Ranking: Brady, Clowney, Anderson - die 50 besten Free Agents auf dem Markt

Die Free Agency steht vor der Tür! Ab kommendem Montag dürfen die Berater angehender Free Agents offiziell mit Teams verhandeln, mit dem Start des neuen Liga-Jahres am Mittwoch geht es dann in die Vollen. SPOX bereitet euch darauf vor: Mit den besten Free Agents, die ihr vor dem Start der Wechselspiele kennen solltet!

Eine Priorität bei dieser Top-50 war es, Spieler aufzulisten, die auch eine realistische Chance haben, auf den Markt zu kommen. Durch die mehrfache Verschiebung der Franchise-Tag-Deadline herrscht hier noch keine Klarheit, doch anhand der Berichte wurden einige Namen - die ansonsten nahezu alle in der Top-20 zu finden wären - hier ausgeklammert, bei denen die Chance, dass sie auf den Markt kommen, äußerst gering einzuschätzen ist.

Konkret sind das:

Drew Brees, Quarterback, Saints

Dak Prescott, Quarterback, Cowboys

Amari Cooper, Wide Receiver, Cowboys

Chris Jones, Defensive Tackle, Chiefs

A.J. Green, Wide Receiver, Bengals

Justin Simmons, Safety, Broncos

Hunter Henry, Tight End, Chargers

Bud Dupree, Edge, Steelers

Insbesondere Brees, Cooper, Prescott, Jones und Green wären fraglos Top-15-Spieler in dieser Liste, Simmons und Henry würden mindestens an der Top-15 kratzen. Dupree wäre der einzige Name, der hier etwas aus der Reihe fällt.

Knapp die Liste verpasst:

Michael Pierce, Defensive Tackle, Ravens

HaHa Clinton-Dix, Safety, Bears

Shelby Harris, Defensive Tackle, Broncos

Kendall Fuller, Defensive Back, Chiefs

Jarran Reed, Defensive Tackle, Seahawks

Blake Martinez, Linebacker, Packers

Bradley Roby, Cornerback, Texans

Vonn Bell, Safety, Saints

Jimmy Graham, Tight End, Packers

Jimmy Smith, Cornerback, Ravens

Shaq Lawson, Edge, Bills

Jamie Collins, Linebacker, Patriots

Mackensie Alexander, Slot Cornerback, Vikings

Ranking: Die 50 besten NFL Free Agents 2020

50. Quinton Jefferson, Defensive Tackle, Seahawks

Scheint noch unter dem Radar zu fliegen, dabei hatte Jefferson eine exzellente Saison: ESPN listet seine prozentuale Pass-Rush-Win-Rate unter Defensive Tackles auf geteiltem fünften Platz, vor etwa Calais Campbell oder Ed Oliver. Dabei hatte er es zwar verhältnismäßig selten mit Double Teams zu tun, doch schlug er diese auch auffallend häufig mit beachtlicher Geschwindigkeit. Jefferson verzeichnete 44 Quarterback-Pressures und war ein verlässlicher Run-Verteidiger. Ein Kandidat für ein Schnäppchen in der zweiten Free-Agency-Welle.

49. Ndamukong Suh, Defensive Tackle, Buccaneers

War die vergangene Saison der Beginn des Spätherbsts in der Karriere von Ndamukong Suh? Der 33-Jährige hatte in Tampa - obwohl er neben einem sehr stark aufspielenden Vita Vea agierte - für seine Verhältnisse zumindest eine unauffällige Saison und war merklich weniger effizient als im Jahr davor bei den Rams, obwohl er dort fast 200 Snaps mehr spielte; selbstredend die aber auch neben Aaron Donald, dem besten Defensive Lineman der NFL. Und vielleicht ist das der beste Weg um Suh vor der anstehenden Free Agency zu beschreiben: Mit seiner Power kann er noch immer den Run sehr gut verteidigen und ist solide im Pass-Rush. Er ist aber an diesem Punkt tendenziell eher eine Nummer 2 für eine Interior Defensive Line und wäre am besten aufgehoben entweder neben einem dominanten Defensive Tackle oder auch in einer Rolle, in der er einer jungen D-Line Stabilität verleihen könnte.

