als bester College-Receiver wählten die Steelers Edwards mit dem 13. Pick im Draft aus. Im Anschluss an eine vielversprechende Rookie-Saison ging sein Stern aber schnell unter. Beendete seine NFL-Karriere bereits 2006 wieder. © getty 18/21 2. Michael Crabtree (2008, Texas Tech, Big 12) - 13 Spiele, 134 Receptions, 1962 Receiving Yards, 22 Receiving Touchdowns © getty 19/21 In zwei Jahren auf dem College wurde Crabtree zweimal als bester Receiver ausgezeichnet. Er hatte zwar eine lange NFL-Karriere, einen ähnlichen Status erreichte er bei den Profis jedoch nie. Zweimal knackte er die 1000-Yards-Marke. © getty 20/21 1.: DeVonta Smith (2020, Alabama, Southeastern Conference) - 13 Spiele, 117 Receptions, 1856 Receiving Yards, 23 Receiving Touchdowns © getty 21/21 Recency Bias? Nicht unbedingt! Smith spielte eine in jeder Hinsicht herausragende Saison. Er gewann die Heisman-Trophäe und wurde zum MVP im Championship Game gewählt. Nächster Halt: Der NFL Draft.

Chase vs. Smith: Eine Diskussion, die andauern wird

Bereits auf dem College zeigte er gegen künftige NFL-Kontrahenten, dass er nur schwer im direkten Duell zu halten ist - Floridas Cornerback C.J. Henderson (Erstrunden-Pick der Jaguars) genau wie Alabamas Trevon Diggs (Zweitrunden-Pick der Cowboys) etwa hatten ihre liebe Mühe mit Chase.

Er versteht es, sich sehr effektiv vom Gegner zu lösen. Zudem verfügt er über gute Hände und ist damit auch bei Contested Balls gefährlich, ebenso im offenen Feld. Er bringt die nötige Beweglichkeit und Übersicht mit, um auch nach dem Catch zu gewinnen.

Die Diskussion, ob nun Smith oder er der beste Wide Receiver im Draft 2021 ist, dürfte noch mindestens bis zum Draft Day selbst andauern. Doch diese beiden dürften es unter sich ausmachen.

Dass Chase es aber überhaupt nach Baton Rouge ziehen würde, war lange Zeit nicht klar. Zwar wuchs er in einem Vorort von New Orleans auf und war ein Star an der Archbishop Rummel High School in Metaine - er war der erste Spieler überhaupt, der an dieser Schule 1000 Receiving Yards in einer Saison erzielte, nachdem in diesem Programm eher aufs Run Game gesetzt wurde. Doch eigentlich zog es ihn eher nach Alabama, zu den Auburn Tigers. Auch Florida war einst in der Verlosung.

Es brauchte also einen regelrechten Kraftakt, um Chase im Bundesstaat zu halten. Und wer einen Familienmenschen wie Ja'Marr Chase überzeugen will, muss am besten auch dessen Eltern überzeugen. Eben dies tat Head Coach Ed Orgeron.

© getty Ja'Marr Chase könnte als erster Wide Receiver im Draft 2021 gezogen werden.

Ja'Marr Chase: Orgeron fährt kompletten Trainerstab auf

Chases Vater erzählte gegenüber The Advocate von einem Telefonanruf von Orgeron: "Jimmy, bereite deine Familie vor - der komplette Trainerstab kommt." Wenig später stoppten ein Teambus und ein SUV dahinter vor dem Haus der Familie. Orgeron und sein Staff waren angekommen.

"Sie haben den kompletten Trainerstab mitgebracht", berichtete Jimmy Chase, der zu seinem Sohn sagte: "Ja'Marr, das kannst du nicht unterschätzen." Orgeron machte den Anfang und schließlich trug jeder Coach seinen Pitch vor, warum Chase sich für die Tigers entscheiden sollte. Besonderen Eindruck hinterließ dabei ausgerechnet Defensive Coordinator Dave Aranda, der eher als stiller Zeitgenosse bekannt ist.

Er erklärte, dass sie niemanden finden konnten, der Chase bei den Recruiting Camps hätte stoppen können. "Es war unglaublich, denn ich hatte nie zuvor mit Aranda gesprochen. Er spricht nie sehr viel, aber dann sprach er mit uns", erinnerte sich Jimmy Chase.

Dieser Besuch überzeugte Ja'Marr Chase schließlich davon, sich den Tigers anzuschließen. Und nach einer durchwachsenen ersten Saison (23 Catches, 313 Yards, 3 TD) folgte 2019 der große Durchbruch, der so viel Eindruck hinterließ, dass sein Platz in der 2021er Draftklasse im Grunde schon etabliert war.

Draft: Wo liegen die Schwächen von Ja'Marr Chase?

Was also spricht gegen ihn, wenn überhaupt? In erster Linie scheint es wirklich nur die Tatsache zu sein, dass Chase essenziell ein Jahr lang ausgesetzt hat. "Ich habe Bedenken", sagte ein Scout zu The Athletic: "Selbst wenn du auf höchstem Niveau trainierst, ist es etwas anderes als tatsächlich Football zu spielen. Daher kann ich mir vorstellen, dass seine Rookie-Saison eher schwach beginnen könnte."

Allerdings räumte besagter Scout auch ein, dass er Chase schon 2019 auf einem anderen Level sah als seinen damaligen Teamkollegen Justin Jefferson, der sich 2020 bei den Minnesota Vikings als bester Rookie-Receiver der Klasse entpuppte. "Wenn ich mir anschaue, was Jefferson 2020 gespielt hat, und mir dann überlege, zu was Chase in der Lage ist, sage ich: 'Mein Gott!' Ehrlich gesagt wäre Chase schon 2020 der beste Receiver der Klasse gewesen."

Belohnt wurde er für seine starke Saison 2019 nicht nur mit einer nationalen Meisterschaft, sondern auch mit dem Biletnikoff Award für den besten Wide Receiver im Land. Ebenfalls ein unvergesslicher Moment für Chase und seine Eltern. Jimmy Chase sagte zu WAFB seinerzeit: "Ja'Marr hat sich dies zum Ziel gesetzt. Und das ist das erfüllende daran: Dass sich dein Sohn selbst Ziele setzt und die dann wirklich erreicht, während er das tut, was er liebt."

Chases Mutter, Toleah, ergänzte: "Er setzt sich all diese Ziele und erreicht sie auch. Einfach nur zu den Finalisten zu gehören, ist gut. Das allein zeigt schon, dass er großartig ist."

