NFL - Tampa Bay Buccaneers: Der lange Weg zurück in den Super Bowl

Die Tampa Bay Buccaneers stehen erstmals seit 2003 wieder im Super Bowl. Dazwischen lagen zahllose Fehlgriffe auf allen Ebenen. Ein Rückblick auf eine lange Reise, die mit dem Triumph im eigenen Stadion enden soll.

Die Tampa Bay Buccaneers stehen im Super Bowl! Ein Satz, den man seit 18 Jahren nicht mehr las. Und einer, der für diese Franchise noch immer eher befremdlich wirkt.

Die Bucs von damals waren für sich schon eine Anomalie in einer Franchise-Geschichte, die nicht unbedingt für kontinuierlichen Erfolg steht. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Die Bucs begannen ihre NFL-Zeit mit einer 0-14-Saison und ließen im zweiten Jahr 1977 ganze zwei Siege folgen. Sie waren lange der Bodensatz der Liga.

Um es etwas abzukürzen: Die Bucs hatten vor dieser Saison ganze sechs Playoff-Spiele gewonnen - also so viele wie ihr aktueller Quarterback Ringe hat - und kamen auf eine Gesamtsiegquote von 0,387 Prozent. Das ist, als würde man permanent 6-10 durch eine Saison gehen - selbst 7-9-Experte Jeff Fisher kann da nur die Nase rümpfen!

Bemerkenswert ist daher die Konstanz, die dieses Team Ende der 90er und Anfang der 00er Jahre an den Tag gelegt hatte. Unter Head Coach Tony Dungy (1996 bis 2001 im Amt) und General Manager Rich McKay (1995 bis 2003 im Amt) erreichte das Team viermal in sechs Jahren die Playoffs, vorwiegend mit Quarterback Trent Dilfer und später Brad Johnson.

Um das klar zu sagen: Dungy gewann zwar später mit den Colts den Super Bowl, seine Hall-of-Fame-Aufnahme jedoch stellte er hauptsächlich mit seiner Arbeit in Tampa und der Einführung der Tampa-2-Defense sicher!

