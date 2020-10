NFL Week 8 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 8

In Woche 8 wird erwartungsvoll auf das Starter-Debüt von Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins geschielt. In der AFC North kommt es zum Duell der Giganten, die Lions wollen ihre Siegesserie ausbauen. In Seattle steht ein Division-Kracher an. Bei DAZN könnt Ihr wie jede Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen!

NFL: Week 8 Previews

Teams mit Bye Week: Cardinals, Jaguars, Texans, Washington

Buffalo Bills (5-2) - New England Patriots (2-4) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Die Patriots haben nach 287 Spielen mal wieder drei Partien in Serie verloren. Zudem suchen sie spätestens nach den spielerischen Bankrott-Erklärungen der letzten Wochen nach einer offensiven Identität. Zeitweilig sahen sie immerhin im Laufspiel gut aus, was aber auch eher selten konsequent verfolgt wurde. Gegen Buffalo bietet sich ein Run-Heavy-Ansatz aber vielleicht an. Die Bills fanden zuletzt wenig Mittel gegen den Lauf der Kansas City Chiefs, die nicht unbedingt für diese Qualität bekannt sind.

Auf der anderen Seite stehen aber auch die Bills für eine Offense, die dann überzeugt, wenn sie hauptsächlich läuft. Und genau das scheint auch die Achillesferse der Patriots-Defense zu sein, obgleich auch die Passverteidigung zuletzt eher schwächelte. Es könnte sich also ein Duell ergeben, in dem beide Teams eher auf den Lauf setzen. Auch deshalb, weil die Secondaries beider Teams stark genug sein sollten, um die jeweiligen Quarterbacks in Schach zu halten.

Für die Bills ist dieses Spiel eine große Chance. Nicht nur ist ihre Nemesis Tom Brady, der gegen kein anderes Team mehr Spiele gewann als gegen Buffalo (32-3), nicht mehr in Foxborough, die Bills erwischen New England auch in einer komplizierten Phase und könnten ihrem Division-Rivalen schon frühzeitig die Hoffnungen auf einen weiteren Titel in der AFC East nehmen. Aktuell beträgt der Abstand bereits 2,5 Spiele zwischen beiden Teams - so weit war Belichick in New England zu diesem Zeitpunkt der Saison seit 2001 nicht mehr von der Spitze entfernt.

Baltimore Ravens (5-1) - Pittsburgh Steelers (6-0) (So., 19.00 Uhr)

Vorbericht: Es geht um mehr als (nur) um den König des Nordens

Miami Dolphins (3-3) - Los Angeles Rams (5-2) (So., 19.00 Uhr)

Rookie-Quarterback Tua Tagovailoa ist der neue Starting Quarterback der Dolphins und wird gegen Los Angeles Angeles sein Startdebüt geben. Das mag zwar nicht die einfachste Aufgabe für ein Debüt sein, doch immerhin hatten die Dolphins zuletzt ihre Bye Week, Head Coach Brian Flores entschied sich bereits zuvor für Tua. Der Ex-Bama-Star hatte also genügend Zeit, sich auf die anstehende Herausforderung vorzubereiten.

Entspannt dürfte Tuas Start-Debüt aber keineswegs verlaufen. Er wird auf eine Defense treffen, die angeführt von D-Line-Monster Aaron Donald erst am Montag den Chicago Bears und Nick Foles das Leben schwer gemacht hat. Den Rams gelangen dabei vier Sacks und acht QB-Hits. Die Rams haben über die komplette Saison bereits 24 Sacks (Platz 3 in der NFL) und starke 86 Pressures gesammelt und dürften auch dem Rookie zu schaffen machen.

Haben die Rams dagegen den Ball, sollten sie vielleicht in Erwägung ziehen, den Ball etwas häufiger zu laufen als sonst. Die Dolphins stellen nämlich die am wenigsten effiziente Laufverteidigung der NFL (12,7 Prozent DVOA). Gegen den Pass dagegen sind die Dolphins trotz nicht immer konstantem Pass Rush, aber einer vor allem dank Cornerback Xavien Howard stets gefährlichen Secondary auf Platz 6 (-7,5 Prozent DVOA) anzutreffen.

Kansas City Chiefs (6-1) - New York Jets (0-7) (So., 19.00 Uhr)