Mock Draft nach dem irren Trade: Wer schnappt sich Quarterback Nummer 4? © getty 1/34 Der Draft steht voll im Fokus - spätestens mit den spektakulären Trades zwischen San Francisco, Miami und Philadelphia. Einige Kader haben sich über die letzte Woche deutlich verändert, doch gerade die Quarterbacks werden den Draft prägen. © getty 2/34 SPOX wagt den zweiten Blick auf die erste Runde des kommenden Drafts: Wer schnappt sich die Top-Quarterbacks? Was verrät uns die Free Agency über die Pläne der Teams? Vorhang auf für Mock Draft 2.0 von SPOX-Redakteur Adrian Franke... © getty 3/34 1. JACKSONVILLE - TREVOR LAWRENCE, QB, CLEMSON. Dieser Pick wird sich vermutlich bis zum Draft nicht verändern. Lawrence ist das größte Quarterback-Talent dieser Klasse und ich sehe nicht, dass Jacksonville hier die Liga schockt. © getty 4/34 2. N.Y. JETS - ZACH WILSON, QB, BYU. Auch beim Pro Day zeigte Wilson sein enormes Armtalent. Falls die Jets keinen QB nehmen, wäre das für mich die Trade-Destination für San Francisco gewesen. Wilson in der Shanahan-geprägten Offense wird sehr spannend. © getty 5/34 3. SAN FRANCISCO (via MIA, via HOU) - JUSTIN FIELDS, QB, OHIO STATE. Ich sehe nicht, dass Shanahan für einen QB wie Mac Jones hochgeht, der ihn erneut limitiert. Lance hat mehr Upside, Fields ist deutlich weiter in der Pocket und im Spielverständnis. © imago images 6/34 4. TRADE! DENVER (via ATL) - TREY LANCE, QB, NORTH DAKOTA STATE. Der neue Sweetspot im Draft. Atlanta macht vorerst mit Ryan weiter, Denver geht für den Upside-Quarterback mit einem Monster-Arm hoch. Drew Locks Zeit unter neuem GM geht dem Ende entgegen. © getty 7/34 5. CINCINNATI - KYLE PITTS, TE, FLORIDA. Chase ist hier verlockend, doch die Bengals entscheiden sich für den potenziell größten Difference-Maker außerhalb der Quarterbacks. Reiff hilft bei der Tackle-Baustelle, Pitts kann die ganze Offense öffnen. © getty 8/34 6. MIAMI (via PHI) - PENEI SEWELL, OT, OREGON. Miami ging nach dem 49ers-Trade wieder hoch, um sich eines der Top-Talente zu sichern, und ich denke, das ist Chase, Pitts oder Sewell, das Elite-Tackle-Prospect der Klasse. Will Fuller erlaubt Flexibilität. © getty 9/34 7. DETROIT - JA'MARR CHASE, WR, LSU. Die Lions freuen sich über den frühen Quarterback-Run und schnappen sich das nächste Blue-Chip-Talent. Chase bringt zudem eine spektakuläre Physis mit nach Detroit, etwas, das Dan Campbell gefallen dürfte. © getty 10/34 8. CAROLINA - RASHAWN SLATER, OT/OG, NORTHWESTERN. Großer Verlierer des Niners-Trades - denn Division-Rivale Atlanta an 4 dürfte Carolina kaum per Trade den Franchise-QB geben. Also gibt es den Nummer-2-Lineman, der mindestens auf Guard sofort startet. © getty 11/34 9. ATLANTA (via DEN) - JAYCEE HORN, CB, SOUTH CAROLINA. Acht Offense-Picks haben kräftig Talent vom Boad genommen. Der neue Defensive Coordinator Dean Pees will Eins-gegen-Eins-Coverage und blitzen. Horn ist dafür potenziell der beste Corner der Klasse. © getty 12/34 10. DALLAS - PATRICK SURTAIN, CB, ALABAMA. Der nächste Corner gleich hinterher. Dallas muss dringend in die Secondary investieren, hier passen Need und Value zueinander. Der physische Surtain wird mit College-Mitspieler Trevon Diggs wiedervereint. © getty 13/34 11. N.Y. GIANTS - MICAH PARSONS, LB, PENN STATE. Parsons bot eine Show bei seinem Pro Day - Giants-Coach Joe Judge war live dabei. Edge muss hier auch im Rennen sein, vielleicht aber erst in Runde 2. Parsons als Judge-Pick kann ich mir gut vorstellen. © getty 14/34 12. PHILADELPHIA (via MIA, via SF) - DEVONTA SMITH, WR, ALABAMA. Zach Wilson war wohl hoch im Kurs in Philly - doch der schien außer Reichweite. Also ging Philly runter, um seine vielen Baustellen anzugehen. Ein Nummer-1-WR ist kein schlechter Start. © getty 15/34 13. L.A. CHARGERS - JAYLEN WADDLE, WR, ALABAMA. Mit Sewell und Slater vom Board geht der Blick auf Tackle in die zweite Gruppe - einer der Top-Receiver ist aber noch da. Die Chargers kennen Tyreek Hill bestens, jetzt bekommen sie ihre Version. © getty 16/34 14. MINNESOTA - CHRISTIAN DARRISAW, OT, VIRGINIA TECH. Der Pick bleibt unverändert. Derrisaw stopft das Loch der Reiff-Entlassung, er passt ins Scheme und sollte auch in Pass-Protection relativ schnell standhalten können. © getty 17/34 15. NEW ENGLAND - CALEB FARLEY, CB, VIRGINIA TECH. Der Niners-Trade macht einen QB-Uptrade schwer. Ich denke, Belichick will Mobilität auf der Position. Also kein Mac