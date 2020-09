NFL Recap: New Orleans Saints vs. Green Bay Packers 37:30 - Rodgers zaubert auch in NOLA, Packers weiter ungeschlagen

Die Green Bay Packers haben auch ihr drittes Saisonspiel gegen die New Orleans Saints in Woche 3 37:30 gewonnen und stehen damit zusammen mit den Chicago Bears an der Spitze der NFC North. Hinter einem überragenden Quarterback Aaron Rodgers entschieden die Gäste im Superdome einen sehenswerten Schlagabtausch letztlich souverän für sich.

Schon in der ersten Hälfte wurde klar, dass sich hier ein Shootout der Extraklasse entwickeln würde. Die ersten Punkte gelangen den Packers durch ein 52-Yard-Field-Goal von Mason Crosby, anschließend schlugen die Saints in Windeseile zurück. Nach einem 49-Yard-Run von Alvin Kamara fand Drew Brees seinen Running Back für einen 11-Yard-Touchdown-Catch zur ersten Saints-Führung.

Die Packers begnügten sich danach mit einem Field Goal von innerhalb der Red Zone, machten es jedoch in der folgenden Serie besser: Aaron Rodgers fand Wide Receiver Allen Lazard für einen 48-Yard-Pass bis an die 2. Kurz darauf fand er Lazard dann für einen Touchdown. Die Saints allerdings drehten das Spiel noch vor der Pause mit einem Field Goal und einem Touchdown-Pass von Brees auf Emmanuel Sanders wenige Sekunden vor dem Break.

Und auch nach der Pause ging es unermüdlich hin und her. Die Packers eröffneten mit einem Aaron-Jones-Touchdown-Lauf nach einem 72-Yard-Pass auf Lazard und legten einen weiteren Touchdown von Rodgers auf Tight End Marcedes Lewis drauf, nachdem den Saints nur ein Field Goal gelungen war.

Die Saints glichen kurz vor Ende des dritten Viertels durch einen 52-Yard-Catch-and-Run von Alvin Kamara aus, die Packers gingen zu Beginn des vierten Viertels durch ein 49-Yard-Field-Goal erneut in Front. Zwischendrin verloren beide je einmal den Ball - die Packers wurden beim vierten Versuch an der eigenen 48 gestoppt, die Saints verloren dann in der Nähe davon durch einen Fumble von Taysom Hill das Leder direkt Anschluss.

Daraufhin spielten die Packers die Uhr bis zur 2-Minute Warning runter und Rodgers fand Tight End Robert Tonyan - nach Play Action - in der Endzone für den Touchdown zur Entscheidung. Den Saints gelang anschließend nur noch ein Field Goal, ehe der Onside-Kick im Aus landete.

New Orleans Saints (1-2) - Green Bay Packers (3-0)

Saints vs. Packers - die wichtigsten Statistiken

Allen Lazard machte das Spiel seiner noch jungen Karriere (Undrafted Rookie 2019) und stellte Karrierebestwerte für Receptions (5) und Yards (139) auf. Zudem fing er seinen zweiten Touchdown der Saison.

Marcedes Lewis' Touchdown war der zweite, den er jemals von Aaron Rodgers gefangen hat. Rodgers hat damit sein Karriere-Touchdown-Konto nach Pässen auf frühere Erstrundenpicks auf 2 erhöht.

Drew Brees hat zum 94. Mal in einem Spiel mindestens drei Touchdown-Pässe geworfen. Er überholt damit Peyton Manning für die meisten 3-Touchdown-Spiele in der Geschichte der NFL - die meisten überhaupt.

Nachdem sich Wide Receiver Marquez Valdes-Scantling ein wenig zur Nummer 2 bei den Packers entwickelt hatte, war er dieses Mal kein Faktor. Er fing einen Pass für 5 Yards bei 4 Targets.

Kamara zeigte für sich betrachtet eine überragende Leistung und brachte es insgesamt auf 197 Scrimmage Yards und 2 Touchdowns.

