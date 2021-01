NFL: Wann ist der Super Bowl?

Das größte American-Football-Ereignis des Jahres steht bevor: der Super Bowl LV. Alles was Ihr zum Finale der NFL-Saison 20/21 wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Wann und wo findet der Super Bowl LV statt?

Der 55. Superbowl findet am Montag, den 8. Februar 2021 morgens um 00:30 statt. Als Austragungsort fungiert das 75.000 Zuschauer fassende Raymond James Stadium in Tampa im US-Bundesstaat Florida.

Obwohl die Corona-Pandemie auch die USA im Griff hat, haben die Veranstalter angekündigt, bis zu 22.000 Fans ins Stadion lassen zu wollen. 7.500 davon seien bereits geimpfte Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen, die die Tickets als Dank für ihren Einsatz in der Pandemie kostenlos erhielten.

Super Bowl LV: Welche Teams stehen sich gegenüber?

Beim Super Bowl LV stehen sich die Tampa Bay Buccaneers, dem Sieger der NFC, und den Kansas City Chiefs, dem Sieger der AFC, gegenüber. Für die Buccaneers um Star Quarterback Tom Brady ist es sogar ein Heimspiel, ist das Raymond James Stadium schließlich die Heimspielstätte von Tampa Bay.

Tampa Bay Buccaneers: Der Weg ins Finale:

Runde Team 1 Team 2 Ergebnis Wild Card Round Washington Football Team Tampa Bay Buccaneers 23:31 Divisional Round New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 20:30 Conference Championship Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers 26:31

Kansas City Chiefs: Der Weg ins Finale:

Runde Team 1 Team 2 Ergebnis Divisional Round Kansas City Chiefs Cleveland Browns 22:17 Conference Championship Kansas City Chiefs Buffalo Bills 38:24

Der Super Bowl live im TV und Livestream

Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch der Super Bowl 2021 live in in voller Länge auf DAZN zu sehen sein. Dort habt Ihr am 8. Februar ab 00:30 Uhr die Möglichkeit, das NFL-Finale entweder mit deutschem oder englischen Originalkommentar zu genießen. Beim Streamingdienst beginnen jedoch schon ab 23.45 Uhr des Vortages dir Vorberichte mit Moderator Flo Hauser, Kommentator Günter Zapf sowie den Experten Adrian Franke und Ingo Seibert.

Beim "Netflix des Sports seht Ihr jedoch nicht nur die NFL. Auch weitere US-Sport-Highlights (NBA, NHL, MLB), Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1), Tennis, Darts, Boxen, UFC, Motorsport, Handball, Hockey, Wintersport oder Snooker finden den Weg ins DAZN-Programm.

Abonnieren könnt Ihr den Dienst schon ab wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Modellen habt Ihr die Möglichkeit die ersten 30 Tage kostenlos zu testen.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Super Bowl LV: Wer tritt zur Halbzeit auf?

Zur Halbzeitshow wird in diesem Jahr der Musiker The Weeknd auftreten. "Ich bin demütig, geehrt und begeistert, das Zentrum dieser berühmt-berüchtigten Bühne zu sein", sagte er im Vorfeld. In der Vergangenheit hatten bereits andere Star-Künstler wie Justin Timberlake, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruno Mars oder die Rolling Stones einen Act in der Pause.

Super Bowl: Die letzten Sieger