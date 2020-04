NFL: Der richtige Weg - Denver Broncos bauen im NFL Draft 2020 um Drew Lock

Die Denver Broncos haben ihre Offense um Quarterback Drew Lock aufgerüstet. Das Team aus der Mile High City wählte Receiver Jerry Jeudy und KJ Hamler hoch im NFL Draft 2020 aus, um Lock zum nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu helfen. Wie das funktionieren kann, ist am Beispiel zweier Teams zu erkennen - eines davon stand erst kürzlich im Super Bowl.

"Er ist noch kein Quarterback." So beschrieb Headcoach Vic Fangio die Entwicklung von Zweitrundenpick Drew Lock im Training Camp der Denver Broncos vor der vergangenen Saison.

Viele Experten vermuteten schon im Prozess vor dem NFL Draft 2019, dass dem Quarterback von der Missouri University ein ganzes Jahr auf der Bank gut würde, nach dem Vorbild von Patrick Mahomes bei den Divisionsrivalen Kansas City Chiefs. Kaum eine Beschreibung Locks kam ohne das Wort "roh" aus.

In Woche 13 der vergangenen Saison betrat der 23-Jährige das Feld jedoch bereits als Starting Quarterback in der Mile High City, unter anderem wegen einer Verletzung des Veteranen Joe Flacco. Einem knappen Sieg gegen die Los Angeles Chargers folgten drei weitere Siege und nur eine Niederlage.

Lock brachte 64,1 Prozent seiner Pässe an, legte sieben Touchdowns auf bei drei Interceptions und schien eine gute Verbindung zu Receiver Courtland Sutton zu haben, der gerade seinen Durchbruch als Nummer-1-Receiver feierte. Nicht schlecht für einen Rookie.

Herauszufinden, ob Andrew Stephen Lock mehr als "nicht schlecht" ist - das muss jetzt das oberste Ziel für die Franchise aus Colorado sein. Und das scheinen die Broncos auch so zu sehen.

NFL Draft: Broncos draften Jeudy und Hamler

Die Broncos haben in der als historisch tiefen geltenden Receiver-Klasse gleich zu Beginn des Drafts doppelt zugeschlagen, mit der Auswahl von Alabamas Jerry Jeudy an Pick Nummer 15 und Penn States KJ Hamler an 46. Stelle.

Jeudy und Hamler sind beide exzellent darin, sich konstant von ihren direkten Gegenspielern zu entfernen und dem Quarterback einfache Passoptionen anzubieten. Beide bringen Speed mit, beide bringen Kapazitäten nach dem Catch mit

Das passt zum einen als Ergänzung zu Sutton, der zwar auch die nötige Qualität als Route-Runner mitbringt, aber vor allem mit seiner Physis und Größe bei Luftduellen um den Ball dominiert. Zum anderen helfen Jeudy und Hamler mit ihren Kernkompetenzen ihrem neuen Quarterback bei zwei extrem wichtigen Punkten.

Passgenauigkeit und Entscheidungstreffung sind zwei der wichtigsten Qualitäten, die ein Quarterback haben muss. Inkonstanz in diesen beiden Bereichen, vor allem in der Entscheidungstreffung, waren auch zwei Gründe dafür, warum Lock im Vorjahr in die zweite Runde des Drafts gefallen ist.

Wenn Jeudy und Hamler in der NFL nur ansatzweise so viel Abstand zu ihren Verteidigern wie im College kreieren können, dann gibt das Lock den Spielraum, einen Pass auch mal einen halben Meter zu kurz oder zu weit werfen können, da kein direkter Gegenspieler in der Nähe der beiden sein wird.

Was für Lock noch viel wichtiger sein könnte, sind die klaren Bilder die Jeudy und Hamler entstehen lassen können. Häufig müssen Quarterbacks in der NFL den Ball werfen, bevor ein Receiver frei ist. Werfen sie den Pass erst, wenn der Passfänger schon frei ist, ist in den meisten Fällen wieder ein Defense-Spieler in der Nähe, wenn der Ball ankommt. Das Duo gibt Lock größere Fenster und damit mehr Zeit, das Feld zu lesen.

Denver Broncos: Mehr Hilfe durch Albert O und O-Liner

Die Broncos hielten auch im weiteren Verlauf des Drafts daran fest, die Umstände um Lock herum zu verbessern. In der dritten beziehungsweise sechsten Runde wählten die Broncos Center Lloyd Cushenberry von LSU und Guard Netane Muti von Fresno State aus. Die Stärke der beiden liegt dank ihrer körperlichen Power eher im Run Game, aber gerade gegenüber dem rechten Guard Elijah Wilkinson könnte einer der beiden schon früh ein Upgrade in der Pass Protection darstellen.

Eine klare Waffe im Passspiel ist dagegen wieder Tight End Albert "O" Okwuegbunam. Locks ehemaliger Mannschaftskollege bei den Missouri Tigers gibt ihm neben 2019-Erstrundenpick Noah Fant eine weitere große Anspieloption in der Mitte des Feldes. Der 22-Jährige gilt zwar eher als langfristiges Projekt, überzeugt aber im Idealfall mit Geschwindigkeit, Athletik und dadurch entstehenden Yards nach dem Catch.

NFL Draft 2020: Die Picks der Denver Broncos

Runde Draft-Pick (insgesamt) Spieler Position College 1 15 Jerry Jeudy WR Alabama 2 46 KJ Hamler WR Penn State 3 77 Michael Ojemudia CB Iowa 3 83 Lloyd Cushenberry C LSU 3 95 McTelvin Agim DT Arkansas 4 118 Albert Okwuegbunam TE Missouri 5 178 Justin Strnad LB Wake Forest 6 181 Netane Muti OG Fresno State 7 252 Tyrie Cleveland WR Florida 7 254 Derrek Tuzka EDGE NDSU

Die Schnelligkeit der Broncos beschränkt sich nicht nur auf die neuen Rookies. Auch das Front Office ist in dem Unterfangen, ihren Quarterback mit Waffen auszustatten, dem gewöhnlichen Zeitplan voraus.

Das wird beim Vergleich mit Teams wie den Los Angeles Rams vor ein paar Jahren oder den Buffalo Bills aktuell deutlich. Dabei sind beide Franchises Beispiele dafür, wie die Umstände um einen Quarterback unter einem Rookievertrag von Jahr zu Jahr verbessert werden sollten.

Denver Broncos: Schon in Jahr zwei stark?

Sowohl Jared Goff bei den Rams als auch Josh Allen bei den Bills zeigten deutliche Fortschritte von ihrer ersten zu ihrer zweiten Saison.

Goff spielte als Rookie phasenweise katastrophal in der ultrakonservativen Offensive von Head Coach Jeff Fisher und profitierte im Folgejahr stark vom Offensiv-Genie Sean McVay an der Seitenlinie, einer stark verbesserten Offensive Line und besseren Receivern. Auch vor Allens zweiter Saison wurde die Offensive Line und der Receiver Corps der Bills stark verbessert.

Goffs bisher beste Saison kam jedoch in seiner dritten Spielzeit. Die Offensive Line blieb größtenteils intakt und Brandin Cooks stellte ein Upgrade gegenüber Sammy Watkins dar. Auch die Umstände um Allen wurden vor seinem dritten Jahr in der NFL nochmal stark verbessert durch den Trade für Stefon Diggs.

Die Offensive der Broncos ist aktuell auf dem Papier schon besser als die der Bills oder Rams vor ihrer zweiten Saison, was den Broncos auch langfristig helfen könnte.

