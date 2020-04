NFL Draft: Die Under-the-Radar-Prospects der Klasse von 2020

Über die Topspieler des NFL Drafts redet jeder, ihre Namen sind bekannt, ihre Fähigkeiten auch. Doch was ist mit denen, die nicht im Rampenlicht stehen? SPOX stellt Spieler vor, die im Vorfeld kaum jemand auf dem Zettel hat.

Isaiah Coulter, Wide Receiver - Rhode Island

Coulter wuchs in Maryland auf und spielte auf der High School hauptsächlich Wide Receiver und Tight End. Zudem war er ein Sprinter in der Leichtathletik und lief sowohl die 55 Meter als auch die 300 Meter.

Er flog bereits damals unter dem Radar, erhielt keinen Stern bei der Bewertung und keine Angebote von FBS-Schulen. Ein paar FCS-Schulen - also eine Liga darunter -, gerade aus der Colonial Athletic Association (CAA) zeigten Interesse und so erhielt er ein Stipendium von Rhode Island, wo er bereits Aaron Parker kannte, mit dem er schon auf der High School zusammengespielt hatte. Letzterer wird ebenfalls im Draft antreten.

Coulter hat NFL im Blut, denn sein Onkel Walter Easley spielte in den 80er Jahren für die San Francisco 49ers als Fullback und gewann in seiner Rookie-Saison den Super Bowl.

Coulter steht für guten Speed und kommt so immer wieder vom Start weg an Verteidigern vorbei. Er muss allerdings dringend an seiner Masse arbeiten, mit nicht mal 90 Kilogramm auf knapp 1,88 Metern wirkt er ein wenig zu schmal für die NFL.

Für Rhode Island spielte er outside und im Slot und überzeugte nicht nur gegen FCS-Gegner. In drei Spielen gegen Topteams wusste er durchaus auch zu überzeugen. 2019 kam er gegen Virginia Tech auf 152 Yards, die zweitmeisten gegen die Hokies in der Saison.

Coulter ist ein interessantes Projekt für den dritten Drafttag und erinnert ein wenig an den früheren NFL-Wide-Receiver Brandon Lloyd.

