NFL - Kansas City Chiefs: Teamfriseur positiv auf Coronavirus getestet

Ein Friseur, den die Kansas City Chiefs im Vorfeld des Super Bowls engagiert hatten, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dieser hätte eigentlich 20 Spieler des Teams frisieren sollen.

Mehreren Medienberichten zufolge war dies auch der Grund dafür, warum Wide Receiver Demarcus Robinson und Center Daniel Kilgore auf die Covid-19-Liste gesetzt worden waren. Beide hatten sich bereits Haarschnitte von besagtem Friseur abgeholt und galten somit als enge Kontakte.

Die Chiefs entgingen dabei noch einem größeren Rückschlag, denn unter den Spielern, die sich die Haare schneiden lassen wollten, war auch Superstar-Quarterback Patrick Mahomes. Dieser wäre dann auch auf der Covid-19-Liste gelandet und hätte sich in Isolation begeben müssen.

Als enger Kontakt zu einer positiv getesteten Person muss ein NFL-Spieler an fünf Tagen in Folge negativ testen, um wieder zum Team stoßen zu können. Insofern dürfen Robinson und Kilgore auch weiter hoffen, am Samstag in Super Bowl LV dabei zu sein.

Der positive Test des Friseurs wurde offenbar erst während des Haarschnits von Kilgore bekannt. Allerdings ließ dieser den Friseur den Schnitt dennoch beenden, wie er später auf Social Media per Foto bewies und seinen neuen Haarschnitt präsentierte. Sowohl der Friseur als auch Kilgore sollen währenddessen Masken getragen haben.