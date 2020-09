Predictions Week 2: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-2-Spielen

Woche 2 ist da! Gibt es den Fehlstart für die Vikings und Texans? Schlagen die Jaguars auch Tennessee? Und welche Antworten haben die Eagles gegen die Rams? Auch in diesem Jahr tippt SPOX-Redakteur Adrian Franke jede Woche alle Spiele - den kompletten Spieltag gibt's in der RedZone-Konferenz bei DAZN jeden Sonntag ab 19 Uhr live zu sehen!

NFL Predictions Week 2 2020

Cleveland Browns (0-1) - Cincinnati Bengals (0-1) (Fr., 2.20 Uhr LIVE bei DAZN)

Es war ein durchaus ansprechendes Debüt von Joe Burrow, auch wenn es am Ende nicht ganz reichte. Cincinnatis Offensive Line hatte die erwarteten Probleme mit dem Pass-Rush der Chargers - Clevelands Front war gegen die Ravens von einem derart dominanten Auftritt weit entfernt. Kann Burrow also die positiven Tendenzen bestätigen? Die Browns auf der anderen Seite waren offensiv noch weit von dem entfernt, was man sich in Cleveland vorstellt. Kein Rhythmus, altbekannte Probleme bei Baker Mayfield und ein übler Start in die Saison für Odell Beckham. Mehr von altbekanntem Frust also für Browns-Fans? Oder profitiert Cleveland von der bereits angeschlagenen Bengals-D-Line und kann über sein Run Game in die Saison finden?

Tipp: Browns vs. Bengals 23:20.

Chicago Bears (1-0) - New York Giants (0-1) (So., 19 Uhr)

Die Giants haben bei der Pleite gegen Pittsburgh einige gute Ansätze gezeigt. Daniel Jones - abgesehen von den beiden Turnovern - hatte eine gute Partie, insbesondere wenn New York in das schnelle Passspiel aus Empty-Formationen ging, sah das teilweise schon rund aus. Gleiches lässt sich über die Bears-Offense nicht sagen, die zwar das Spiel gegen Detroit stark beendete, davor über weite Strecken aber wieder die gleichen Probleme an den Tag legte. Und bei der Aufholjagd profitierte Chicago von einer stark dezimierten und schematisch simplen Lions-Secondary. Ein hochklassiges Duell sollte man hier nicht erwarten und ultimativ könnten beide Defenses im Fokus stehen: Kann Chicago auch im Pass-Rush die Line of Scrimmage dominieren? Und kann die Giants-Secondary Trubisky zu Fehlern verleiten?

Tipp: Bears vs. Giants 17:20.

Dallas Cowboys (0-1) - Atlanta Falcons (0-1) (So., 19 Uhr)

Es gibt diese Spiele, die schon in Woche 2 einiges an Druck im Kessel haben. Geht Atlanta 0-2, wird Dan Quinns Stuhl sehr früh wieder wackeln. Geht Dallas 0-2, würde aus dem großen Optimismus der Offseason rund um die Cowboys schnell Unzufriedenheit. Die Lehren aus Woche 1 legen dabei nahe: Atlanta sollte enorme Mühe haben, die Cowboys-Offense zu verteidigen. Böse formuliert könnte man sagen, dass Atlantas Secondary so wacklig daherkommt, dass die Seahawks das Pass-lastigste Team der Liga in Woche 1 waren. Die Cowboys, die Linebacker Leighton Vander Esch und Tight End Blake Jarwin verletzungsbedingt verloren haben, dürften ebenfalls ihre Probleme mit Julio Jones und Calvin Ridley haben, in der Summe aber ist Dallas das stärkere Team und offensiv im Gesamtkonstrukt noch gefährlicher und sollte in einem Shootout den ersten Saisonsieg einfahren.

Tipp: Cowboys vs. Falcons 31:27.

Green Bay Packers (1-0) - Detroit Lions (0-1) (So., 19 Uhr)

Viel unterschiedlicher können Gefühlslagen nach dem ersten Spiel kaum sein. Die Packers walzten, getragen von einem herausragenden Spiel von Aaron Rodgers, nur so über die Vikings, während Detroit einen vermeintlich sicheren Vorsprung gegen Chicago aus der Hand gab. Was bedeutet das für Woche 2? Nachdem Green Bay von einer wackligen Vikings-Secondary profitierte, könnte sich das Spiel fortsetzen - zumindest falls Okudah und Trufant wieder fehlen. Auch Justin Coleman musste gegen Chicago verletzt raus. Das könnte bereits der Knackpunkt sein, dann so droht ein weiteres Spiel, in dem es keine Antworten auf Davante Adams gibt. Auf der anderen Seite sollten die Lions, dann im Idealfall auch mit Kenny Golladay zurück, wenigstens selbst auch durch die Luft punkten können. Die Offensive Line zumindest wirkte gegen Chicago solide in Pass-Protection. Doch reicht das?

