NFL Starter-Serie: Patriots, Bills, Dolphins, Jets - die AFC East

Mit dem Draft und dem größten Teil der Free Agency im Rückspiegel wird das Bild der 32 Teams klarer: Wie könnten die offensiven und defensiven Startformationen aussehen? Und wo sind dort potenzielle Stärken und Schwächen? SPOX blickt in der Offseason-Starter-Serie auf alle acht Divisions. In der heutigen Ausgabe geht es um die AFC East, die ohne Tom Brady zum offenen Schlagabtausch werden könnte.

Die Bills haben Blut geleckt. In den vergangenen drei Jahren erreichten sie zweimal die Playoffs und sicherten sich ihre Wildcard 2019 sogar vorzeitig. In diesem Jahr soll nun die Wachablösung in der AFC East folgen.

Buffalo Bills: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Josh Allen Left Tackle: Dion Dawkins Running Back: Devin Singletary Left Guard: Quinton Spain Wide Receiver: Stefon Diggs Center: Mitch Morse Wide Receiver: John Brown Right Guard: Jon Feliciano Slot-Receiver: Cole Beasley Right Tackle: Cody Ford Tight End: Dawson Knox

Buffalo Bills: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Edge: Mario Addison Cornerback: Josh Norman Defensive Tackle: Ed Oliver Cornerback: Tre'Davious White Defensive Tackle: Star Lotulelei Slot-Cornerback: Taron Johnson Edge: Jerry Hughes Safety: Jordan Poyer Linebacker: AJ Klein Safety: Micah Hyde Linebacker: Tremaine Edmunds

Bills-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Die Bills setzen eindeutig auf Kontinuität in ihrer Offense. Aus dem vergangenen Jahr bringen sie zehn von elf Startern zurück. Neu ist lediglich Diggs, der allerdings ein Hochkaräter ist.

Die Offensive Line kommt geschlossen zurück, was aber auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Grund zum Jubel ist. Football Outsiders hat die Bills-O-Line auf Platz 15 bei den Adjusted Line Yards und sogar auf 23, was die Adjusted Sack Rate betrifft. Allerdings: Bis auf Dawkins waren alle anderen O-Liner in ihrem ersten Jahr in Buffalo, Ford sogar als Rookie. Ein Jahr länger zusammen und eines mehr in der Liga könnte also helfen, das Gesamtniveau nun zu steigern.

hat die Bills-O-Line auf Platz 15 bei den Adjusted Line Yards und sogar auf 23, was die Adjusted Sack Rate betrifft. Allerdings: Bis auf Dawkins waren alle anderen O-Liner in ihrem ersten Jahr in Buffalo, Ford sogar als Rookie. Ein Jahr länger zusammen und eines mehr in der Liga könnte also helfen, das Gesamtniveau nun zu steigern. Die Offense generell war nicht unbedingt effizient im Vorjahr. Mit einem DVOA von -7,2 Prozent lag sie gerade mal auf Rang 21 in der Liga und kam nicht wirklich furchteinflößend daher. Reicht da ein Diggs, um alles zu verbessern?

Eine klare Schwachstelle war einmal mehr Josh Allen, der durch die Bank bestenfalls auf Rang 32 lag in den Kategorien DVOA, DYAR und Total QBR. Besonders die Präzision fehlte ihm auch in seinem zweiten Jahr in der NFL. Kurze Pässe kamen einigermaßen an, längere eher nicht - bei Deep-Balls auf die Seiten war er laut Next Gen Stats bestenfalls Durchschnitt, über die Mitte sogar weit darunter.

bestenfalls Durchschnitt, über die Mitte sogar weit darunter. Die Stärke dieses Kaders - trotz der durchaus soliden Pass-Targets - liegt ohnehin auf dem Boden. Singletary legte eine solide Rookie-Saison hin und bekommt im Backfield Unterstützung von TJ Yeldon und Rookie Zack Moss, der vor allem aber auch im Passspiel mithelfen dürfte. Zudem muss jeder Gegner auf der Hut sein vor Allen, dessen größte Stärke bekanntlich auch das Laufspiel ist. Bricht er aus der Pocket aus, ist er brandgefährlich.