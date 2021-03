NFL - Fünf Fragen nach dem Trade-Karussell: Welchen Quarterback haben die 49ers jetzt im Auge?

Mit zwei Trades haben die San Francisco 49ers, die Miami Dolphins und die Philadelphia Eagles die Draft-Reihenfolge 2021 mächtig durcheinander gewirbelt. Doch was bedeuten die Trades für die einzelnen Teams? Und was haben die New York Jets damit zu tun? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

NFL: Was ist passiert?

Für den Fall des ersten Dominosteins sorgten am Freitagabend die 49ers. San Francisco hatte sich offenbar aktiv um einen Trade bemüht, um im Draft weiter nach oben zu kommen. Mit den Dolphins einigte man sich schließlich auf einen Deal.

Die 49ers schickten ihren Erstrundenpick 2021 (#12), einen Erst- und einen Drittrundenpick 2022 sowie einen Erstrundenpick 2023 zu den Dolphins. Im Gegenzug erhielten die Niners den dritten Pick im kommenden Draft von Miami.

Der dritte Pick ist der ursprüngliche Pick der Houston Texans. Im Trade von Laremy Tunsil, der vor zwei Jahren von den Dolphins zu den Texans wechselte, ging der Pick damals an die Dolphins.

Nur wenige Minuten später folgte dann der zweite Trade des Abends: Nach dem Deal mit den 49ers einigten sich die Dolphins gleich mit den Eagles auf einen weiteren Trade. Miami gab den Erstrundenpick der 49ers darin gleich wieder ab. Zudem schickte die Franchise aus Florida den 123. Pick im diesjährigen Draft sowie den eigenen Erstrundenpick 2022 zu den Eagles.

Im Gegenzug gab Philadelphia seinen Erstrundenpick (#6) sowie den 156. Pick 2021 an die Dolphins ab. Die Eagles sammelten also einen zusätzlichen Erstrundenpick, gingen dafür jedoch einige Plätze in der ersten Runde 2021 nach unten.

NFL: Die Trades im Überblick

NFL: Das haben die Teams abgegeben

San Francisco 49ers Miami Dolphins Philadelphia Eagles Erstrundenpick 2021 (#12) Erstrundenpick 2021 (#3., von den Texans) Erstrundenpick 2021 (#6) Erstrundenpick 2022 Viertrundenpick 2021 (#123) Fünftrundenpick 2021 (#156) Drittrundenpick 2022 Erstrundenpick 2022 Erstrundenpick 2023

NFL: Das haben die Teams erhalten