Mock Draft 1.0: Tua nach L.A., Colts holen Quarterback © imago images 1/33 Der Draft 2020 (23.-25. April) kommt näher und näher - die Gerüchteküche brodelt! SPOX-Redakteur Adrian Franke blickt in seinem ersten Mock Draft für dieses Jahr voraus: Welche Talente könnten die Teams auswählen? Welche Szenarien sind wahrscheinlich? © imago images 2/33 1. Pick - Bengals: Joe Burrow, QB, LSU. No-Brainer. Der eindeutig beste Quarterback der Klasse geht nach Hause nach Ohio und soll der Spieler sein, der eine Bengals-Franchise im Umbruch wieder zum Playoff-Team macht. © imago images 3/33 2. Pick - Redskins: Chase Young, EDGE, Ohio State. Die Redskins haben genug von Haskins gesehen, um ihm noch eine Chance zu geben. Also nehmen sie den mutmaßlich besten Spieler auf ihrem Board und bauen weiter eine spektakuläre Defensive Front. © imago images 4/33 3. Pick - TRADE! Chargers (via Lions): Tua Tagovailoa, QB, Alabama. L.A. investiert #6, #37, #112 und einen 2nd Rounder 2021 in den Franchise-QB und Zuschauer-Magneten. Dem sonst starken Kader fehlt der QB - ist Tua nicht fit, kann Taylor einspringen. © imago images 5/33 4. Pick - Giants: Mekhi Becton, OT, Louisville. Simmons ist hier auch ein Kandidat, doch der Tackle-Need ist riesig - und Becton ist ein Dave-Gettleman-Spieler aus dem Bilderbuch. Ein gigantischer Tackle der sich aber auch bewegen kann. © imago images 6/33 5. Pick - Dolphins: Justin Herbert, QB, Oregon. Die Gerüchte nehmen zu, wonach Herbert und nicht Tua intern in Miami die meisten Fürsprecher hat. Deshalb gibt's kein Wettbieten mit den Chargers, sondern Herbert wird hinter Fitzpatrick bereit gemacht. © imago images 7/33 6. Pick - Lions (via Chargers): Jeffrey Okudah, CB, Ohio State. Der Draft ist perfekt aufgegangen für Detroit. Downtrade - und immer noch den besten Cornerback der Klasse bekommen. Okudah wird der Dreh- und Angelpunkt in Matt Patricias Defense. © imago images 8/33 7. Pick - Panthers: Isaiah Simmons, LB/S, Clemson. Und auch die Panthers freuen sich über diesen Verlauf. Der ultra-vielseitige Isaiah Simmons ist der vielversprechendste Versuch dieser Klasse, um den Abgang von Luke Kuechly aufzufangen. © imago images 9/33 8. Pick - TRADE! Raiders (via Cardinals): CeeDee Lamb, WR, Oklahoma. Die Picks 12, #80 und #91 bescheren den Raiders die freie Receiver-Auswahl, während Arizona mehr Picks will. Las Vegas braucht dringend eine Nummer 1 - die ist Lamb. © imago images 10/33 9. Pick - Jaguars: Derrick Brown, DT, Auburn. Die Jags haben die Defensive Line als hohe Priorität ausgemacht, das sickert zunehmend durch. Mit Brown bekommen sie das ohne Zweifel eindrucksvollste Defensive-Tackle-Prospect dieser Klasse. © imago images 11/33 10. Pick - Browns: Andrew Thomas, OT, Georgia. Left Tackle ist die überdeutliche, glasklare Baustelle in Cleveland. Thomas ist die Antwort. Ein unheimlich entwickeltes Tackle-Prospect, wahnsinnig hohe Base-Line. © imago images 12/33 11. Pick - Jets: Jedrick Wills, OT, Alabama. Vielleicht der beste Tackle dieser Klasse - und wenige Teams haben einen größeren Need als die Jets. Day-1-Starter. Lamb soll ebenfalls hoch im Kurs stehen, hier ist der bereits weg. © imago images 13/33 12. Pick - Cardinals (via Raiders): Tristan Wirfs, OT, Iowa. Wirfs ist in seiner Entwicklung nicht so weit wie Thomas und Wills, das athletische Potenzial ist aber herausragend. In Arizonas Offense ist diese Qualität besonders wichtig. © imago images 14/33 13. Pick - 49ers (via Colts): Jerry Jeudy, WR, Alabama. Der Buckner-Trade zahlt sich hier aus. Die Niners bekommen den besten Route-Runner dieser Klasse und einen Receiver, der in Shanahans Offense immensen Schaden anrichten sollte. © imago images 15/33 14. Pick - Buccaneers: Xavier McKinney, S, Alabama. Nach dem Tackle-Run sind die Bucs der Verlierer. Tampa könnte hier für einen O-Liner reachen - oder einen der besten Verteidiger auf dem Board nehmen, der zugleich einen Need erfüllt. © imago images 16/33 15. Pick - Broncos: Henry Ruggs, WR, Alabama. Denver atmet durch, dass Ruggs bis zu ihnen gefallen ist. Dass die Broncos dringend mehr Waffen für Drew Lock haben wollen, ist kein Geheimnis. Ruggs wäre eine sehr gute Ergänzung zu Courtland Sutton. © imago images 17/33 16. Pick - Falcons: Kristian Fulton, CB, LSU. Nachdem sich Atlanta von Trufant getrennt hat ist Cornerback endgültig die größte Baustelle. Fulton ist schon jetzt ein exzellenter Man-Corner und besticht mit Agilität, Balance und Speed. © imago images 18/33 17. Pick - Cowboys: C.J. Henderson, CB, Florida. Byron Jones ist weg und hat eine riesige Lücke hinterlassen. Dallas könnte in Runde 2 auf Edge oder Slot-Receiver gehen, Henderson ist ein ultra-athletisches Prospect auf einer Premium-Position. © imago images 19/33 18. Pick - Dolphins (via Steelers): Javon Kinlaw, DT, South Carolina. O-Line wäre hier auch ein Thema, mit Kinlaw ist der Value für ein Team, das noch im Rebuild ist, größer. Gemeinsam mit Christian Wilkins Miamis Interior-D-Line für die nächsten Jahre. © imago images 20/33 19. Pick - Raiders (via Bears): Trevon Diggs, CB, Alabama. Die Raiders mögen Prospects der Top-Schulen, sie haben einen riesigen Need auf Corner - und Diggs könnte einer der besseren Press-Cover-Corner in der NFL werden. © imago images 21/33 20. Pick - Jaguars (via Rams): Josh Jones, OT, Houston. Die Jags müssen ihre O-Line und ihr WR-Corps verbessern. Receiver ist eher in Runde 2 und 3 möglich, also gibt es den besten verbliebenen Tackle auf dem Board, mit sehr hoher Base-Line. © imago images 22/33 21. Pick - Eagles: Justin Jefferson, WR, LSU. Agholor ist weg und die Eagles bekommen das Gegenteil im Slot. Ein ultra-verlässlicher Slot-Receiver, der zudem aber auch jede Menge Athletik und Speed mitbringt. © imago images 23/33 22. Pick - Vikings (via Bills): Denzel Mims, WR, Baylor. Maximal bitterer Verlauf für Minnesota mit 4 Receivern und 3 Cornerbacks schon weg. Mims ist aber potenziell der größte Upside-Receiver in diesem Draft und kann Thielen Outside entlasten. © imago images 24/33 23. Pick - Patriots: A.J. Epenesa, DE, Iowa. Komplette Wundertüte, was die Pats machen - sind sie von Stidham so überzeugt wie es wirkt, erwarte ich keinen Quarterback. Epenesa ist nicht für viele NFL-Defenses ein Erstrunden-Talent - für die Pats schon. © imago images 25/33 24. Pick - Saints: Patrick Queen, LB, LSU. Viele Baustellen haben die Saints nicht - auch Jordan Love ist hier denkbar. Queen sollte Kiko Alonso schnell verdrängen können und gibt den Saints einen zweiten Linebacker mit enormer Reichweite neben Davis. © imago images 26/33 25. Pick - Vikings: A.J. Terrell, CB, Clemson. Ein Need-Pick, aber kein kompletter Reach. Terrell ist ein großer Cornerback mit langen Armen, der sich gut bewegt - und noch physischer spielen kann. Das sollte Zimmer ihm beibringen können. © imago images 27/33 26. Pick - Dolphins (via Texans): Austin Jackson, OT, USC. Running Back wird hier auch gehandelt, doch so wie sich die erste Runde entwickelt hat, sieht Miami sich gezwungen, in der O-Line noch etwas zu machen. Das führt zu einem potenziellen Reach. © imago images 28/33 27. Pick - Seahawks: Yetur Gross-Matos, DE, Penn State. Bleibt Clowney letztlich doch, ändert sich dieser Pick vermutlich. Doch für den Moment ist Edge ein riesiger Need und Gross-Matos passt in das Profil, das die Seahawks auf der Position haben. © imago images 29/33 28. Pick - Ravens: Kenneth Murray, LB, Oklahoma. Receiver ist hier sicher auch ein Thema, doch die Gerüchteküche scheint Richtung Defense zu gehen. Edge oder Inside Linebacker wären da die Positionen, Murray sollte ein guter Fit für die Ravens sein. © imago images 30/33 29. Pick - Titans: K'Lavon Chaisson, EDGE, LSU. Die Erstrunden-Offensive-Tackles sind abgegrast, Interior-D-Line-Value ist auch nicht da - also nehmen die Titans den besten Edge-Rusher auf dem Board, der in ihrer 3-4-Base bestens zurechtkommen sollte. © imago images 31/33 30. Pick - Packers: Jalen Reagor, WR, TCU. Die Ergänzung zu Davante Adams war im Vorjahr schmerzlich sichtbar die größte Baustelle. Reagor kann genau das sein, ein explosiver, agiler Receiver, der Adams früh unterstützen kann. © imago images 32/33 31. Pick - 49ers: Grant Delpit, S, LSU. SF hätte hieraus gerne mehr Kapital via Downtrade gemacht. Stattdessen gibt es einen aggressiven, physischen Safety, der in der Niners-Defense ein Playmaker werden und die Kam-Chancellor-Rolle ausfüllen könnte. © imago images 33/33 32. Pick - TRADE! Colts (via Chiefs): Jordan Love, QB, Utah State. Indy ist einerseits im Win-Now-Modus mit Rivers, doch dieses Team ist immer noch jung - und nach 2020 gibt es keine QB-Lösung. Für Love könnten die Colts die perfekte Situation sein.

Trevis Gipson, Defensive End - Tulsa

Der Texaner gilt als Leader und feuerte seine Teamkollegen über seine College-Karriere hinweg an. Er ist aber auch einer, der ein wenig länger brauchte, um an sein Potenzial heranzureichen. Gipson erhielt erst als Junior ein Stipendium und war auch erst ab dem Jahr wirklich ein Faktor bei den Hurricanes.

Das lag auch daran, dass er seit seiner Ankunft in Tulsa 2015 (Redshirt) erstmal an seinem Körper arbeiten musste. Für seine 1,93 Meter war er viel zu schmächtig und legte seither sagenhafte 30 Kilogramm an Masse drauf, bringt nun 121 Kilogramm auf die Waage.

Auf dem Platz führte er Tulsa in den vergangenen zwei Jahren in Sacks und zuletzt auch Tackles for Loss an. Gipson ist ein gelernter Rush-Linebacker, der für Tulsa als Defensive End entweder 3- oder 5-Technique, also zwischen Guard und Tackle oder außerhalb der Outside-Schulter des Tackles, gespielt hat. Diese Variabilität könnte ihm letztlich helfen, sich an in mehreren Schemes im Profi-Bereich schneller anzupassen.

Auch wenn er gute Physis mitbringt, hat Gipson das Problem, dass er durch seine Größe einen recht hohen Schwerpunkt hat, was ihm gegen kleinere Blocker öfter zum Verhängnis wird.