Tipp: Packers vs. Lions 24:20.

Tennessee Titans (1-0) - Jacksonville Jaguars (1-0) (So., 19 Uhr)

Wirklich überzeugend war der Auftaktsieg der Titans nicht, zumindest nicht was die eigene Offense angeht. Die Crosser aus Play Action und die Screens funktionieren nach wie vor gut, das vertikale Element fehlte gegen Denver aber komplett und auch das Run Game war extrem zäh. Die Jaguars auf der anderen Seite waren eine der Positiv-Überraschungen in Week 1, kann Jacksonville daran anknüpfen? Jacksonville sollte Tennessees Coverage vor einige Probleme stellen können, die Titans aber sind nach wie vor in der Mid-Range gefährlich genug - und kann Jacksonville Henry ähnlich oft stoppen wie Denver? C.J. Henderson gegen A.J. Brown könnte jedenfalls ein brisantes Duell werden.

Tipp: Titans vs. Jaguars 24:21.

Indianapolis Colts (0-1) - Minnesota Vikings (0-1) (So., 19 Uhr LIVE bei DAZN)

Wer schafft den schnelleren Turnaround? Minnesota wirkte defensiv gegen die Packers verloren und konnte überhaupt keinen Pass-Rush kreieren - jetzt wartet die nächste starke Offensive Line, und Danielle Hunter fehlt weiterhin. Das sollte Indianapolis Möglichkeiten geben. Auf der anderen Seite hatten die Colts defensiv doch erhebliche Probleme mit der Jaguars-Offense, Minnesota derweil präsentierte sich offensiv extrem stur und eindimensional gegen Green Bay. Setzt sich das gegen die Colts fort, droht der Fehlstart.

Tipp: Colts vs. Vikings 23:20.

Miami Dolphins (0-1) - Buffalo Bills (1-0) (So., 19 Uhr)

Ryan Fitzpatrick hatte mit der Patriots-Defense zum Start seine liebe Mühe, und die Aufgabe wird nicht wirklich leichter. Buffalo ist in der Secondary nicht ganz so schwer zu lesen, dafür aber in der Defensive Line deutlich stärker besetzt als die Patriots. Das sind keine guten Nachrichten für Miamis O-Line, die in Woche 1 aber sogar etwas positiv überraschte. Umso schwieriger wird es, falls DeVante Parker (Oberschenkel) angeschlagen in die Partie gehen muss oder gar nicht spielen kann. Einiges in diesem Spiel deutet auf eine Low-Scoring-Paarung hin, in der Josh Allen an einige positive Dinge aus dem ersten Spiel anknüpfen kann, die unnötigen Fehler aber weiter abstellen muss. Die Bills als Team sind ein gutes Stück weiter als Miami und sollten sich in dieser Partie auf ihre Defense verlassen können.

Tipp: Dolphins vs. Bills 16:23.

New York Jets (0-1) - San Francisco 49ers (0-1) (So., 19 Uhr)

Keine Frage, San Francisco hätte das Auftaktspiel gegen Arizona auch gewinnen können - wahr ist aber auch, dass die offensiven Probleme sehr deutlich zu sehen waren. Den Niners fehlte die Receiver-Qualität, um Arizona konstant Outside zu bedrohen, also mussten viele präzise Pässe her. Die kamen von einem schwach aufspielenden Jimmy Garoppolo nur sehr bedingt. Die gute Nachricht? Jetzt warten die Jets, die in Woche 1 wie das schwächste Team der Liga aussahen. Gang Green sollte zwar das Run Game der Niners einigermaßen stoppen können, doch wie verteidigt New York den angeschlagenen George Kittle sowie die Running Backs im Passspiel? Und noch gravierender: Wie will diese Jets-Offense, mit all ihren Problemen, gegen die 49ers-Defense den Ball bewegen? Das könnte ein Spiel sein, in dem San Franciscos Defensive ebenfalls für eigene Punkte sorgt.

Tipp: Jets vs. 49ers 10:27.