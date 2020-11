NFL-Playoffs: Datum, Termine, Super Bowl, Modus

Die Regular Season der NFL geht mit rasendem Tempo auf die NFL-Playoffs zu, wo sich die Titelkandidaten von den mittelmäßigen Teams absetzen. Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Datum und Terminen der Playoffs, dem diesjährigen Spielmodus und dem Super Bowl.

Ihr wollt die kompletten NFL-Playoffs live und in voller Länge sehen? Dann sichert euch den kostenlosen Probemonat auf DAZN und seid live dabei, wenn der Super-Bowl-Champion gekrönt wird!

NFL-Playoffs: Datum und Termine

Die NFL-Playoffs beginnen in dieser Saison am 9. Januar (Samstag) mit dem Wild Card Weekend.

Datum Runde 9.-10. Januar Wild Card Weekend 16.-17. Januar Divisional Playoffs 24. Januar Conference Championships 7. Februar Super Bowl

NFL-Playoffs: Der Spielmodus 2020/21

In den anstehenden NFL-Playoffs sollen erstmals sieben Mannschaften pro Conference teilnehmen, für viele Jahre waren es jeweils sechs Teilnehmer aus der AFC und NFC. Das Coronavirus könnte diesem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung machen, wodurch die NFL dann laut ihren vorgestellten Plänen sogar acht Mannschaften pro Conference in das K.o-System schicken würde.

Dieser Fall würde eintreten, falls bis zum Start der Playoffs nicht alle 256 Spiele der Regular Season (16 für jedes der 32 Teams) ausgetragen werden können und ein Ergebnis fehlt, das die Playoff-Platzierungen beeinflussen würde. Um zu verhindern, dass beispielsweise ein Team mit weniger Spielen und dementsprechend weniger Chancen auf Siege die Playoffs verpasst, würde diese Mannschaft dann einfach als achter Teilnehmer in die Playoffs einziehen.

Nach dem aktuellen Spielmodus hat jeweils der Nr.-1-Seed eine freie Woche am Wild Card Weekend und zieht direkt in die Divisional Playoffs ein. Die restlichen drei Division-Sieger der Conference sowie die drei verblieben Teams mit den besten Bilanzen, die sogenannten "Wild Cards" treffen in der ersten Runde aufeinander.

© imago images / Icon SMI

NFL-Playoffs: Wo findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl findet in diesem Jahr im Raymond James Stadium in Tampa Bay, Florida statt. Das Endspiel der NFL-Playoffs stieg dort zuletzt am 1. Februar 2009, als die Pittsburgh Steelers die Arizona Cardinals mit 27:23 besiegt haben und Wide Receiver Santonio Holmes zum Super Bowl MVP ernannt wurde. Dieser Super Bowl gilt als einer der Besten aller Zeiten.

NFL-Playoffs: Die Teilnehmer nach aktuellem Stand (Woche 12)

Vor den Sonntagsspielen in Woche sieht das sogenannte Playoff-Picture der NFL so aus: