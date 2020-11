NFL, Super Bowl: Halftime-Show, Ort, Datum

Die NFL hat den Künstler für die Halftime-Show des Super Bowls 2021 bekannt gegeben. Wir verraten Euch, wer in der Halbzeitshow auftreten wird und geben Euch alle Infos zu Ort und Datum des Football-Spektakels.

NFL, Super Bowl 2021: Wer performt die Halftime-Show?

Nachdem im vergangenen Jahr Shakira und Jennifer Lopez die Halftime-Show des Super Bowls LIV gerockt haben, hat sich die NFL in diesem Jahr wieder für einen männlichen Künstler entschieden.

Wie die Liga offiziell bekannt gab, wird R&B-/Hip-Hop-Sänger The Weeknd in der Halbzeit des kommenden Super Bowls LV auftreten.

"Ich bin demütig, geehrt und begeistert, das Zentrum dieser berühmt-berüchtigten Bühne zu sein", wird der Kanadier zitiert.

Wer die Nationalhymne vor der Partie singen wird, ist dahingegen noch nicht bekannt. Im letzten Jahr wurde Lady Gaga diese Ehre zuteil.

NFL: Die besten Bilder von Super Bowl LIV © getty 1/27 Die Kansas City Chiefs haben Super Bowl LIV gegen die San Francisco 49ers nach fulminantem Comeback gewonnen und wir präsentieren die besten Bilder aus Miami. © getty 2/27 Hard Rock Stadium in Miami war ein großartiger Backdrop für ein am Ende denkwürdiges Spiel. © getty 3/27 Vor Super Bowl LIV wurde zunächst einmal NBA-Legende Kobe Bryant, seiner Tochter Gianna und den weiteren Opfern des Helikopter-Absturzes in Los Angeles vor genau einer Woche gedacht. Beide Mannschaften standen dazu an den 24-Yard-Linien. © getty 4/27 Die Nationalhymne intornierte dann Demi Lovato und brauchte dazu keine zwei Minuten. Ein großer Upset für viele Wetter. © getty 5/27 Ebenfalls noch vor Kick-Off bekam Calais Campbell (l.) seinen Walter Payton Man of the Year Award von Vorjahressieger Chris Long (M.). © getty 6/27 Ein cooler Moment vor dem Spiel war die Ehrung der noch lebenden Mitglieder des NFL-100-Teams. Im Bild sind die Quarterbacks der Gruppe: Dan Marino, Tom Brady, Joe Montana, Peyton Manning, Roger Staubach, Brett Favre und John Elway (v.l.). © getty 7/27 Das Spiel an sich begann ziemlich zäh und trotz erstem Ballbesitz blieben Mahomes und die Chiefs anfangs ohne Punkte. © getty 8/27 Die Niners erzielten die ersten Punkte per Field Goal, Mahomes aber sorgte für den ersten Touchdown und eine Führung im ersten Viertel. © getty 9/27 Die 49ers kamen dann im zweiten Viertel in Schwung, brachten ihr Laufspiel um Mostert ins Rollen und schafften bis zur Pause den 10:10-Ausgleich. © getty 10/27 Dann hieß es "Hips don't lie"! Shakira eröffnete die Halftime Show und ein paar ihrer größten Hits und heißen Tanzeinlagen. © getty 11/27 Shakira heizte den Zuschauer von Anfang bis Ende ihrer Vorstellung ein. © getty 12/27 Griff zur Gitarre ... © getty 13/27 ... und setzte zum Stage Dive an. © getty 14/27 Anschließend übernahm "Jenny from the Block" mit einer ähnlich ansprechenden Vorstellung. © getty 15/27 Jennifer Lopez trat mit ihrer Tochter (l.) auf und trug einen Mantel mit einer US-Flagge. Als sie den aber öffnete, kam eine Puerto-Rico-Flagge zum Vorschein. Ein Anblick, der sicher anderswo in Florida (Mar-a-Lago vielleicht?!) nicht für Jubel sorgte © getty 16/27 Und die Flagge ging nicht so schnell wieder weg. © getty 17/27 Zum großen Finale standen J-Lo und Shakira - nun in Gold gekleidet - gemeinsam auf der Bühne. © getty 18/27 Beide geizten nicht mit ihren Reizen. © getty 19/27 Die 49ers spielten sich eine Zehn-Punkte-Führung heraus und sahen nach Moores Interception im vierten Viertel schon wie der sichere Sieger aus. © getty 20/27 Doch Mahomes und Co. steckten nicht auf und kamen sechs Minuten vor Schluss fulminant zurück! © getty 21/27 Ein Touchdown-Catch von Damien Williams erzielte dann den Touchdown zur 24:20-Führung für die Chiefs und brachte sie damit auf die Siegerstraße. © getty 22/27 Vorbei war es dann, als Kendall Fuller eine Interception gegen Garoppolo kurz vor Schluss fing. © getty 23/27 Die Chiefs-Defense war danach bereits in Feierlaune. © getty 24/27 Williams erzielte noch einen Touchdown und dann gab es endlich die langersehnte Gatorade-Dusche für Head Coach Andy Reid! © getty 25/27 Garoppolo präsentierte sich nach dem Spiel als fairer Sportsmann und gratulierte Mahomes kurz nach Spielende. © getty 26/27 Der Rest war Konfetti-Regen wie hier mit Honey Badger Tyrann Mathieu. © getty 27/27 Dann war es amtlich: Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen!

NFL, Super Bowl LV: Ort, Datum

Nachdem die Kansas City Chiefs in der vergangenen Saison in Miami den Super Bowl gegen die San Francisco 49ers für sich entscheiden konnten, ist das größte Sport-Event der Welt auch in diesem Jahr wieder im US-Bundesstaat Florida zu Gast.

Gespielt wird jedoch nicht in Miami, sondern in Tampa, genauer gesagt im Raymond James Stadium. Die Heimspielstätte von Tom Bradys neuem Team bietet Platz für 65.618 Zuschauer und fungierte bereits als Austragungsort der Super Bowls XXXV (2001) und XLIII (2009). Eine Besonderheit an dem Stadion ist das in die Tribüne eingelassene Piratenschiff, das bei erfolgreichen Aktionen der Buccaneers seine Kanonen abschießt.

Das Datum für das Saisonfinale steht auch schon fest, am 7. Februar werden sich die besten zwei Teams der Liga um die Vince Lombardi Trophy streiten.

Jahr/Super Bowl Showact 2009: XLIII Bruce Springsteen 2010: XLIV The Who 2011: XLV The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: XLVI Madonna, LMFAO, Nicki Minaj 2013: XLVII Beyonce, Destiny's Child 2014: XLVIII Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: XLIX Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2016: L Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2017: LI Lady Gaga 2018: LII Justin Timberlake 2019: LII Maroon 5 2020: LIV Shakira, Jennifer Lopez

NFL, Super Bowl 2021 live im TV und Livestream

Die erste Adresse für Livespiele der NFL ist DAZN.

Der Streaming-Dienst zeigt die meisten Spiele der Regular Season live, darunter die große RedZone-Konferenz am Sonntag in voller Länge und ohne Werbeunterbrechung. Natürlich übertragt DAZN auch den Super Bowl live.

Darüber hinaus wird auch ProSieben das Football-Highlight des Jahres live zeigen.