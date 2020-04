Donald Trump trotz Corona zuversichtlich: NFL sollte pünktlich starten

Donald Trump hofft nach wie vor, dass die NFL trotz der Coronakrise im Herbst pünktlich in die nächste Saison starten können wird. Das erklärte der US-Präsident laut ESPN bei einer Telefonkonferenz mit den Commissionern der großen US-Sportligen.

Trump führte demnach weiter aus, dass er hoffe, dass im August und im September Fans die Spiele in gewohnter Manier verfolgen können werden. Inwieweit dies realistisch ist, ist derzeit unklar und unter Medizinern zumindest umstritten.

"Ich will die Fans wieder in den Stadien haben", sagte Trump später in einer Pressekonferenz. "So früh, wie wir können natürlich. Die Fans wollen auch zurück sein. Sie wollen Basketball, Football, Baseball und Hockey sehen, sie wollen ihre Sportart sehen. Sie wollen wieder auf die Golfplätze gehen und schöne, saubere und wundervoll frische Luft atmen können."

Ein genaues Datum wollte der Präsident allerdings nicht nennen. "Nein, ich kann ihnen kein Datum nennen", so Trump, der ergänzte: "Ich glaube aber, es wird eher früher als später sein."