NFL: Atlanta Falcons entlassen offenbar Dan Quinn

Die Atlanta Falcons haben sich offenbar von Head Coach Dan Quinn getrennt. Wie The Athletic berichtet, wurde der Rauswurf unmittelbar nach der 16:23-Niederlage gegen Carolina Panthers in Woche 5 vollzogen.

Übernehmen soll zunächst Dirk Koetter auf Interimsbasis. Koetter war bislang Offensive Coordinator des Teams war von 2016 bis 2018 Head Coach der Tampa Bay Buccaneers.

Quinn und die Falcons haben alle fünf Spiele dieser Saison verloren und stehen am Ende der NFC South. Quinn hatte die Falcons 2015 übernommen und mit dem Team 2016 den Super Bowl erreicht. Seither erreichten die Falcons jedoch nur noch 2017 die Playoffs und beendeten die vergangenen zwei Spielzeiten jeweils mit einer 7-9-Bilanz.

Er verlässt das Team mit einer Gesamtbilanz von 46-43 (3-2 in den Playoffs) und stand bereits seit Wochen in der Kritik. Zuletzt gab das Team klare Führungen gegen die Dallas Cowboys und Chicago Bears ab.

Atlanta Falcons: Schlechtester Start seit 1997

Die Falcons starteten erstmals seit 1997 mit fünf Niederlagen in Serie in eine Saison und sind seit 2018 14-23 in der Liga.

Vor seiner Zeit in Atlanta war Quinn unter anderem Defensive Coordinator der Seattle Seahawks und gewann mit der damaligen "Legion of Boom" den Super Bowl nach der Saison 2013.