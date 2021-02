Super Bowl, Wetten: Quoten, verrückte Wetten zu Halftime Show, Gatorade-Shower und Nationalhymne

Verrückte Wetten rund um den Super Bowl sind mittlerweile eine Tradition. Die Fantasien kennen hierbei (fast) keine Grenzen. SPOX fasst Für Euch die irrsten Wetten rund um die Halftime Show, Gatorade-Shower und Nationalhymne zusammen.

Aus lizenzrechtlichen Gründen bieten Wettanbieter in Deutschland derzeit keine Spaßwetten an. In Österreich jedoch schon. Der österreichische Buchmacher bet-at-home bietet weit über 100 Spaßwetten rund um den Super Bowl an.

Super Bowl: Wetten zur Nationalhymne

In diesem Jahr wird die Nationalhymne von der Sängerin Jazmine Sullivan und Country-Star Eric Church vorgetragen. Ihr könnt darauf wetten, ob die Nationalhymne über oder unter zwei Minuten dauern wird.

Über: 2.10

2.10 Unter: 1.65

Quoten Stand vom 2.2.2021, 8:25 Uhr. Angaben ohne Gewähr.

Super Bowl: Wetten auf die Gatorade-Dusche

Traditionell erhält jeder Coach vom Sieger-Team eine Dusche. In der NFL wird der siegreiche Trainer mit Gatorade übergossen. Hier könnt Ihr wetten, welche Farbe die Flüssigkeit haben wird.

Orange: 2.25

2.25 Pink: 4.00

4.00 Gelb/Grün: 5.00

5.00 Klar/Wasser: 7.00

7.00 Blau: 8.00

Quoten Stand vom 2.2.2021, 8:25 Uhr. Angaben ohne Gewähr.

Was Ihr zu dieser Wette wissen müsst: Seit 20 Jahren wurde noch nie Coach mit rotem Gatorade geduscht. Im letzten Jahr war es übrigens eine orange Flüssigkeit. In den letzten Jahren 20 Jahren wurde je viermal mit der orangen und mit einer klaren, durchsichtigen Mischung geduscht.

Super Bowl: Wetten zur Halbzeitshow

The Weeknd wird in diesem Jahr Star der Halbzeitshow sein. Bei dem Buchmacher könnt Ihr darauf tippen, welches der erste Song sein wird.

Blinding Lights: 2.80

2.80 Save your Tears: 3.00

3.00 Starboy: 4.00

4.00 Can't feel my face: 4.00

4.00 I feel it coming: 10.00

Quoten Stand vom 2.2.2021, 8:25 Uhr. Angaben ohne Gewähr.

Super Bowl: Wetten rund um den MVP

Wer der wertvollste Spieler des Super Bowls werden wird, ist eine wichtige Frage. Wem der MVP aber als erstes danken wird die viel wichtigere. Hier gibt es sechs Optionen:

Mitspieler: 2.00

2.00 Gott/Religion: 3.25

3.25 USA: 8.00

8.00 Stadt Siegerteam: 8.00

8.00 Familie: 10.00

10.00 Trainer: 11.00

Quoten Stand vom 2.2.2021, 8:25 Uhr. Angaben ohne Gewähr.

Super Bowl: Spezialwette zu Patrick Mahomes

Im letzten Jahr wurde Kansas-QB Patrick Mahomes als MVP des Super Bowls ausgezeichnet. Direkt nach dem Titelgewinn machte er sich ins Disneyland Orlando auf. Wird Mahomes das Wort "Disney" in seiner Dankesrede unterbringen, sollte er wieder gewinnen?

Ja: 3.60

3.60 Nein: 1.25

Quoten Stand vom 2.2.2021, 8:25 Uhr. Angaben ohne Gewähr.

Super Bowl, Wetten: Fällt der Strom aus?

Fällt beim diesjährigen Super Bowl der Strom aus, wie es 2013 in New Orleans der Fall war? Die Quote für einen Stromausfall liegt bei 40.00.

Quoten Stand vom 2.2.2021, 8:25 Uhr. Angaben ohne Gewähr.

NFL - Super Bowl: Die Champions der letzten zehn Jahre

Im letzten Jahr gewann Kansas mit 31:20 gegen die San Francisco 49ers.