NFL - Super Bowl XXXVII: Als Gruden und die Tampa Bay Buccaneers ihren ersten Titel holten © getty 1/26 Die Tampa Bay Buccaneers stehen 2021 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte im Super Bowl. 2003 feierten sie eine starke Premiere im großen Spiel. SPOX blickt zurück und stellt die Starter vom 48:21-Sieg über die Oakland Raiders vor. © getty 2/26 Quarterback: BRAD JOHNSON. Johnson war zwar nicht mehr als ein Game Manager, musste angesichts der starken Defense aber auch nicht wahnsinnig viel tun (2 TD, INT). Spielte noch bis 2004 in Tampa und dann für die Vikings und Cowboys bis 2008. © getty 3/26 Running Back: MICHAEL PITTMAN. Pittman machte ein gutes Spiel (124 Yards) und half damit, den Ball zu kontrollieren. 2002 war seine erste Saison in Tampa, wo er bis 2007 blieb. Karriereende 2008 in Denver. Sein Sohn spielt seit 2020 WR für die Colts. © getty 4/26 Fullback: MIKE ALSTOTT. Elf Jahre spielte der dreimalige All-Pro in Tampa und gilt als große Teamlegende. Im Super Bowl erzielte er den ersten Touchdown der Bucs im zweiten Viertel. Wartet noch auf einen Anruf aus Canton. © getty 5/26 Wide Receiver: KEYSHAWN JOHNSON. Führte sein Team in Receiving (6 REC, 69 YDS), glänzte aber nicht. Der Exzentriker spielte insgesamt elf Jahre in der Liga und war anschließend viele Jahre TV-Experte bei ESPN. Mittlerweile hat er seine eigene Radioshow. © getty 6/26 Wide Receiver: KEENAN McCARDELL. Nur 2 Catches für 13 Yards standen für ihn zu Buche - doch beide Catches waren Touchdowns! Spielte insgesamt 16 Jahre in der Liga, aber nur 2 in Tampa. 2002 war seine erste Saison für die Bucs. © getty 7/26 Tight End: KEN DILGER. Hatte 1 Catch für 12 Yards, war ansonsten eher als Blocker im Einsatz. Der einstige Zweitrundenpick der Colts spielte von 2002 bis 2004 für die Bucs und beendete dann seine Karriere nach 10 Jahren in der NFL. © getty 8/26 Left Tackle: ROMAN OBEN. 12 Jahre in der Liga, auch nur 2 in Tampa. Seit 2015 arbeitet er im Liga-Büro und ist heute NFL Vice President of Youth & High School Football. © getty 9/26 Left Guard: KERRY JENKINS. Begann seine Karriere als Undrafted Rookie 1997 bei den Jets und schloss sich 2002 den Bucs an, für die er bis 2003 aktiv war. Lebt heute mit seiner Frau in Alabama und betreibt zwei Fitness-Studios in Alabama und Louisiana. © getty 10/26 Center: JEFF CHRISTY. 2002 war der krönende Abschluss für den dreimaligen Pro-Bowler nach 10 Jahren in der NFL. Nach sieben Jahren in Minnesota kam er 2000 zu den Bucs. Er hat drei Kinder und lebt heute in Pennsylvania. © getty 11/26 Right Guard: COSEY COLEMAN. Der Zweitrundenpick von 2000 war Teamkollege von Peyton Manning in Tennessee und spielte bis 2004 für Tampa, anschließend noch zwei Jahre in Cleveland. Heute coacht er an einer High School. © getty 12/26 Right Tackle: KENYATTA WALKER. Der 2001er Erstrundenpick spielte seine gesamte Karriere (bis 2006) für die Bucs. Versuchte es anschließend noch bei den Panthers und den Toronto Argonauts, kam jedoch nicht über die Practice Squad hinaus. © getty 13/26 Defensive End: GREG SPIRES. Schaffte im Spiel 3 Tackles und 1 Sack gegen Rich Gannon. Von 2002 bis 2007 spielte er für die Bucs und beendete anschließend seine Karriere, nachdem er zuvor für New England und Cleveland aktiv war. © getty 14/26 Defensive Tackle: WARREN SAPP. 2 Tackles und ein 1 Sack schaffte einer der gefürchtetsten D-Liner überhaupt. Nach 9 Jahren in Tampa kamen 4 in Oakland dazu. Der Hall-of-Famer war TV-Experte im NFL Network, wurde aber wegen diverser Straftaten entlassen. © getty 15/26 Nose Tackle: CHARTRIC DARBY. Hatte keinen großen Impact im Spiel, verstand es aber gut, Löcher zu stopfen an er Front. Spielte später noch für die Seahawks in Super Bowl XL bei der Niederlage gegen Pittsburgh. © getty 16/26 Defensive End: SIMEON RICE. Rice brachte es seinerzeit auf 5 Tackles und 2 Sacks für die Bucs. Spielte 12 Jahre in der Liga und war Defensive Rookie of the Year 1996 für die Cardinals. Sein Sohn Jordan Caroline spielt Basketball in Israel. © getty 17/26 Linebacker: SHELTON QUARLES. Kam auf 7 Tackles im Spiel. Er spielte seine gesamte Karriere von 1997 bis 2006 in Tampa und war ein Undrafted Rookie. Er wechselte 2007 ins Front Office und ist heute noch Director of Football Operations der Bucs. © getty 18/26 Linebacker: DERRICK BROOKS. Der Hall-of-Famer erzielte einen 44-Yard-Interception-Return-Touchdown gegen die Raiders zum 41:21 kurz vor Schluss. Spielte von 1995 bis 2008 als Erstrundenpick nur für die Bucs. © getty 19/26 Cornerback: BRIAN KELLY. Führte Tampa mit 8 Tackles an. Blieb den Bucs von 1998 bis 2007 treu, beendete seine Karriere dann 2008 nach einer Saison in Detroit. Führte die Liga 2002 mit 8 Interceptions an. © getty 20/26 Strong Safety: JOHN LYNCH. Einer der härtesten Safetys seiner Zeit. Spielte von 1993 bis 2003 für Tampa, anschließend noch bis 2007 in Denver. Wartet noch auf die Hall of Fame und war TV-Kommentator für FOX, ehe er 2017 als GM der 49ers übernahm. © getty 21/26 Free Safety: DEXTER JACKSON. Der SB-MVP fing 2 Picks gegen den damaligen NFL-MVP Gannon. Spielte 10 Jahre in der Liga, bis 2002 in Tampa. Er moderiert eine Radioshow und arbeitet für eine Stiftung, die sich um geistige Gesundheit von Kindern kümmert. © getty 22/26 Cornerback: RONDE BARBER. Hatte 5 Tackles im Spiel. Spielte von 1997 bis 2012 für die Bucs und war fünfmal Pro-Bowler und dreimal All-Pro. Sein Bruder Tiki (r.) spielte 10 Jahre als RB für die Giants. Ronde war TV-Experte bei FOX und ist Buchautor. © getty 23/26 Slot Corner: DWIGHT SMITH. Erzielte zwei Interception-Return-Touchdowns für die Bucs für insgesamt 94 Yards. Spielte 8 Jahre in der Liga, die ersten vier in Tampa. Danach ging es bis 2008 noch zu den Saints, Vikings und Lions. © getty 24/26 Kicker: MARTIN GRAMATICA. Nicht immer zuverlässig war Gramatica damals in San Diego perfekt: 6/6 Extrapunkte und 2/2 Field Goals. Spielte von 1999 bis 2008 in der Liga. Sein jüngerer Bruder Bill spielte ebenfalls vier Saisons in der NFL. © getty 25/26 Punter: TOM TUPA. Musste viermal ran und kam auf insgesamt 155 Yards, einer wurde sogar geblockt! Spielte 16 Jahre in der NFL für sieben Teams. War All-Pro 1999 und zählt zum All-90s-Team der Patriots. © getty 26/26 Head Coach: JON GRUDEN. Der Super-Bowl-Sieg war der größte Erfolg von Grudens Karriere. Es war sein erstes Jahr in Tampa, nachdem er zuvor die Raiders zum Contender aufgebaut hatte. War lange Jahre ESPN-Eperte und trainiert seit 2018 wieder die Raiders.