Jones, sondern den vielleicht besten Corner, der nach der Rücken-OP etwas abrutscht. © getty 18/34 16. TRADE! CHICAGO (via AZ) - MAC JONES, QB, ALABAMA. Nach all dem Hype ist Jones doch in der Mitte der Runde noch da. Die Bears, mit dem Rücken zur Wand, klettern ein paar Spots und haben jetzt einen Hoffnungsträger als Argument in der Hinterhand. © getty 19/34 17. LAS VEGAS - CHRISTIAN BARMORE, DT, ALABAMA. Die Raiders suchen nach wie vor Spieler, die ohne Hilfe zum Quarterback kommen können. Barmore ist der beste Defensive Tackle der Klasse, wird sofort helfen und bringt enorme Physis und Power mit. © getty 20/34 18. MIAMI - NAJEE HARRIS, RB, ALABAMA. Die Dolphins haben nach ihren Trades noch mehr Draft-Kapital, was mich noch eher vermuten lässt, dass sie einiges davon früh in einen Running Back stecken. Harris könnte auch ideal in Coach Flores' Profil passen. © getty 21/34 19. WASHINGTON - JEREMIAH OWUSU-KORAMOAH, LB, NOTRE DAME. Ein moderner Backer, der im Raum agieren und covern kann - könnte einen größeren Impact als Parsons haben. Washington hat in einer ansonsten exzellent besetzten Defense hier dringenden Bedarf. © getty 22/34 20. ARIZONA (via CHI) - KWITY PAYE, EDGE, MICHIGAN. Ohne Third und Fourth Rounder ist Arizona ein klarer Downtrade-Kandidat. Das gibt mehr Flexibilität - wenn etwa ein Freak wie Paye fällt. Technisch noch roh, Watt und Jones dürften gute Lehrer sein. © getty 23/34 21. INDIANAPOLIS - GREGORY ROUSSEAU, DL, MIAMI. Die Colts priorisieren die Lines auf beiden Seiten des Balls, und defensiv setzen sie auf Länge. Rousseau gibt ihnen davon mehr als jeder andere Edge, genau wie Positionsflexibilität. Ein Need ist es zudem. © getty 24/34 22. TENNESSEE - ASANTE SAMUEL JR., CB, FLORIDA STATE. Die Titans brauchen dringend Cornerback-Hilfe, Samuel könnte hier ein exzellenter Value-Pick sein. Auch stilistisch ein guter Nachfolger für den entlassenen Adoree' Jackson. © getty 25/34 23. N.Y. JETS (via SEA) - ALIJAH VERA-TUCKER, OG, USC. Cornerback wäre hier die Alternative. Vera-Tucker könnte aber auf Guard oder Right Tackle sofort starten und wäre ein Move dahingehend, um den Rookie-Quarterback etwas aufzubauen. © getty 26/34 24. PITTSBURGH - TEVEN JENKINS, OT, OKLAHOMA STATE. Center, Tackle, Running Back - eine dieser Positionen vermute ich hier. Jenkins ist ein Riese mit sehr gutem Tape über drei Jahre. Hat in seiner gesamten College-Karriere 32 QB-Pressures zugelassen. © getty 27/34 25. JACKSONVILLE (via LAR) - TREVON MOEHRIG, S, TCU. Die Jags haben in der Free Agency viele Baustellen vorerst geschlossen. Ein Safety der covern kann springt da am ehesten ins Auge - und Moehrig ist die Nummer 1 der Klasse. Hier trifft Need auf Value. © getty 28/34 26. CLEVELAND - AZEEZ OJULARI, EDGE, GEORGIA. Ein brandgefährlicher Speed-Rusher, vielleicht der Beste in diesem Draft. Könnte damit der perfekte Gegenpart zu Myles Garrett sein. © getty 29/34 27. BALTIMORE - JAYSON OWEH, EDGE, PENN STATE. Die Ravens haben drei Edge-Rusher in der Free Agency verloren, jetzt kommt frisches Blut. Oweh ist ein physischer Freak und könnte in der Ravens-Defense früh spektakuläre Zahlen auflegen. © getty 30/34 28. NEW ORLEANS - RASHOD BATEMAN, WR, MINNESOTA. Sanders und Cook sind weg, es braucht mehr Targets neben Michael Thomas. Bateman kann Outside gewinnen, aber auch nach innen rücken. Corner wäre hier meine Alternative. © getty 31/34 29. GREEN BAY - GREG NEWSOME, CB, NORTHWESTERN. Schwer, die Packers zu lesen. O-Line ist hier auch vorstellbar, zumal Kevin King gehalten wurde. Newsome wäre aber wohl bald schon ein Upgrade und die Packers hätten plötzlich eine tiefe Corner-Gruppe. © getty 32/34 30. BUFFALO - TYSON CAMPBELL, CB, GEORGIA. Auf Corner sind die Bills abgesehen von White dünn besetzt. Campbell ist ein extrem athletischer, großer Corner, der sich gut im Raum bewegt. Sollte ein guter Scheme-Fit in Buffalo sein. © imago images 33/34 31. KANSAS CITY - SAMUEL COSMI, OT, TEXAS. Tackle ist auch nach der Free-Agency-Shoppingtour eine Baustelle. Brett Veach zockt hier nicht und nimmt Cosmi, der nicht nur Gardemaß mitbringt, sondern auch die in der Chiefs-Offense notwendige Mobilität. © getty 34/34 32. TAMPA BAY - LEVI ONWUZURIKE, DL, WASHINGTON. Tampa holt alle Free Agents zurück und kann in die Tiefe investieren. Die Bucs haben gesehen, was eine dominante D-Line anrichten kann. Onwuzurike neben Vea ist eine Horror-Vorstellung für gegnerische RBs.

