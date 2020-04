NFL - Saison 2020: Termine, Saisonauftakt, Spielplan, Playoffs

Die NFL geht in ihre 101. Saison. Nachdem die Kansas City Chiefs sich letztes Jahr zum Super-Bowl-Sieger krönten, schauen alle Augen auf Tampa in Florida. Die Buccaneers haben mit Tom Brady den erfolgreichsten Quarterback aller Zeiten neu verpflichtet. Wir zeigen euch alle Infos über die NFL-Saison 2020 und ihre Termine, die nach aktuellem Stand der DInge noch nicht durch die Coronakrise durcheinandergewirbelt wurden.

NFL Saison 2020: Die wichtigsten Termine im Überblick

Bevor die Regular Season der NFL im Spätsommer starten soll, finden im Liga-Zirkus einige wichtige Veranstaltungen statt. Wir zeigen euch alle wichtigen Dates im Überblick:

23-25. April - NFL Draft in Las Vegas

11. Mai - Rookie Vorbereitung beginnt

6.-9. August - Hall of Fame Wochenende in Canton

5. September - Benennung 53-Mann Kader

10. September Regular Season Erföffnungsspiel

NFL in der Coronakrise: Das sagen Trump und Goodell

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat der NFL-Commissioner Roger Goodell entschieden, den gesamten Draft virtuell stattfinden zu lassen. Außerdem wurden auf seine Anordnung alle Einrichtungen der Teams auf unbestimmte Zeit geschlossen. Laut US-Präsident Donald Trump soll die NFL aber am geplanten Zeitplan festhalten und wie gewohnt regulär im September starten.

© imago images

Ein mögliches Szenario hat Anthony Fauci, ein führender Immunologe, abgegeben, wie das funktionieren kann. "Keine Fans kommen ins Stadion, die Athleten werden in große Hotels gebracht, wo auch immer gespielt werden soll", sagte Fauci. Dort müssten die Sportler "sehr gut beobachtet und regelmäßig testet werden. Etwa einmal die Woche", führte Fauci aus: "Man muss zusehen, dass es unter den Athleten und deren Familien keine Infektionen gibt - und dann lasst sie die Saison zu Ende spielen.".

NFL Kickoff 2020

Die 101. NFL-Saison startet nach aktuellem Stand der Dinge am 10. September mit dem Opening Day. Noch ist der genaue Spielplan nicht bekannt gegeben worden.

NFL Saison 2020/2021: Der Spielplan

So sieht der grobe Spielplan für die kommende NFL Saison aus:

Ergeignis Datum 10./13./14. September Erster Spieltag der Regular Season 3. Januar 2021 Letzter Spieltag der Regular Season 9./10. Januar 2021 Wildcard Round 16./17. Januar 2021 Divisional Round 24. Januar 2021 Championship Round 31. Januar 2021 Pro Bowl 7. Februar 2021 Super Bowl LV in Tampa Bay

NFL-Playoffs 2021:

Die NFL Playoffs 2021 sollen am 9./10. Januar mit der Wildcard Round beginnen. Der Super Bowl findet in dieser Saison im Februar in Tampa Bay statt. Die Buccaneers gelten außerdem durchaus als Contender, weil Tom Brady nach fast 20 Jahren bei den New england Patriots nun bei den Bucs aus der Pocket die Pässe werfen wird.

NFL Super Bowl: Die Sieger der vergangenen Jahre