NFL Draft 2020: Gewinner und Verlierer - Verstärkung für Brady und Lock, Wilson und Rodgers stehen im Regen © imago images 1/21 Der NFL Draft 2020 liegt hinter uns und brachte ein paar klare Gewinner und Verlierer hervor. SPOX gibt einen Überblick darüber, wer einen guten Job machte und wer eher daneben gegriffen hat. © imago images 2/21 GEWINNER: Sam Darnold (Jets) - Darnold geht in sein so wichtiges drittes Jahr - anschließend wird über die Option für Jahr 5 entschieden - und hat mit Tackle Becton und Receiver Mims gehörige Upgrades um sich herum bekommen. Am Support scheitert es nicht © imago images 3/21 GEWINNER: Minnesota Vikings - Die Vikings legten einen starken Draft hin. Mit ihren ersten vier Picks holten sie zwei neue gute Cornerbacks, einen massiven Tackle und einen Nachfolger für WR Diggs. Starker Reload in kürzester Zeit! © imago images 4/21 GEWINNER: Drew Lock (Broncos) - Die Broncos stellten ihrem QB mit Jeudy und Hamler zwei starke Playmaker zur Seite und holten Locks College-Tight-End. Zudem kam noch Hilfe für die Interior O-Line. Beste Voraussetzungen für Lock. © imago images 5/21 GEWINNER: Dallas Cowboys. Es wurden Witze gemacht über die Perspektive, dass Jerry Jones ohne Hilfe draften würde. Doch die Cowboys machten einen richtig guten Job: Lamb ist einer der besten Receiver gewesen und CB Diggs schließt eine große Lücke. © imago images 6/21 GEWINNER: Arizona Cardinals - Sicher, den Cardinals fielen zwei großartige Spieler in den Schoß, doch sie ergriffen die Chance beim Schopf und verstärkten sowohl die Defense (Simmons) als auch die O-Line (Jones). Viel besser konnte es nicht laufen. © imago images 7/21 GEWINNER: Cincinnati Bengals - Innerhalb von nur zwei Tagen haben die Bengals ihre Offense auf ein neues Level gehoben. Neben Burrow kam mit Higgins auch noch eine starke Receiver-Ergänzung zu Green. Das wird spannend. © imago images 8/21 GEWINNER: Jarrett Stidham (Patriots) - Die Patriots haben - entgegen der Erwartungen - keinen QB gezogen, dafür aber gleich zwei Tight Ends. Das klare Signal: Stidham hat die besten Karten, die direkte Nachfolge von Brady zum Saisonstart anzutreten. © imago images 9/21 GEWINNER: Baltimore Ravens - Die Ravens machen weiter vieles richtig. Sie haben ihre Lücke auf Linebacker mit Patrick Queen geschlossen und mit J.K. Dobbins den idealen Running Back für ihre Offense gefunden. Die weiteren Picks dürften auch helfen. © imago images 10/21 GEWINNER: Tom Brady (Buccaneers) - Das hier gilt grundsätzlich, aber im Speziellen auch in diesem Draft: Die Bucs holten ihm Gronk an die Seite, drafteten Offensive Tackle Tristan Wirfs und dann mit Tyler Johnson einen idealen Slot-Receiver. © imago images 11/21 GEWINNER: Carolina Panthers - die Panthers hatten mit ihrem neuen Head Coach Matt Rhule eine klare Vorgabe: Die Defense muss neu aufgestellt werden. Genau das taten die Panthers, allen voran mit Defensive Tackle Brown und Pass Rusher Gross-Matos © imago images 12/21 VERLIERER: Aaron Rodgers (Packers) - Anstatt das Personal um ihren QB herum zu verbessern, trafen die Packers mit Jordan Love und zwei eindimensionalen Running Backs eher komische Entscheidungen. Nun könnte für Rodgers schon das Ende nahen. © imago images 13/21 VERLIERER: Mark Ingram (Ravens) - Ingram war ein zentraler Teil der Ravens-Offense, muss nun aber um seinen Platz bangen. Mit J.K. Dobbins haben die Ravens wohl ihren Running Back der Zukunft geholt. Nach 2020 könnte er günstig entlassen werden. © imago images 14/21 VERLIERER: Chicago Bears - Was machen die Bears da eigentlich? Mit ihrem höchsten Pick im Draft haben sie Tight End Cole Kmet geholt und haben nun 10 Tight Ends. Einer davon ist der sehr teure Neuzugang Jimmy Graham. Es gäbe größere Baustellen! © imago images 15/21 VERLIERER: Philadelphia Eagles - Technisch gesehen haben die Eagles mit Reagor, Hurts und Taylor in den ersten Tagen teilweise Needs bedient. Hurts war ein Reach und sie haben keinen der Top-3-Receiver bekommen, Dallas schon. Ein Rückschlag. © imago images 16/21 VERLIERER: Safetys - Im Vorfeld des Drafts wurden ein paar Safetys ziemlich hoch gehandelt und Teams hatten durchaus Needs. Aber letztlich schaffte es keiner in die erste Runde - selbst ein Running Back wurde eher an Tag 1 gezogen. © imago images 17/21 VERLIERER: Yannick Ngakoue (Jaguars) - Ein Spieler, der weg will und den viele als Trade-Kandidaten am Draft-Tag gehandelt hatten. Das Interesse hielt sich aber in Grenzen und so verharrt er erstmal in Duval. © imago images 18/21 VERLIERER: Russell Wilson (Seahawks) - Es bleibt schwierig für Wilson bei den Seahawks. Erneut taten sie wenig, um ihrem Star-QB zu helfen. Die O-Line wurde nicht klar verbessert, zudem fehlt weiter ein klarer Nummer-3-Receiver. © imago images 19/21 VERLIERER: L.A. Rams - So richtig gelernt haben sie von ihrer Gurley-Nummer jetzt nicht. Mit ihrem höchsten Pick im Draft holten sie einen RB, später dann einen WR. Beides nicht unbedingt klare Needs. Das Draftkapital wäre anderswo besser aufgehoben. © imago images 20/21 VERLIERER: Las Vegas Raiders - Die Raiders trafen ein paar kuriose Entscheidungen: Ruggs als ersten Receiver zu picken, war immerhin überraschend. Aber Arnette in Runde 1 schockierend. Dazu war Muse in Runde 3 ein extremer Reach. Da war mehr drin! © imago images 21/21 VERLIERER: Houston Texans - Bill O'Brien waren - selbstverschuldet - nach Trades der Vergangenheit die Hände gebunden. Im Draft gelang zwar mit Blacklock ein guter Griff, insgesamt aber wirkt das Team schwächer als im Vorjahr ohne Star-Receiver Hopkins.