Buccaneers: Defense als Erfolgsgarant beim ersten Super-Bowl-Triumph

Dilfer war alles andere als ein Franchise-Quarterback und wurde im Jahr 2001, direkt nachdem er von seiner Defense in Baltimore zum Super-Bowl-Sieg getragen wurde, entlassen. Und auch Johnson galt eher als Game Manager ohne irgendwelche spektakulären Vorzüge.

Doch die waren 2002 beim bislang einzigen Super-Bowl-Triumph der Bucs über die Raiders auch nicht vonnöten. Unter dem neuen Head Coach Jon Gruden und mit einer weiterhin bärenstarken Defense walzte Tampa Bay durch die Playoffs und schlug die Raiders mit MVP-Quarterback Rich Gannon 48:21 - es gelangen allein 5 Interceptions gegen Gannon, davon drei für Touchdowns.

Diese Defense stellte zwei Hall-of-Famer in Linebacker Derrick Brooks und Defensive Tackle Warren Sapp - Safety John Lynch, seines Zeichens heute der GM der San Francisco 49ers, könnte in nächster Zeit auch noch den Trip nach Canton machen. Doch nach diesem Triumph in ihrer besten Saison überhaupt (12-4), gingen allmählich die Lichter wieder aus in Tampa.

Dungy war längst weg, McKay nahm ebenfalls alsbald seinen Hut und die Grundlage des Erfolgs war plötzlich nicht mehr gegeben. Die Bucs erreichten ab 2003 nur noch zweimal die Playoffs (2005, 2007) und warteten dann bis 2020 auf eine erneute Teilnahme.

Geprägt wurden die Folgejahre vielmehr durch zahlreiche Fehlentscheidungen. Auf McKay folgte zunächst Bruce Allen für fünf Jahre, anschließend durfte Eigengewächs Mark Dominik auf den GM-Sessel. Während Allen noch von den Resten von McKays Kader profitierte, war für Dominik kaum noch Talent übrig, auf dem aufgebaut werden konnte.

Buccaneers: Nur wenige gute Picks im Draft

Entsprechend sahen die Drafts dann auch aus. Rückblickend betrachtet muss es fast schon als Highlight betrachtet werden, dass Running Back Cadillac Williams 2005 als fünfter Pick insgesamt kam. Ein Move, dem in der heutigen Zeit nur mit Kopfschütteln begegnet werden würde.

Zu Recht, denn nach seiner Rookie-Saison, die ihn zum Offensive Rookie of the Year machte, knüpfte er nicht mehr an diese Leistungen an und verschwand in der Folge sukzessive in der Versenkung.

Zu nennen ist noch Cornerback Aqib Talib, der in Runde 1 2008 zum Team stieß und in der Folge sogar ein paar richtig gute Saisons hinlegte. Disziplinarische Probleme sorgten jedoch dafür, dass er danach abgeschoben wurde und den Bucs in New England und vor allem in Denver zeigte, wie sehr sie ihn letztlich doch hätten gebrauchen können.

Abgesehen vom Erstrundenpick und Eckpfeiler der Defense Gerald McCoy 2010 (3. Pick insgesamt) jedoch gelang in jener Zeit kaum noch ein guter Griff. Problematisch war vor allem die teils abstruse Ansammlung an fragwürdigen Quarterbacks.

Johnson blieb noch bis 2004, dann übernahmen zahlreiche Übergangs-Starter wie Brian Griese, Chris Simms oder Bruce Gradkowski ehe von 2007 bis 2008 mit Jeff Garcia zumindest etwas Konstanz - und Kompetenz - reinkam. Doch ab 2009 durfte dann Erstrundenpick Josh Freeman bis 2012 übernehmen. Freeman allerdings legte in der Folge allerdings auch nur 2010 eine ordentliche Saison (69,5 QBR) hin. Ansonsten präsentierte er sich unterdurchschnittlich bis schlecht.