NFL - Gewinner und Verlierer Week 3: Saint Nicks triumphale Rückkehr © imago images / Robin Alam 1/21 Woche 3 der NFL brachte die Rückkehr vom einstigen Super-Bowl-MVP Nick Foles beim Comeback-Sieg der Bears und dem nächsten Kollaps der Falcons. Zudem bestätigten sich ein paar weitere Trends. Die Gewinner und Verlierer der Woche. © imago images / David Rosenblum 2/21 GEWINNER: Ryan Fitzpatrick, Quarterback, Dolphins. Im Battle of the Beards setzte sich der Altmeister gegen den Schnäuzer von Gardner Minshew durch und spielte eine fast perfekte Partie (97,2 QBR). Damit dürfte Fitz noch ein paar Spiele mehr machen. © imago images / Javier Rojas 3/21 GEWINENR: Justin Jefferson, Wide Receiver, Vikings. Breakout-Game für den Rookie - 7 Receptions für 175 Yards und ein Touchdown. Die Saison der Vikings dürfte nach der dritten Pleite aber wohl schon nahe dem Ende sein. © imago images / Jason Pohuski 4/21 GEWINNER: James Conner, RB, Steelers. Conner war die von Coach Mike Tomlin sogenannte "Bell Cow" und sorgte für fast 150 Scrimmage Yards und einen Touchdown beim Comeback-Sieg über die Texans. © imago images / Matthew Healy 5/21 GEWINNER: Rex Burkhead, Running Back, Patriots: An einem Tag, an dem Cam Newton und seine Receiver nicht gut aussahen gegen die Raiders, übernahm Burkhead das Kommando: Er sorgte für 98 Scrimmage Yards und 3 Touchdowns! © imago images / Leslie Plaza Johnson 6/21 GEWINNER: Josh Allen, Quarterback, Bills. Die Bills sind tatsächlich "legit"! Sie brechen spät ein gegen die Rams, kommen dann aber mit einem Wunder-Comeback dank großartiger Vorstellung von Allen (311 YDS, 4 TD, INT, RUSH TD) zurück und sind 3-0! © imago images / MSA 7/21 GEWINNER: Kyle Shanahan, Head Coach, 49ers. Zahllose Ausfälle von Leistungsträgern? Kein Problem für die 49ers, die dank sehr gutem Coaching dennoch kein Problem hatten gegen die Giants (36:9). Statement-Sieg für den Trainerstab. © getty 8/21 GEWINNER: Stephen Gostkowski, Kicker, Titans. Nach seinem eher suboptmalen Saisonstart überragte Gostkowski beim Comeback-Sieg über Minnesota mit sechs Field Goals, darunter drei über mehr als 50 Yards, inklusive dem Gamewinner aus 55 Yards! © imago images / Robin Alam 9/21 GEWINNER: Nick Foles, Quarterback, Bears. "Big Dick Nick" ist zurück! Mit 3 Touchdowns drehte er das schon verloren geglaubte Spiel in Atlanta und machte damit den 3-0-Start der Bears perfekt. Damit dürfte er wohl den Starter-Job erobert haben. © imago images / Kevin Abele 10/21 GEWINNER: Andy Isabella, Wide Receiver, Cardinals. Die Cardinals verloren daheim gegen Detroit, aber Isabella nutzte seine Chance und erzielte zwei Touchdowns. © getty 11/21 GEWINNER: Russell Wilson, Quarterback, Seahawks. Wieder ein Shootout, wieder ein überragender Wilson, der einmal mehr 5 Touchdown-Pässe warf und dieses Mal die Cowboys damit besiegte. Er ist ein starker MVP-Kandidat nach nur 3 Spielen. © getty 12/21 GEWINNER: Aaron Rodgers, Quarterback, Packers. Sein Lieblings-Receiver Davante Adams fiel aus, doch Rodgers zerlegte die Saints trotzdem und gewann den Shootout mit Brees am Ende klar. Das war ein Statement-Sieg für den alternden Star. © imago images / David John Griffin 13/21 VERLIERER: Atlanta Falcons. Die Falcons lagen zu Beginn des vierten Viertels 26:10 vorne und schafften es irgendwie, trotz einer Siegwahrscheinlichkeit von 98 Prozent, schon wieder zu verlieren. Mit 0-3 wackelt Coach Quinns Stuhl nun gewaltig. © imago images / Scott Serio 14/21 VERLIERER: Carson Wentz, Quarterback, Eagles. Wentz (2 INT) und seine Eagles bleiben sieglos und Wentz machte mal wieder einige Fehler. Am Ende sicherte er wenigstens mit einem Rushing-TD das Remis (!), was dem Team aber auch nicht hilft. © imago images / Robin Alam 15/21 VERLIERER: New York Giants. Dies war eigentiich eine sichere Nummer! Ein Heimspiel gegen ein komplett dezimiertes 49ers-Team, doch am Ende stand eine herbe Klatsche mit gerade mal 230 Yards an Offense. Eine Bankrotterklärung für die G-Men! © imago images / Scott Winters 16/21 VERLIERER: Fehlstart perfekt! Die Texans lagen vorn gegen die Steelers und stehen nun bei 0-3. So langsam schwimmen ihnen die Fälle davon. © imago images / David John Griffin 17/21 VERLIERER: Mitchell Trubisky, Quarterback, Bears. Trubisky war mal wieder nicht sonderlich und musste mit deutlichem Rückstand raus. Anschließend drehte sein Vertreter Foles das Spiel. Nun dürfte Trubisky seinen Stammplatz verloren haben. © imago images / Kevin Abele 18/21 VERLIERER: Dwayne Haskins, Quarterback, Football Team. Washington schnupperte am Sieg gegen Cleveland, doch am Ende machte der QB einfach mal wieder viel zu viele Fehler und leistete sich 4 Turnovers (3 INT, FUMBLE). © imago images / Gregory Fisher 19/21 VERLIERER: Sam Darnold, Quarterback, Jets. Die Jets bekommen weiter keinen Fuß auf die Erde und das schließt Darnold mit ein, der sich gegen die 3 Interceptions und 2 davon für Touchdowns leistete und mal wieder überfordert wirkte. © imago images 20/21 VERLIERER: Kyler Murray, Quarterback, Cardinals. Dieses Mal gelang es Murray nicht, zu glänzen und einen Sieg einzufahren. Murray machte zu viele Fehler und warf 3 Interceptions. 3 Picks passierten ihm zuvor nur in Woche 13 gegen Pittsburgh 2019. © imago images / Stephen Lew 21/21 VERLIERER: Taysom Hill, Allzweckwaffe, Saints. Hill sorgte für 7 Yards gegen die Packers und verlor einen Fumble als "QB" bei einer Read-Option, der essenziell den Packers-TD zum Sieg einleitete. So macht der Gadget-Spieler keinen Sinn.

Der Star des Spiels: Aaron Rodgers (Packers)

Aaron Rodgers (21/32, 283 YDS, 3 TD) lieferte eine blitzsaubere Leistung ab, blieb stets cool, lockte die gegnerische Front mehrfach ins Offside und entschied das Spiel mit zahlreichen teils spektakulären Würfen. Er machte keine Fehler, brachte Deep Balls mit beachtlicher Präzision an, erkannte Blitzes meist sehr gut und tat all dies ohne seinen Top-Receiver Davante Adams, der verletzt ausfiel. Rodgers machte den Unterschied in diesem Spiel.

Der Flop des Spiels: Saints-Secondary

Zugegeben, auch die Packers-Defense sah speziell gegen Kamara in Space ganz alt aus, aber die Saints-Secondary machten einen richtig schlechten Job. Dabei fielen sie permanent auf Play Action von Rodgers und Co. rein und waren stets spät dran bei den Touchdown-Pässen sowie den Deep Balls von Rodgers. Einen einzelnen herauszupicken, ist dabei auch gar nicht so einfach. Cornerback Janoris Jenkins etwa leistete sich vorm entscheidenden Tonyan-Touchdown zwei Pass Interferences in der Endzone, Malcolm Jenkins war nicht im Bild gegen Lewis bei dessen Touchdown und Marshon Lattimore war bei den Deep Balls auf Lazard öfter mal nicht nah genug dran.

Analyse: Saints vs. Packers - die Taktiktafel