48. Melvin Gordon, Running Back, Chargers

Hat sich mit seinem Holdout komplett verzockt, doch Gordon ist kein schlechter Running Back - und sollte durch die eigene Fehlkalkulation deutlich günstiger werden. Gordon ist ein Big-Play-Back und ein potenziell explosiver Runner, der dafür aber auch die notwendige Hilfe braucht. Als Receiver bringt er mehr mit als etwa Derrick Henry, verblasste letztes Jahr Team-intern insgesamt aber im Vergleich zu Austin Ekeler. Könnte mit einem kurzfristigen Vertrag für vergleichsweise überschaubares Geld zu haben sein.

47. Breshad Perriman, Wide Receiver, Buccaneers

506 Receiving-Yards sowie fünf Touchdowns in den letzten fünf Saisonspielen - als Tampa Bay Mike Evans und Chris Godwin im Saison-Schlussspurt verlor, hatte Perriman den Breakout, auf den die Ravens einst mehrere Jahre gewartet hatten, nachdem sie den Receiver 2015 in der ersten Runde gedraftet hatten. Zumindest könnte das die optimistische Sichtweise sein. Der 26-Jährige hat noch immer eine verlockende Size-Speed-Kombination und könnte als vertikale Big-Play-Option als Nummer-3-Receiver schließlich doch noch seine Rolle in der NFL finden.

46. Jason Pierre-Paul, Edge, Buccaneers

44 Quarterback-Pressures bei nur 408 Pass-Rush-Snaps - zum Vergleich, JPP brauchte im Vorjahr 536 Pass-Rush-Snaps für 46 Pressures. Pierre-Paul kam von einer schweren Nackenverletzung zurück und ist 31 Jahre alt, doch dass er mindestens als situativer Pass-Rusher noch Value mitbringt, hat Pierre-Paul letztes Jahr bewiesen.

45. Jimmie Ward, Safety, 49ers

Der schwierige Fall eines Spielers, der seit sechs Jahren in der NFL ist und pünktlich zur eigenen anstehenden Free Agency seine mit Abstand beste Saison gespielt hat - in einer insgesamt exzellent besetzten 49ers-Defense. Wards bestes Argument ist die Vielseitigkeit: Der 28-Jährige kann im Slot spielen, er kann in der Box spielen, er kann Free Safety spielen: Ward kann eine defensive Matchup-Waffe sein. Wenn er sein Top-Niveau konservieren kann.

44. Gerald McCoy, Defensive Tackle, Panthers

Womöglich erwarten McCoy jetzt mehrere kurzfristige Verträge nacheinander - doch solange der 32-Jährige sein aktuelles Level hält, sollte er die auch mit durchaus lukrativem Gehalt bekommen. McCoy hatte letztes Jahr 42 Quarterback-Pressures für die Panthers, vier mehr als im Vorjahr in Tampa Bay, wo er 25 Pass-Rush-Snaps mehr hatte. Der Routinier ist noch immer ein sehr verlässlicher Interior Lineman mit unheimlich konstanter Pass-Rush-Production, und ist zumindest eine ideale Übergangslösung für Defenses, die hier Probleme haben.