2013 übernahm Mike Glennon, ehe die ultimative Zwischenlösung Josh McCown für ein Jahr ran durfte.

© getty

Buccaneers: Jason Licht bringt die Wende

Die Wende für diese Organisation als Ganzes kam dann erst ab 2014, als der frühere Patriots-Funktionär Jason Licht als GM übernahm. Der löste zwar nicht auf Anhieb das Head-Coach-Vakuum - nach Grudens Abgang 2008 versuchten sich Raheem Morris, Greg Schiano, Lovie Smith und Dirk Koetter -, doch es gelang ihm immerhin, konstant die Qualität im Kader zu steigern.

Nachdem Dominik immerhin noch Linebacker Lavonte David (58. Pick 2012) zum heutigen Team beigesteuert hatte, fand Licht mit seinem ersten Pick direkt Wide Receiver Mike Evans an siebter Stelle 2014. Es folgten dann 2015 neben Top-Pick Jameis Winston auch noch Left Tackle Donovan Smith, Guard Ali Marpet sowie der langjährige Starting-Linebacker Kwon Alexander.

Natürlich leistete sich Licht auch spektakuläre Fehlgriffe, allen voran Kicker Roberto Aguayo mit dem 59. Pick 2016, aber seine guten Griffe überwiegen dann doch. 2017 folgten Tight End O.J. Howard und Slot-Receiver Chris Godwin, 2018 dann Defensive Tackle Vita Vea, Guard Alex Cappa und 2019 Star-Linebacker Devin White. Mehrere Drafts mit langfristigen Startern.

Da auch 2020 ein voller Erfolg war mit Right Tackle Tristan Wirfs und Safety Antoine Winfield Jr. muss der GM schon jetzt als Vater des aktuellen Erfolgs angesehen werden.

Was fehlte, war schließlich die Sahne auf der Torte - ein wirklich guter Head Coach und natürlich ein noch besserer Quarterback.

2019 wurde mit Bruce Arians eben jener Coach gefunden. Und das Team war da bereits eines der besseren in der NFL. Sie erzielten die drittmeisten Yards der Liga und die viertmeisten Punkte. Zudem stellten sie eine historisch gute Rush Defense. Dennoch langte es am Ende nur zu einer 7-9-Bilanz.

Buccaneers: Die Sahne auf der Torte

Was fehlte also? Nun, Winston legte zwar eine insgesamt imposante Saison mit 5109 Yards und 33 Touchdowns hin. Er warf aber auch satte 30 Interceptions und die Bucs kamen schließlich auf 47 Turnovers insgesamt. Viel zu viele, um in der NFL mitzuhalten.

Winstons finale Saison in Tampa war somit ein passender Abschluss einer chaotischen Epoche in Tampa Bay, aber auch für Winston selbst. In seinen nur vier Jahren in Tampa saß er eine Sperre wegen sexueller Belästigung einer Uber-Fahrerin ab. Das, nachdem ihm schon auf dem College Vergewaltigung einer Kommilitonin sowie später Diebstahl in einem Restaurant vorgeworfen wurde.

Die Vergewaltigung wurde ihm nie nachgewiesen, auch weil die in Florida zuständige Polizei eher zurückhaltend mit der Untersuchung ihres Football-Stars umgegangen war. Doch selbst diese äußerst problematische Vorgeschichte hielt Tampa Bay nicht davon ab, Winston an Position 1 zu draften. Und rein sportlich zahlte sich dies eben nicht aus.

Nicht erst 2019 sparte er nicht mit grandiosen Pässen, die aber immer wieder von krassen Turnovers konterkariert wurden. 2018 wurde er daher sogar mal von Ryan Fitzpatrick verdrängt, als der eine seiner legendären Phasen hatte. 2020 wurde Winston schließlich ohne Gegenwehr gehen gelassen.

Was fehlte, war ultimativ wirklich nur noch einer wie Brady, den Licht noch aus der gemeinsamen Patriots-Zeit kannte.

2020 ist damit das folgerichtige Ende einer langen chaotischen Phase, die erst durch einen wiederholten Regime-Wechsel ein systematisches Ende fand. Ob Super-Bowl-Sieg oder nicht am Sonntag wird die größte Herausforderung für die Bucs nun sein, dieses Mal den ohnehin schon bestehenden Erfolg zu konsolidieren und nicht in ein weiteres Loch zu fallen.

Buccaneers: Vergleich Tom Brady vs. Jameis Winston

Spieler Spiele Passquote (Prozent) Yards Touchdowns Interceptions Passer Rating Winston* 14,4 61,3 3947,4 24,2 17,6 86,9 Brady (2020) 16 65,7 4633 40 12 102,2

*) Durchschnittswerte über vier Jahre in Tampa Bay.