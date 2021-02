NFL - Super Bowl, Ring: Wert, Geschichte, Design, Preis

Die Kansas City Chiefs und die Tampa Bay Buccaneers ermitteln bei Super Bowl LV den neuen NFL-Champion, der Sieger wird dann wieder mit extravaganten Ringen ausgezeichnet. Alles zu deren Geschichte, Preis und Design erfahrt Ihr hier.

NFL - Super Bowl, Ring: Geschichte, Ursprung

Die Grundidee, an den Sieger einer Meisterschaft Ringe zu verteilen, stammt aus dem Baseball. In der MLB wurden erstmals im Jahr 1922 Ringe verliehen an den Gewinner der World Series, die New York Giants.

Dieses Konzept wurde auf die weiteren großen US-Ligen übernommen, ab 1967 gibt es Ringe für den Sieger des Super Bowls, der in diesem Jahr erstmals ausgespielt wurde. Die Green Bay Packers erhielten damals einen einkarätigen Diamanten.

Aber auch schon vor der Super-Bowl-Ära wurden vereinzelt Ringe vergeben, so beispielsweise an Eagles-Quarterback Tommy Thompson in den Jahren 1948 und 1949.

Super-Bowl-Ringe: Kosten, Anfertigung, Design

Die Anfertigung der Ringe wird den Teams selbst überlassen, die Liga selbst kommt für einen Preis von 5.000 US-Dollar pro Ring auf und übernimmt die Kosten für 150 Ringe pro Franchise.

Da sich die Super-Bowl-Sieger mit dieser Anzahl bei weitem nicht zufrieden geben und teilweise bis zu 1.000 Ringe produzieren lassen, sind die Kosten deutlich höher. Hinzu kommt der Materialwert der Ringe.

Ein Großteil der Ringe wurde vom Juwelier Jostens in Minneapolis hergestellt, in der Regel wird mit den konkreten Überlegungen zum Design und der Produktion der Ringe erst in den Wochen nach dem Super Bowl begonnen. So kam es auch, dass die Chiefs ihre Ringe im Vorjahr erst knapp sieben Monate nach dem Endpsiel erhielten.

Als bis heute teuerster Ring gilt der aus Super Bowl LI von den New England Patriots. Dessen Materialwert wird auf etwa 30.000 Dollar geschätzt, bei einer Auktion erzielte er einen Preis von 344.927 Dollar. Er ist mit 265 Diamanten besetzt.

Super Bowl LV: Wann und wo findet er statt?

Spielstätte für den 55. Super Bowl ist das Raymond James Stadium in Tampa, Florida. Erstmals wird somit der Gastgeber im großen Finale vertreten sein. Knapp 25.000 Zuschauer sind zugelassen, darunter 7.500 geimpfte Frauen und Männer aus dem Gesundheitswesen, die speziell eingeladen wurden.

Gespielt wird in der Nacht auf den kommenden Montag, 7. Februar 2021, um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Super Bowl 2021: Chiefs vs. Bucks live im TV und Livestream

Wie bereits in den Vorjahren ist der Super Bowl live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Die Vorberichterstattung startet bereits um 23.45 Uhr, im Einsatz sind Moderator Flo Hauser, Kommentator Günter Zapf sowie die Experten Adrian Franke und Ingo Seibert.

Alternativ zur deutschen Tonspur habt Ihr auf DAZN die Möglichkeit, das Spiel im englischen Originalkommentar zu sehen.

Auf DAZN gibt es auch jede Menge Livesport aus den weiteren US-Topligen, ob NBA, NHL oder MLB. Außerdem kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten mit der Champions League, Bundesliga, Europa League, La Liga, Serie A oder Ligue 1). Nach einem kostenlosen Probemonat zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

Neben der DAZN-Übertragung könnt Ihr auch bei ProSieben den Super Bowl live im TV und Livestream verfolgen.

Brady vs. Mahomes: Der Weg der beiden Teams in den Super Bowl

Die Bucks mussten in den Playoffs gleich dreimal auswärts ran, insbesondere die Siege bei den Saints und Packers kamen durchaus überraschend. Die Chiefs hatten als Top-Seed in der ersten Runde ein Freilos und schlugen zuletzt die Bills deutlich.

Tampa Bay Buccaneers:

Runde Team 1 Team 2 Ergebnis Wild Card Round Washington Football Team Tampa Bay Buccaneers 23:31 Divisional Round New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 20:30 Conference Championship Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers 26:31

Kansas City Chiefs: