Free Agency: Buccaneers stellen Brady vor - die PK im LIVETICKER

Die Tampa Bay Buccaneers haben den dicksten Fisch dieser Free Agency an Land gezogen - Tom Brady ist der neue Bucs-Quarterback! Gemeinsam mit Head Coach Bruce Arians will er jetzt noch ein Titelfenster in Tampa Bay öffnen, am Dienstag stellen die Buccaneers den künftigen Hall of Famer vor. SPOX tickert die - durch die Corona-Pandemie leicht improvisierte - Pressekonferenz live!

Tampa Bay Buccaneers stellen Tom Brady vor: Die PK im LIVETICKER

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

17.05 Uhr: "Tom ist nicht bei uns, für das was er in der Vergangenheit erreicht hat, sondern für das, was er in der Zukunft erreichen wird", sagt Licht.



17.04 Uhr: Erster Punkt auf der Agenda ist abgeschlossen: Licht nennt Brady den "GOAT".

17.03 Uhr: Es geht los! General Manager Jason Licht fängt an.

17.00 Uhr: Der Livestream zur Pressekonferenz ist online, momentan läuft noch entspannte Wartemusik. Eben kam der Hinweis, dass noch auf einige Journalisten gewartet wird, die sich der Konferenz zuschalten werden.



16.55 Uhr: Noch kein Team in der Super-Bowl-Ära hat es geschafft, in das größte Spiel im eigenen Stadion einzuziehen, geschweige denn, die Vince-Lombardi-Trophy zu gewinnen. Die Minnesota Vikings waren im Januar 2018 einen Sieg davon entfernt, scheiterten jedoch mit 7-38 gegen die Philadelphia Eagles im NFC Championship Game.

16.50 Uhr: Und wo findet der Super Bowl im Februar 2021 statt? In Tampa Bay. Das war vermutlich kein ausschlaggebender Faktor, aber ein Super Bowl im Heimstadion ist der Traum jedes NFL-Spielers.

16.45 Uhr: Nach sechs Siegen im Super Bowl in zwanzig Saisons bei den New England Patriots wissen wir eine Sache ganz sicher über Tom Brady: Der 42-Jährige hat noch nicht genug! Mit allem anderen außer dem größten Erfolg im Football wird er sich nicht zufriedengeben.

16.40 Uhr: Tom Brady hat einen Zweijahresvertrag bei den Buccaneers unterzeichnet, der ihm 25 Millionen pro Saison zahlt. Sollte er alle eingebauten Boni des Vertrages erreichen, sind es insgesamt sogar 30 Millionen pro Jahr.

16.35 Uhr: Los geht es geplant um 17 Uhr deutscher Zeit. Durch die Corona-Pandemie gibt es dabei natürlich Einschränkungen, gleichzeitig wollen die Bucs ihren neuen Superstar aber den Fans präsentieren. Das findet deshalb per Livestream statt.

16.30 Uhr: Herzlich Willkommen zu einer neuen Football-Ära in Tampa Bay! Der Vertrag für Tom Brady ist in trockenen Tüchern, heute meldet sich Brady erstmals offiziell zu Wort: Die Vorstellung des Quarterbacks bei den Buccaneers steht auf dem Plan!