Zudem muss er an seiner Technik mit den Armen und Händen arbeiten und verlegt sich zu sehr auf "Body Blows" anstatt die Arme einzusetzen, was nicht immer zum Tackle führt. Er bringt jedoch die Voraussetzungen mit, sich in der NFL noch entscheidend weiterzuentwickeln.

Marc-Antoine Dequoy, Safety - Universite de Montreal

Ja, auch in Kanada wird College Football gespielt! Und im Fall von Dequoy auch richtig gut: Der Safety lief den 40-Yard-Dash in 4,36 Sekunden und brauchte für den sogenannten 3-Cone-Drill nur 6,65 Sekunden, was der beste Wert aller Defensive Back bei der diesjährigen Scouting Combine der NFL gewesen wäre.

Sicherlich muss sich der Kanadier erst an die amerikanischen (NFL-)-Footballregeln gewöhnen, doch seine Fähigkeiten sind nicht zu verachten. Er wurde dreimal in Folge ins All-Canada Team gewählt und ist durch seinen Speed allein schon sehr präsent auf dem ganzen Platz.

Zudem hat er in den vergangenen Jahren stets an Muskelmasse zugelegt und sollte mit ein wenig Zeit in der Lage sein, auch als Box-Safety zu agieren. Die Technik ist da, an der Power arbeitet er gerade.

Die spannende Frage bei ihm wird sein, wie hoch ihn NFL-Teams handeln, da er eben nicht im NCAA-Bereich unterwegs war. Doch sollte es nicht zum Draft reichen, wäre er sicherlich ein prominenter Name, wenn es um die Undrafted Rookie Free Agents geht. In der NFL sollte er in jedem Fall aber zumindest zunächst einmal auf dem einen oder anderen Weg unterkommen.

Colby Parkinson, Tight End - Stanford

Die Tight-End-Klasse von 2020 ist alles andere als spektakulär. Parkinson ist da keine Ausnahme, auch wenn er eine interessante Vita liefert. Auf der High School spielte er in drei Sportarten - Football, Baseball und Basketball - und in allen Bereichen durchaus überzeugend.

Er war Teamkollege von Michael Pittman Jr. (USC) und spielte sogar ein wenig Defensive End gegen Ende seiner Varsity-Zeit. Auf dem College - er sagte Stanford schon als Junior auf der High School zu - entwickelte er sich dann zu einem soliden Tight End und gutem Frame und Speed.

Parkinson hat sehr gute Hände und läuft saubere Routes. Er sollte aber vor allem klassisch "Inline" - also direkt neben dem Offensive Tackle in einer regulären Formation - oder im Slot eingesetzt werden, da es ihm an echter Beschleunigung fehlt. Er ist ein sicherer Possession-Receiver, rennt aber niemandem davon.

Sein größtes Manko dürfte sein, dass er kaum als Blocker zu gebrauchen ist, was ihn zu einem Non-Faktor im Run Game und der Pass Protection macht und wiederum Inline problematisch ist. Er ist somit zunächst mal eindimensional und sollte wirklich nur als sicherer Receiver angesehen werden, der eben an der Line steht.

© imago images

Ben Bartch, Offensive Lineman - St. John's

Sehr viel tiefer unter dem Radar fliegen als in der Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC) kann man wohl kaum. Doch für Bartch war dies der einzige Ausweg, um seine Football-Karriere nach der High School fortzusetzen.

Er spielte Tight End auf der High School und partizipierte an mehreren Recruitment-Camps, doch Interesse bestand nirgends. Da sein Vater jedoch aus Minnesota stammt - die Familie lebt in Oregon - und Bartch die Sommer häufiger in einer Hütte im Wald nahe Ely/Minnesota verbrachte, hatte er Kontakt zu Coachs von St. John's. Und so landete Bartch auf dem Divison-III-College.

Anfangs spielte er noch Tight End, doch ab seinem Junior-Jahr war er nur noch als Left Tackle unterwegs und schlug sich dort beachtlich. Seit dieser Zeit packte er knapp 50 Kilogramm an Masse drauf, um die Position angemessen zu spielen.

Er verfügt über eine stabile Fußarbeit und gute Flexibilität, allerdings hat er ein wenig zu kurze Arme, ist nicht breit genug für die Position und hat noch große Probleme mit Power-Rushern. Vor allem aber fehlt ihm die Erfahrung, zumal er kaum Gegenspieler auf NFL-nahem Niveau vorfand.

Er wird eine Weile brauchen, um sich an die NFL, den Speed und die generellen Anforderungen zu gewöhnen. Er ist ein Projekt und wird kaum sofort helfen, bekommt aber zunehmend Day-2-Buzz.