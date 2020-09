NFL Week 3 Recap: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 3

Die NFL-Saison nimmt weiter Fahrt auf. In Woche drei fällt bei den 49ers gefühlt die halbe Mannschaft aus, die Eagles sind nach nur zwei Spielen bereits zum Siegen verdammt. In Buffalo empfangen die Bills die Rams zu einem echten Topspiel, während drei Coaches wohl schon wieder um ihren Job bangen müssen. Bei den Seahawks und Cowboys bahnt sich der nächste Shootout an. Bei DAZN könnt Ihr wie jede Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen!

Verletzungen vor Week 3: Diese Stars fallen aus, diese sind angeschlagen - die Übersicht

NFL Preview Week 3

Pittsburgh Steelers (2-0) - Houston Texans (0-2) (So., 19.00 Uhr live auf DAZN)

Nach den Siegen über die noch sieglosen Giants und Broncos könnten die Steelers ihren Anspruch auf den Status eines Contenders untermauern. Hilfreich wäre dabei freilich, wenn Guard David DeCastro nach zweiwöchiger Pause ins Team zurückkehren kann. Der 31-Jährige trainierte unter der Woche voll mit, sollte also spielen können. Auch Wide Receiver JuJu Smith-Schuster (beide Knie) wird wohl dabei sein können.

James Conner dürfte derweil auf eine Wiederholung seiner Leistung aus der Vorwoche hoffen. Gegen die Broncos lief der Running Back bei 16 Carries für mehr als 100 Yards sowie einen Touchdown. Die Texans sind zumindest auf dem Papier kein schlechtes Matchup für ihn: Sowohl gegen die Chiefs als auch gegen die Ravens ließ Houstons Defense mehr als 160 Rushing Yards zu.

Auf der Gegenseite steht Deshaun Watson nach dem Duell mit Baltimores aggressiver Blitzing-Defense erneut ein schwieriges Matchup bevor: Pittsburgh blitzte in den ersten zwei Spielen mehr als irgendein anderes Team, die Defensive Line ist die vielleicht beste der Liga. Die O-Line der Texans offenbarte in der Pass-Protection derweil klare Schwachstellen, zudem steht hinter dem Einsatz von Left Tackle Laremy Tunsil noch ein Fragezeichen. Watson wird den Ball schneller loswerden müssen, andernfalls droht ihm erneut ein durchwachsener Abend.

Gleichzeitig wird das Spiel auch zu einem Familientreffen der Watts: J.J. auf Seiten der Texans trifft auf seine beiden jüngeren Brüder T.J. und Derek, die bei den Steelers unter Vertrag stehen. Zum ersten Mal stehen drei Brüder in einem NFL-Spiel gemeinsam auf dem Feld seit... letztem Jahr! Damals trafen Tremaine Edmunds, Terrell Edmunds und Trey Edmunds beim Spiel zwischen den Bills und den Steelers aufeinander, die Watts sind somit das zweite gemeinsam aktive NFL-Trio seit mindestens 1930.

New York Giants (0-2) - San Francisco 49ers (1-1) (So., 19.00 Uhr)

Bei den San Francisco 49ers stehen natürlich die Verletzungen im Mittelpunkt: Nach Deebo Samuel (Fuß) werden der Offense am Sonntag auch Tevin Coleman und Raheem Mostert (beide Knie) fehlen, zudem wird Jimmy Garoppolo (Knöchel) aller Voraussicht nach ausfallen und durch Nick Mullens ersetzt werden müssen. Auch Tight End George Kittle (Knie) wird eine weitere Woche ausfallen. Immerhin: Der Rasen im MetLifeStadium soll kein erhöhtes Verletzungsrisiko bergen ...

Auch in der Defensive sieht es nicht viel besser aus für die Kalifornier. Nick Bosa und Solomon Thomas (beide Knie) wurden nach schweren Verletzungen auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und werden in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Richard Sherman (Wade) fehlt weiterhin, auch Dee Ford (Rücken) und Dre Greenlaw (Quadrizeps) fallen aus. Aufgrund der Verletzungswelle könnte Ziggy Ansah, der unter der Woche erst verpflichtet wurde, bereits sein Debüt für San Francisco geben.

Auf Seiten der Giants wird derweil die Offensive Line besonders im Blickpunkt stehen. In den ersten zwei Spielen präsentierte sich die Line über weite Strecken schwach. Kann sie sich gegen die dezimierte D-Line der Niners nun zurückmelden? Devonta Freeman, der nach der schweren Verletzung von Saquon Barkley verpflichtet wurde und gegen die 49ers sein Debüt feiern dürfte, würde es sicher begrüßen.

Defensiv zeigten die Giants in den ersten zwei Wochen viel Licht und viel Schatten. James Bradberry spielte in der Vorwoche ein herausragendes Spiel, kann er diese Form gegen die verletzungsgeplagte Offense der 49ers konservieren? Wie bei jedem Spiel gegen Kyle Shanahan stehen zudem die Linebacker besonders im Fokus. Blake Martinez wurde vom Head Coach der Niners im Vorjahr gezielt attackiert und fand kaum eine Antwort darauf. Kann er sich diesmal steigern?

Cleveland Browns (1-1) - Washington Football Team (1-1) (So., 19.00 Uhr)

Die Browns wollen auf den vielversprechenden Ansätzen der Offense in der Vorwoche aufbauen. Gegen die Bengals präsentierte sich die Offensive Line stabil, Baker Mayfield spielte dahinter deutlich verbessert. Was erwartet uns nun gegen die deutlich stärkere Front Four des Football Teams? Carson Wentz ging gegen Washington in Woche eins unter, kann Mayfield sich besser präsentieren?

Aufgrund des gefährlichen Pass-Rushs durch Chase Young, Matt Ioannidis, Ryan Kerrigan und Co. könnte das Run-Game der Browns am Sonntag wieder mehr im Fokus stehen. Kevin Stefanski fand in den ersten Wochen genug Touches für Nick Chubb und Kareem Hunt, Odell Beckham Jr. ließ unter der Woche bereits durchblicken, dass er in dieser Saison mit keiner ganz so zentralen Rolle für sich zu rechnen scheint.

Auf Seiten der Gäste dürfte die Offensive Line derweil eine schwere Aufgabe erwarten. In den ersten zwei Saisonspielen präsentierte sich die Unit äußerst wacklig, gegen die Browns droht nun auch noch Right Tackle Morgan Moses (Hüfte) auszufallen. Gegen Myles Garrett, Sheldon Richardson und Larry Ogunjobi würde Quarterback Dwayne Haskins so vermutlich ein unschöner Abend bevorstehen. Immerhin: Olivier Vernon (Abdomen) konnte unter der Woche nicht trainieren und wird auf Seiten der Browns ausfallen.

In der Secondary könnte es derweil zum direkten Duell zwischen Terry McLaurin und Denzel Ward kommen. McLaurin ist Washingtons klar gefährlichster Receiver und sammelte in der Vorwoche gleich mal 125 Receiving Yards ein, Ward könnte ihn am Sonntag über das ganze Feld begleiten. Allerdings konnte der Cornerback nicht voll trainieren, er geht mit einer Leistenverletzung angeschlagen in das Spiel.

Philadelphia Eagles (0-2) - Cincinnati Bengals (0-2) (So., 19.00 Uhr)