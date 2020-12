NFL Coin Toss Week 16: Patriots vs. Bills - So könnte Bill Belichick Josh Allen im Playoff-Rennen ärgern

Zum Abschluss von Woche 16 empfangen die New England Patriots die Buffalo Bills. Die Gäste wollen sich eine gute Playoff-Platzierung sichern. Kann Bill Belichick dem Division-Rivalen einen Strich durch die Rechnung machen? SPOX diskutiert mit manolitomaen. Das Spiel könnt Ihr in der Nacht auf Dienstag (ab 2.15 Uhr) live auf DAZN verfolgen.

Preview: New England Patriots (6-8) - Buffalo Bills (11-3) (Di., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Jan Dafeld (SPOX): Die Patriots bekommen den Ball durch die Luft kaum bewegt, das ist kein Geheimnis. Das liegt einerseits an Cam Newton, der sich in dieser Saison nur bedingt als dauerhafter Quarterback-Starter empfehlen konnte. Vor allem aber liegt es am Receiving Corps des Teams. N'Keal Harry und Jakobi Meyers sollten nicht die besten Receiving Optionen eines NFL-Teams sein.

New Englands Laufspiel, in dem Offensive Coordinator Josh McDaniels zuletzt wieder mehr kreative Elemente nutzte, zählt allerdings zu den besseren in der Liga und kann Defenses an guten Tagen definitiv auf dem falschen Fuß erwischen. Und die Bills sind in der Run-Defense nicht mehr als Durchschnitt, dürften also verwundbar sein.

Den Gastgebern muss es in der Nacht auf Dienstag gelingen, den Ball am Boden konstant zu bewegen und somit für längere Drives zu sorgen. Buffalo wird sich sicherlich auf den Lauf fokussieren, hier müssen die Patriots also sowohl schematisch, als auch im direkten Duell der O-Line gegen die Front Seven auf der Hut sein.

New England Patriots: Defense muss Allen zu Fehlern zwingen

Aufgrund der offensiven Beschränkungen wird New England das Spiel allerdings vor allem über die Defense und die Special Teams gewinnen müssen. Gegen die starke Offense der Bills ist das eine schwere, allerdings keine unlösbare Aufgabe.

Bill Belichick kennt Josh Allen als Division-Konkurrent mittlerweile sehr gut und dürfte den Quarterback der Bills mit so manchem unerwarteten Look konfrontieren. Allen spielt eine fraglos beeindruckende und deutlich verbesserte Saison, er ist aber nach wie vor anfällig für Fehler, sowohl in Form von möglichen Interceptions als auch durch Fumbles.

Auch ohne Stephon Gilmore verfügen die Patriots immer noch über das Personal, um ihren Gegnern im Passspiel zuzusetzen. Der klare Schwachpunkt der Defense ist durch die Abgänge und Ausfälle von Spielern wie Dont'a Hightower, Danny Shelton und Patrick Chung mittlerweile die Run-Defense. Die Rushing-Offense der Bills ist allerdings eine der schwächeren in der NFL. Fraglich, inwieweit Brian Daboll tatsächlich auf sein Laufspiel vertrauen will.

Gelingt es den Patriots, Allen zu Fehlern zu zwingen und somit ein, zwei Turnover zu forcieren und gleichzeitig offensiv lange Drives zu etablieren, dürfte das Spiel zumindest lange eng bleiben. Und dann ist alles möglich. Tipp: 23:20 Patriots.

manolitomaen: Wie so oft in den vergangenen Jahren stehen sich die New England Patriots und die Buffalo Bills im Dezember gegenüber und das eine Team steht in den Playoffs , während das andere Team schon aus dem Rennen ist. Doch in diesem Jahr sind die Vorzeichen tatsächlich einmal andersherum.

Die Bills haben nach 25 Jahren erstmals wieder die AFC East gewonnen und stehen mit der Bilanz von 11-3 aktuell sogar auf dem dritten Platz in der AFC, Platz 2 ist aus eigener Kraft in Reichweite. Diesen gilt es gegen New England zu verteidigen, um in den Playoffs den Kansas City Chiefs so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen. Die Vorzeichen, dass das gelingt, stehen in diesem Matchup gut, auch wenn im ersten Aufeinandertreffen ein Forced Fumble im letzten Drive gegen Cam Newton nötig war, um den am Ende etwas glücklichen Sieg für Buffalo sicherzustellen.

Hinzu kommt, dass die Patriots doch einige Verletzungssorgen haben und mit Stephon Gilmore einen der besten Cornerbacks der Liga im letzten Spiel verloren haben. Den Bills hingegen stehen fast alle Spieler zur Verfügung und auch Wide Receiver John Brown könnte nach mehrwöchiger Verletzungspause zurückkehren.

Da stellt sich die Frage, wie die Patriots unter diesen Voraussetzungen Stefon Diggs und Co. stoppen wollen. Die einzige Antwort lautet hier Bill Belichick, der es bisher immer geschafft hat, Josh Allen zu verwirren und zu limitieren. Offensive Coordinator Brian Daboll hat allerdings eine tolle, variable Pass-Heavy-Offense um Josh Allen aufgebaut und überrascht immer wieder mit kreativen Plays.

Aktuell haben dreizehn verschiedene Spieler der Bills einen Touchdown-Pass gefangen, Nummer 14 wäre NFL-Rekord. Daboll könnte in diesem Matchup jedoch das Run-Game etwas mehr forcieren, auch weil die Patriots-Defense in den letzten Spielen ihre Probleme hatte dieses zu verteidigen.

Buffalo Bills: Defense ist deutlich verbessert

Auf der anderen Seite des Balls steht eine Bills-Defense, die in der ersten Saisonhälfte zu den schlechteren der gesamten NFL gehörte, die sich aber im weiteren Saisonverlauf aber deutlich steigerte und aktuell wieder der Top-Defense aus dem Jahr 2019 ähnelt.

Die Secondary um Cornerback Tre'Davious White und dem Safety-Duo Jordan Poyer/Micah Hyde sollte Cam Newton und seine Receiver vor große Probleme stellen. Die verbesserte Defensive Line und die endlich voll genesenen Linebacker Tremaine Edmunds und Matt Milano sollten zudem genug Zugriff auf das Run-Game der Patriots bekommen.

Eine klare Angelegenheit für Buffalo also? Auf dem Papier ja, doch am Ende ist es immer noch ein Division-Duell gegen Buffalos jahrelangen Kryptonit Bill Belichick in dem alles passieren kann. Tipp: 28:17 Bills.