NFL Draft 2021: Datum, Termin, Ort, TV-Übertragung

Der NFL Draft 2021 soll Ende April beginnen. Wann genau, an welchem Ort und wo dieser im TV übertragen wird: SPOX liefert Euch die wichtigsten Informationen.

Fußball, Basketball, Football und mehr live - jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern

Vorab: Was ist eigentlich der NFL Draft? Es handelt sich dabei um eine Veranstaltung, bei der US-amerikanische Football-Teams Amateur- und Jugendspieler aus College-Mannschaften für sich auswählen.

Jedes Jahr haben die besten Collage-Spieler beim NFL-Draft die Chance, Football-Profi zu werden. Präsentieren können sich alle Spieler bei einer Vielzahl von physischen und mentalen Tests, den NFL Combine. Jeder Spieler versucht, ein Team zu überzeugen, sodass er an einem des drei Tage umfassenden Draft gepickt wird.

Der Draft besteht aus sieben Runden und jedes Team hat einmal pro Runde die Möglichkeit, einen Spieler auszuwählen. Um die Kräfteverhältnisse auszugleichen, darf die schlechteste Mannschaft der Vorsaison in jeder Draft-Runde zuerst wählen - und nimmt dann in der Regel den besten Spieler -, während der Super-Bowl-Champion als letztes an der Reihe ist.

Jedes Team kann seinen Draft-Pick mit anderen Teams tauschen - entweder gegen zukünftige Draft Picks oder aktive Spieler. Nach Ablauf einer festen Zeit muss sich jedes Team entschieden haben.

NFL-Draft 2021: Datum, Ort

Der nächste NFL-Draft wird von Donnerstag, den 29. April bis zu Sonntag, den 1. Mai 2021 stattfinden. Austragungsort ist dabei Cleveland im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio. Locations: die Ruhmeshalle Rock and Roll Hall of Fame und das First Energy Stadium

30 der insgesamt 32 am Draft teilnehmenden Teams wissen bereits, an welcher Position sie in der Reihenfolge für die Picks stehen. Über die letzten beiden Plätze entscheidet der Ausgang des Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs.

Die aktuelle Reihenfolge

Pick Mannschaft Bilanz der Vorsaison 1 Jacksonville Jaguars 1-15 2 New York Jets 2-14 3 Miami Dolphins (via Houston Texans) 4-12 (Texans) 4 Atlanta Falcons 4-12 5 Cincinnati Bengals 4-11-1 6 Philadelphia Eagles 5-11 7 Detroit Lions 5-11 8 Carolina Panthers 5-11 9 Denver Broncos 5-11 10 Dallas Cowboys 6-10 11 New York Giants 6-10 12 San Francisco 49ers 6-10 13 Los Angeles Chargers 7-9 14 Minnesota Vikings 7-9 15 New England Patriots 7-9 16 Arizona Cardinals 8-8 17 Las Vegas Raiders 8-8 18 Miami Dolphins 10-6 19 Washington Football Team 7-9 20 Chicago Bears 8-8 21 Indianapolis Colts 11-5 22 Tennessee Titans 11-5 23 New York Jets (via Seattle Seahawks) 12-4 (Seahawks) 24 Pittsburgh Steelers 12-4 25 Jacksonville Jaguars (via Los Angeles Rams) 10-6 26 Cleveland Browns 11-5 27 Baltimore Ravens 11-5 28 New Orleans Saints 12-4 29 Green Bay Packers 13-3 30 Buffalo Bills 13-3 31 Tampa Bay Buccaneers 11-5 32 Kansas City Chiefs 14-2

NFL-Draft 2021 im TV und Livestream

In Deutschland werdet Ihr den NFL Draft 2021 vom 29. April bis zum 1. Mai live bei DAZN sehen können. Der Streaminganbieter strahlt das NFL Network rund um die Uhr aus, dabei handelt es sich um den offiziellen Kanal der NFL.

Um den NFL Draft 2021 verfolgen zu können, benötigt Ihr bei DAZN ein Abonnement. Zur Auswahl stehen Euch dabei zwei Modelle: das Monatsabo für 11,99 Euro im Monat oder das Jahresabo mit einer einmaligen Zahlung in Höhe von 119,99 Euro. Entscheidet Ihr Euch für das Monatsabo, bekommt Ihr die ersten 30 Tage komplett kostenlos zum Testen - sofern Ihr Neukunden seid. Beim Jahresabo spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo hochgerechnet dafür knapp 24 Euro.

NFL: Von Green Bay bis Kansas City - alle Ringe der Super-Bowl-Geschichte © Sportingnews 1/55 Die Gewinner des Super Bowls dürfen sich nicht nur über die Vince Lombardi Trophy freuen, sondern nehmen auch einen Ring mit nach Hause. SPOX zeigt Euch alle bisherigen Super-Bowl-Ringe. © Sportingnews 2/55 Super Bowl I, 15. Januar 1967: Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10 © Sportingnews 3/55 Super Bowl II, 14. Januar 1968: Green Bay Packers – Oakland Raiders 33:14 © Sportingnews 4/55 Super Bowl III, 12. Januar 1969: New York Jets - Baltimore Colts 16:7 © getty 5/55 Super Bowl IV, 11. Januar 1970: Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7 © Sportingnews 6/55 Super Bowl V, 17. Januar 1971: Baltimore Colts - Dallas Cowboys 16:13 © Sportingnews 7/55 Super Bowl VI, 16. Januar 1972: Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3 © Sportingnews 8/55 Super Bowl VII, 14. Januar 1973: Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7 © Sportingnews 9/55 Super Bowl VIII, 13. Januar 1974: Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7 © Sportingnews 10/55 Super Bowl IX, 12. Januar 1975: Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6 © Sportingnews 11/55 Super Bowl X, 18. Januar 1976: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17 © Sportingnews 12/55 Super Bowl XI, 9. Januar 1977: Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14 © Sportingnews 13/55 Super Bowl XII, 15. Januar 1978: Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10 © Sportingnews 14/55 Super Bowl XIII, 21. Januar 1979: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31 © Sportingnews 15/55 Super Bowl XIV, 20. Januar 1980: Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19 © Sportingnews 16/55 Super Bowl XV, 25. Januar 1981: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10 © Sportingnews 17/55 Super Bowl XVI, 24. Januar 1982: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21 © Sportingnews 18/55 Super Bowl XVII, 30. Januar 1983: Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17 © Sportingnews 19/55 Super Bowl XVIII, 22. Januar 1984: Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9 © Sportingnews 20/55 Super Bowl XIX, 20. Januar 1985: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 38:16 © Sportingnews 21/55 Super Bowl XX, 26. Januar 1986: Chicago Bears - New England Patriots 46:10 © Sportingnews 22/55 Super Bowl XXI, 25. Januar 1987: New York Giants - Denver Broncos 39:20 © getty 23/55 Super Bowl XXII, 31. Januar 1988: Washington Redskins - Denver Broncos 42:10 © getty 24/55 Super Bowl XXIII, 22. Januar 1989: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16 © Sportingnews 25/55 Super Bowl XXIV, 28. Januar 1990: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10 © Sportingnews 26/55 Super Bowl XXV, 27. Januar 1991: New York Giants - Buffalo Bills 20:19 © Sportingnews 27/55 Super Bowl XXVI, 26. Januar 1992: Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24 © Sportingnews 28/55 Super Bowl XXVII, 31. Januar 1993: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 © Sportingnews 29/55 Super Bowl XXVIII, 30. Januar 1994: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13 © Sportingnews 30/55 Super Bowl XXIX, 29. Januar 1995: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26 © getty 31/55 Super Bowl XXX, 28. Januar 1996: Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers: 27:17 © Sportingnews 32/55 Super Bowl XXXI, 26. Januar 1997: Green Bay Packers - New England Patriots 35:21 © Sportingnews 33/55 Super Bowl XXXII, 25. Januar 1998: Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24 © Sportingnews 34/55 Super Bowl XXXIII, 31. Januar 1999: Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 © Sportingnews 35/55 Super Bowl XXXIV, 30. Januar 2000: St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 © Sportingnews 36/55 Super Bowl XXXV, 28. Januar 2001: Baltimore Ravens - New York Giants 34:7 © Sportingnews 37/55 Super Bowl XXXVI, 3. Februar 2002: New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 © Sportingnews 38/55 Super Bowl XXXVII, 26. Januar 2003: Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21 © Sportingnews 39/55 Super Bowl XXXVIII, 1. Februar 2004: New England Patriots - Carolina Panthers 32:29 © Sportingnews 40/55 Super Bowl XXXIX, 6. Februar 2005: New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21 © Sportingnews 41/55 Super Bowl XL, 5. Februar 2006: Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10 © Sportingnews 42/55 Super Bowl XLI, 4. Februar 2007: Indianapolis Colts - Chicago Bears: 29:17 © Sportingnews 43/55 Super Bowl XLII, 3. Februar 2008: New York Giants - New England Patrions 17:14 © Sportingnews 44/55 Super Bowl XLIII, 1. Februar 2009: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23 © Sportingnews 45/55 Super Bowl XLIV, 7. Februar 2010: New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 © Sportingnews 46/55 Super Bowl XLV, 6. Februar 2011: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25 © Sportingnews 47/55 Super Bowl XLVI, 5. Februar 2012: New York Giants - New England Patriots 21:17 © Sportingnews 48/55 Super Bowl XLVII, 3. Feburar 2013: Baltimore Ravens - San Francsico 49ers 34:31 © Sportingnews 49/55 Super Bowl XLVIII, 2. Feburar 2014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 © Sportingnews 50/55 Super Bowl XLIX, 1. Februar 2015: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 © Sportingnews 51/55 Super Bowl L, 7. Februar 2016: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10 © Twitter/@patriots 52/55 Super Bowl LI, 5. Februar 2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 OT © Twitter/Philadelphia Eagles 53/55 Super Bowl LII, 4. Februar 2018: Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 © twitter.com/Patriots 54/55 Super Bowl LIII, 4. Februar 2019: Los Angeles Rams - New England Patriots 3:13 © Twitter.com/Chiefs 55/55 Super Bowl LIV, 2. Februar 2020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20

Auf der Plattform kommt Ihr auch in den Genuss der NBA, NHL, MLB und weiterer Sportarten wie Fußball, Tennis, Boxen, Handball, Darts, Wintersport, Rugby, MMA. Für jeden Sportbegeisterten sollte etwas dabei sein.

Im Bereich Fußball bietet das "Netflix des Sports" Euch live die Freitagsspiele der Bundesliga sowie internationalen Fußball mit einzelnen Spielen der Champions League, der Europa League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 sowie Pokal-Wettbewerbe aus Top-Nationen.