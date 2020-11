NFL Week 12 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 12

In Woche 12 kommt es zwischen den Indianapolis Colts und den Tennessee zu einem Duell um die AFC South, die Dolphins bangen vor dem Spiel gegen die Jets derweil noch um ihren jungen Quarterback. Die Jaguars setzen auf einen neuen Starter, in Buffalo und Atlanta liegen Shootouts in der Luft. Und: Ein echtes Spitzenspiel in Tampa Bay! Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz verfolgen!

NFL: Week 12 Previews

Welche Spieler sind angeschlagen, welche fallen sicher aus? Die Verletzungs-Übersicht vor Woche 12.

Indianapolis Colts (7-3) - Tennessee Titans (7-3) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Duell um die AFC South! Nach zehn Spielen stehen die Colts und Titans mit jeweils sieben Siegen deutlich vor den Houston Texans, im direkten Duell könnte sich somit der Division-Sieg entscheiden. Zwischen den Colts und den Titans geht es sowohl um die bessere Bilanz als auch um den direkten Vergleich. Das erste Duell vor zwei Wochen entschied Indianapolis für sich.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten im Run-Game führte damals Nyheim Hines seine Colts zum Sieg, in dieser Woche dürfte die Defense der Titans besonders motiviert ins Spiel gehen. In der Vorwoche spielten Malcom Butler und Co. gegen die Ravens gut auf, in dieser Woche kehrt Jadeveon Clowney zurück, Adoree' Jackson könnte sein Saisondebüt geben.

Weniger gut sieht es derweil in der Offensive Line aus. Ben Jones und Rodger Saffold sind beide angeschlagen. Ob sie spielen können, entscheidet sich wohl kurzfristig, bei 100 Prozent sind wohl beide nicht. Ganz gelegen kommt dabei, dass die Colts in ihrer Defensive Line nicht in Bestbesetzung antreten können werden. Star-Tackle DeForest Buckner fällt ebenso wie Denico Autry aus, beide sind auf der Covid-19-Liste.

Spielentscheidend könnte unter diesen Umständen sein, wie Ryan Tannehill sich gegen die starke Colts-Defense präsentieren kann. Im ersten Aufeinandertreffen hatte der Quarterback klare Probleme den Ball ohne Play Action zu bewegen. Das wird in dieser Woche besser werden müssen, das Spiel gegen die Ravens war - trotz früher Interception - ein Schritt in die richtige Richtung.

New York Jets (0-10) - Miami Dolphins (6-4) (So., 19.00 Uhr)

Die Jets erhalten Quarterback Sam Darnold zurück - ist das eine Verstärkung? Joe Flacco präsentierte sich in den letzten zwei Spielen überraschend gut, hatte dabei allerdings auch das Receiver-Trio aus Breshad Perriman, Denzel Mims und Jamison Crowder zur Verfügung - ein Luxus, den Darnold in dieser Spielzeit noch gar nicht hatte. Kann er mit verbessertem Receiving Corps besser aufspielen?

Die Dolphins scheinen dafür kein allzu angenehmer Gegner zu sein. Miami verfügt über eine stark besetzte Secondary und agierte davor in den letzten Wochen äußerst aggressiv, damit stellten die Dolphins so manche Offense vor Probleme. Darnold hatte in der Vergangenheit schon so manches Mal Probleme mit aggressiven Defenses - Stichwort Geister -, kann er seinen Mann stehen?

Auf der Gegenseite steht derweil Tua Tagovailoa im Fokus - wenn er denn überhaupt spielt. Der Rookie verletzte sich unter der Woche am Daumen, sein Einsatz ist unwahrscheinlich. In der Vorwoche wurde Tua nach schwacher Leistung zudem auf die Bank gesetzt, nun scheint Fitzpatrick mindestens eine weitere Woche spielen zu können.

Für die Jets geht es natürlich mal wieder darum, den einzigen Saisonsieg einzufahren und die Sieglos-Saison zu verhindern. Nach den knappen Pleiten gegen die Patriots und die Chargers treffen die Jets nach den Dolphins noch auf die Raiders, Seahawks, Rams, Browns und Patriots - kein besonders einladendes Restprogramm.

New England Patriots (4-6) - Arizona Cardinals (6-4) (So., 19.00 Uhr)

Die wichtigste Nachricht zuerst: Kyler Murray wird gegen die Patriots spielen können. Der Quarterback plagte sich bereits im letzten Spiel gegen die Seahawks mit einer Schulterverletzung herum und bewegte sich an der Seitenlinie merklich unrund. Die Probleme scheinen allerdings weitestgehend auskuriert: Murray erhielt in dieser Woche keine Verletzungs-Designierung.

Dennoch wird sich die Offense der Cardinals in dieser Woche steigern müssen. In der Vorwoche warfen Strafen die Offense immer wieder aus dem Rhythmus, zu häufig scheint Murray sein Team in dieser Saison mit seiner individuellen Qualität retten zu müssen. Immerhin: Anders als in den letzten Jahren sind die Patriots in dieser Spielzeit kein defensives Monster, in der Vorwoche spielte Deshaun Watson gegen New England groß auf.

Ein Matchup, das in jedem Fall mit Spannung erwartet wird, ist das zwischen Stephon Gilmore, seines Zeichen Defensive Player of the Year, und DeAndre Hopkins, dem vielleicht besten Wide Receiver der NFL. Gilmore kündigte vor dem Spiel bereits an, dass er sich persönlich um Hopkins kümmern werde.

Die Patriots werden offensiv derweil auf Running Back Rex Burkhead verzichten müssen. Der Pass-Catcher fällt vermutlich den Rest der Saison aus, James White dürfte in seiner Abwesenheit eine größere Rolle in der Offense einnehmen. Ohnehin brauchen die Pats mehr Explosivität im Passspiel: In der Vorwoche kam Damiere Byrid auf 132 Receiving Yards, zuvor spielte Jakobi Meyers mehrmals stark. Die Cardinals waren in der Pass-Verteidigung zuletzt alles andere als unverwundbar. Können Newton und Co. hier ansetzen?

Minnesota Vikings (4-6) - Carolina Panthers (4-7) (So., 19.00 Uhr)