NFL: Das entscheidende dritte Jahr

Dass das dritte Jahr der jungen Quarterbacks als sogenanntes "make-or-break-year" gilt, ist kein Zufall. Hier sollte die Entwicklungskurve am deutlichsten erkennbar sein; und im Falle der Erstrundenpicks müssen ihre Franchises nach der dritten Saison des Quarterbacks entscheiden, ob sie die Option auf ein fünftes Vertragsjahr für den Spieler ziehen wollen.

Diese Option besteht bei Zweitrundenpick Lock nicht, jedoch müssen die Broncos nach seinem dritten Jahr vermutlich schon entscheiden, ob sie ihm eine langfristige Vertragsverlängerung anbieten wollen. Die zeitliche Dynamik bleibt dementsprechend ähnlich, eher noch gravierender.

Wie die negativen Folgen ausfallen können, wenn man als Team mit einem jungen Quarterback dem üblichen Zeitplan hinterher hinkt, könnte im Laufe der nächsten Jahre bei den New York Jets deutlich werden. Bisher hat das Team aus New York komplett versäumt, Sam Darnold auch nur in akzeptable Umstände zu platzieren.

Das sieht im bisherigen Draft deutlich besser aus, könnte aber zu spät sein. Mekhi Becton ist vor allem auf seiner Position Left Tackle erstmal eine schlaue Investition und Wide Receiver Denzel Mims am Ende der zweiten Runde könnte sich als einer der Steals des Drafts herausstellen. Beide galten jedoch vor allem wegen ihres hohen Potenzials als Erstrunden-Talente und könnten als Rookies noch etwas Zeit brauchen, bevor sie Darnolds Job einfacher machen können.

Falls die kommende Saison der Jets also ähnlich wie die beiden Vorjahre verlaufen sollte, haben die Jets effektiv immer noch kaum klare Anzeichen dafür, ob Darnold ein Franchise-Quarterback werden kann oder nicht. Sie müssten aber dennoch entscheiden, ob sie sich ein fünftes, im Vergleich zu den ersten vier Jahren teures Jahr an ihn binden wollen. Die Broncos dagegen sind auf einem guten Weg, nicht in dieses Dilemma zu gelangen. Je besser die Umstände, desto klarer sollte die Evaluierung ausfallen können.

© imago images

Denver Broncos: John Elway hat es (endlich) richtig gemacht

Klar scheint: Die Fans der Denver Broncos können sich zum ersten Mal seit dem Rücktritt Peyton Mannings über den Quarterback der kommenden Saison freuen.

Das liegt weniger daran, dass General Manager John Elway von seinem Beuteschema abgekommen ist: Auch Lock ist wie Paxton Lynch, der grandios gescheiterte Erstrundenpick von 2016, ein großer Quarterback mit einer Rakete von einem Arm, der als unvollendetes Projekt in die NFL kam.

Elway scheint aber insofern aus seinen Fehlern gelernt zu haben, dass er aktuell Ressourcen einsetzt, um Lock zumindest eine Chance zu geben, sich als Denvers Quarterback der Zukunft zu beweisen. Jetzt ist Lock am Zug.

Falls die Rookies Jeudy, Hamler und Co. einschlagen, Fant, Sutton und die Offensive Line - die mit Graham Glasgow in der Free Agency ebenfalls verstärkt wurde - sich weiter entwickeln können und Lock trotzdem scheitert, können die Broncos zumindest fast mit Sicherheit sagen, dass sie einen neuen Quarterback brauchen.

Das ist in der NFL mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint.