NFL - New York Giants: Saquon Barkley reißt sich wohl das Kreuzband

Saquon Barkley droht das frühe Saison-Aus. Die New York Gitans befürchten, dass sich der Running Back in Woche 2 gegen die Chicago Bears (17:13 Chicago) am Sonntag einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Weitere Tests am Montag sollten Gewissheit bringen.

Barkley zog sich die Verletzung im ersten Viertel bei einem Tackle von Eddie Jackson an der Seitenlinie zu. Er wurde anschließend von Betreuern unter großen Schmerzen vom Feld gebracht. Bereits am Sonntag wurde Barkley geröntgt, eine MRT ist für Montag angesetzt.

Kurz vor seiner Verletzung musste Barkley schon einmal das Spiel verlassen, nachdem er sich offenbar bei einem Sturz den Ellenbogen verletzt hatte. Er kehrte jedoch bereits kurz darauf wieder zurück.

Barkley hatte bereits im Vorjahr Verletzungsprobleme und verpasste drei Spiele, nachdem er in seiner Rookie-Saison 2018 noch alle 16 Saisonspiele für die Giants absolviert hatte.

Die Giants haben ihre ersten zwei Saisonspiele verloren und drohen nun auch noch ihren besten Spieler zu verlieren.