Ja'Marr Chase vor Traumszenario in der NFL?

Bleibt noch die Frage, wo Chase letztlich landen könnte im NFL Draft. Nach den Trades der vergangenen Woche jedenfalls ergibt sich ein recht klares Bild und für Chase eine verheißungsvolle Perspektive. Die ersten vier Picks werden wohl allesamt Quarterbacks sein, sodass die übrigen Positionen erst ab dem fünften Pick ins Rampenlicht kommen dürften. Und diesen Pick besitzen die Cincinnati Bengals - deren Quarterback bekanntlich Joe Burrow heißt.

Kommt es also zur Reunion mit seinem damals besten Receiver in der womöglich besten Saison, die je ein Quarterback im College Football gespielt hat? Zwar scheint Chase nicht der einzige Kandidat für die Bengals an fünfter Stelle zu sein, aber ein recht wahrscheinlicher. Der andere, der heiß diskutiert wird, ist Offensive Tackle Penei Sewell von Oregon, der ebenfalls eine große Hilfe für Burrow wäre. Floridas Tight End Kyle Pitts komplettiert das mutmaßliche Bild.

Doch für Chase spricht sein fast blindes Verständnis mit dem Quarterback. Dem Vernehmen nach waren die Bengals und ihre Tendenz zu Chase auch der Grund für die Philadelphia Eagles, ihren sechsten Pick im Draft nach Miami zu traden. Wie Sports Illustrated berichtet, rechnen die Eagles genau mit diesem Szenario und sahen daher keine Notwendigkeit, am sechsten Pick festzuhalten - auch sie hätten Chase gern gehabt.

Und so könnten die Bengals bald ein dynamisches Quarterback-Wide-Receiver-Tandem an der Spitze ihrer Offense präsentieren, das der Konkurrenz das Fürchten lehren könnte.

Für den ehrgeizigen Chase wäre dies wohl das Traumszenario, um seine Eltern ein weiteres Mal stolz zu machen.

Ja'Marr Chase: College-Statistiken bei LSU