NFL: San Francisco 49ers verlieren Nick Bosa mit Kreuzbandriss - auch Jimmy Garoppolo verletzt

Die San Francisco 49ers haben offenbar einen Pyrrhus-Sieg über die New York Jets in Woche 2 (31:13) am Sonntag errungen. Sowohl Edge Rusher Nick Bosa als auch Quarterback Jimmy Garoppolo erlitten womöglich schwere Verletzungen.

Die schwerste Verletzung des Tages in den Meadowlands erlitt dabei Bosa. Der letztjährige Erstrundenpick zog sich nach Auskunft von Head Coach Kyle Shanahan wahrscheinlich einen Kreuzbandriss zu, der seine Saison wohl beenden würde.

Garoppolo wiederum erlitt in der ersten Hälfte des Spiels eine Knöchelverletzung und kam nach der Pause nicht zurück.

Bei ihm handelt es sich offenbar um eine Stauchung des oberen Sprunggelenks. Seine Ausfallzeit könnten mehreren Medienberichten zufolge vier bis sechs Wochen betragen.

Für ihn übernahm im Spiel Nick Mullens, der damit wohl auch in den kommenden Wochen zum Einsatz kommen könnte.

Darüber hinaus verletzten sich bei den Niners auch noch Running Back Raheem Mostert und Defensive Lineman Solomon Thomas, beide ebenfalls mit Knieverletzungen. Bei ihnen stehen genauere Diagnosen aber noch aus.