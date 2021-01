NFL: Dan Campbell wird offenbar der neue Head Coach der Detroit Lions

Dan Campbell wird offenbar der neue Head Coach der Detroit Lions. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.

Zuletzt war Campbell als Tight Ends Coach und Assistant Head Coach für die New Orleans Saints aktiv. Nach dem Playoff-Aus der Saints können beide Parteien nun Vertragsverhandlungen aufnehmen, laut ESPN sollen diese allerdings keine Hürde mehr darstellen.

Campbell hat in der NFL keinerlei Erfahrung als Coordinator, gilt jedoch als respektierter Leader und Organisator. Diese Qualitäten soll er nun auch in der Motor City einbringen.

Welche Coaches Campbell als seine Coordinators mitbringen wird, ist derzeit noch offen. 2015 coachte der heute 44-Jährige die Miami Dolphins für zwölf Spiele, von denen das Team damals fünf Partien gewann und sieben verlor.

Campbell, der selbst zehn Jahre als Tight End in der NFL aktiv gewesen war, folgt in Detroit auf Matt Patricia. Unter dem ehemaligen Patriots-Assistenten hatte die Franchise nie mehr als sechs Spiele gewonnen, in der vergangenen Spielzeit gewannen die Lions fünf Spiele und mussten elf Niederlagen einstecken.