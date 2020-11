NFL Week 12 Thanksgiving Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu den Thanksgiving Games 2020

Es ist Thanksgiving in den USA und das bringt uns zwei Spiele am heutigen Donnerstag. Die Houston Texans wollen ihrem Sieg gegen die Patriots auch einen Erfolg in Detroit folgen lassen, anschließend geht es in Dallas zum Prestigeduell zwischen den Cowboys und dem Washington Football Team.

NFL: Thanksgiving Games Preview (Week 12)

Detroit Lions (4-6) - Houston Texans (3-7) (Do., 18.30 Uhr LIVE AUF DAZN)

Die Ausgangs- und Gemütslagen beider Teams könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die Texans gerade erst dank einer guten Vorstellung von Quarterback Deshaun Watson die Patriots besiegten, kassierten die Lions mit einer desaströsen Vorstellung einen Shutout gegen die Carolina Panthers.

Die Texans leben dieser Tage hauptsächlich von ihrer Offense und konkret vom Passspiel, das dank Watson zur Top 10 bei Football Outsiders (28,5 Prozent DVOA) zählt. Das eigene Laufspiel ist dagegen das schlechteste der NFL (-38 Prozent DVOA). Insofern müssen sich die Lions zwangsläufig auf eine Offense einstellen, die durch die Luft agieren wird.

Die Texans hatten zuletzt viel Erfolg mit den Leistungen der Wide Receiver Will Fuller und Brandin Cooks, die nicht nur mit ihrem Speed für Furore sorgten. Gerade für Rookie-Cornerback Jeff Okudah dürfte dies eine große Herausforderung werden. Seine bisherigen Leistungen waren wechselhaft. Zudem stellt sich die Frage, wie die Defense mit den Tight Ends der Texans umgehen werden. Selbige waren zuletzt auch effektive Targets für Watson.

Die Lions wiederum hoffen auf eine klare Leistungssteigerung ihrer gesamten Offense nach der buchstäblichen Nullnummer gegen Carolina. Die Verletzungssituation steht dem aber wohl im Weg. Mit den Wide Receivern Kenny Golladay und Danny Amendola, Tight End T.J. Hockenson sowie Running Back D'Andre Swift stehen gleich mehrere Schlüsselspieler auf der Kippe - zudem ist QB Matthew Stafford weiterhin am Daumen verletzt.

Die Texans wiederum bangen um Guard Senio Kelemete und Wide Receiver Kenny Stills. Slot-Receiver Randall Cobb, der gegen New England noch einen Touchdown erzielte, fällt sicher aus.

Dallas Cowboys (3-7) - Washington Football Team (3-7) (Do., 22.30 Uhr)

3-7? Das mag nicht weiter beeindrucken, doch heißt diese Bilanz für beide Teams, dass sie trotz katastrophaler bisheriger Saisonleistungen immer noch mittendrin sind im Playoff-Rennen. Beide - und die Giants ebenfalls - liegen nur ein halbes Spiel hinter den Philadelphia Eagles in der NFC East. Ein Sieg an Thanksgiving wäre somit Gold wert für die Playoff-Hoffnungen der Teams.

Beide hatten zuletzt Grund zur Freude, denn es gelangen seltene Siege. Die Cowboys beendeten eine Durststrecke von vier Pleiten in Serie mit einem Sieg bei den Minnesota Vikings, der schon deshalb Mut machte, weil ein wiedergenesener Andy Dalton das Offensivspiel belebte und Waffen wie Amari Cooper und auch CeeDee Lamb nach längerer Schwächephase endlich wieder zur Geltung kamen.

Washington wiederum fuhr einen am Ende kaum gefährdeten Sieg über die Cincinnati Bengals ein, bei denen sich Star-Rookie Joe Burrow schwer verletzt hatte. Das Football Team sah dabei nicht nur den ersten Sieg als Starter für Alex Smith seit 2018, es darf auch auf eine bärenstarke Defensivleistung verweisen. Die Front Seven brachte es nicht nur auf 4 Sacks, sondern auch 12 QB-Hits. Das könnte auch gegen die Cowboys zum Faktor werden, denn deren Offensive Line machte zuletzt nicht immer den stabilsten Eindruck.

Washington bangt vorm Division-Duell vor allem um seinen Top-Receiver Terry McLaurin, der mit Knöchelproblemen zu Wochenbeginn nur eingeschränkt trainierte. Bei den Cowboys sind dagegen alle - noch vorhandenen - Leistungsträger fit.