Manning, Brees, White und Co.: Das waren die größten Free-Agent-Verpflichtungen aller Zeiten © getty 1/15 Könnte Tom Brady die New England Patriots in diesem Frühjahr tatsächlich verlassen? Es wäre fraglos einer der größten Wechsel eines Free Agents aller Zeiten. Wir werfen einen Blick auf die größten Free-Agency-Verpflichtungen der NFL-Geschichte. © getty 2/15 Albert Haynesworth zu den Redskins (2009): Die Definition eines Free-Agency-Busts. Haynesworth unterschrieb in Washington einen Vertrag über 100 Millionen Dollar und machte nur Probleme. Nur zwei Jahre später wurde er abgeben - für einen Fünftrundenpick. © getty 3/15 Rod Woodson zu den Ravens (1998): Trotz zehn Jahren in Pittsburgh schloss er sich den Ravens an. In Baltimore verpasste er in vier Jahren kein Spiel, spielte drei Mal im Pro Bowl, fing 20 Interceptions und gewann 2000 den Super Bowl. © getty 4/15 Rodney Harrison zu den Patriots (2003): Nach Harrisons Entlassung in Los Angeles schlugen die Pats zu und statteten den Safety mit einem Sechsjahresvertrag aus. In New England wurde er zwei weitere Male All-Pro und gewann zwei Mal den Super Bowl. © getty 5/15 Curtis Martin zu den Jets (1998): In drei Jahren in New England lief Martin drei Mal für mehr als 1000 Yards. Die Jets schlugen zu und bekamen einen der konstantesten Runner aller Zeiten. Martin knackte die 1000-Yard-Marke sechs weitere Jahre in Serie. © getty 6/15 Darrelle Revis zu den Jets (2015): Die Rückkehr des Corners nach New York war eine der größten Stories des Frühjahrs 2015. Revis unterschrieb einen Vertrag über 70 Millionen Dollar, erfüllte die Erwartungen aber nicht. 2017 wurde er wieder entlassen. © getty 7/15 Ndamukong Suh zu den Dolphins (2015): Bis zu 114 Millionen Dollar ließ Miami sich Suhs Dienste kosten, er wurde der teuerste Verteidiger aller Zeiten. Gelohnt hat es sich nicht: In drei Jahren verbuchte er nur 15,5 Sacks und wurde anschließend entlassen. © getty 8/15 Jerry Rice zu den Raiders (2001): Nach 16 Saisons in San Francisco schloss sich der beste Wide Receiver aller Zeiten Gruden und den Raiders an. Rice spielte drei Jahre für Oakland, verbuchte mehr als 3000 Yards und knackte den NFL-Total-Yardage-Rekord. © getty 9/15 Kurt Warner zu den Cardinals (2005): Vom Backup in New York zum Heilsbringer in Arizona. In fünf Jahren bei den Cardinals warf Warner mehr als 100 Touchdown-Pässe und führte die Franchise zu ihrer bis heute einzigen Super-Bowl-Teilnahme. © getty 10/15 Kirk Cousins zu den Vikings (2018): Nach sechs Jahren in Washington schrieb Cousins 2018 Geschichte. Die Vikings gaben ihm einen 84-Millionen-Dollar-Vertrag - voll garantiert! Nie zuvor hatte ein NFL-Spieler einen solchen Vertrag unterzeichnet. © getty 11/15 Deion Sanders zu den Cowboys (1995): Nach einer herausragenden Saison - inklusive Super-Bowl-Sieg - bei den 49ers machte ihn Dallas zum bestbezahlten Verteidiger aller Zeiten. Sanders zahlte es mit fünf All-Pro-Jahren und einem weiteren Ring zurück. © getty 12/15 Charles Woodson zu den Packers (2006): Vier Mal Pro Bowler, zwei Mal All-Pro, acht Interceptions in seiner ersten Saison, neun Interceptions 2009 und Super-Bowl-Sieger 2011. Nach acht Jahren bei den Raiders wurde Woodsons Packers-Zeit ein voller Erfolg. © getty 13/15 Reggie White zu den Packers (1993): Der wohl größte Nicht-QB-Free-Agent aller Zeiten. Nach neun Jahren und 122 Sacks in Philadelphia schloss sich White 1993 Green Bay an und spielte weiter dominant. 1997 gewann er mit den Packers den Super Bowl. © getty 14/15 Peyton Manning zu den Broncos (2011): Nach einer Nackenverletzung trennten sich die Colts tatsächlich von einem der größten QBs aller Zeiten. Manning schloss sich Denver an, spielte drei herausragende Saisons und gewann 2015 seinen zweiten Super Bowl. © getty 15/15 Drew Brees zu den Saints (2006): Auch Brees wurde aufgrund von Verletzungssorgen gehen gelassen. Die Saints sicherten sich seine Dienste und damit Jahr für Jahr einen der besten QBs der Liga. Brees gewann 2010 den Super Bowl und hält unzählige Rekorde.

43. Joe Schobert, Linebacker, Browns

Kam als Pass-Rusher in die NFL und wurde dort auch zunächst von den Browns eingesetzt, ehe er zum Linebacker umfunktioniert wurde. Schobert hat konstante Schwierigkeiten gegen den Run, ist aber ein sehr guter Cover-Linebacker, einer der ligaweit besseren Linebacker in dieser Kategorie über die letzten beiden Jahre. Könnte er noch mehr in einer Hybrid-Rolle glänzen wie etwa Kyle Van Noy zuletzt bei den Patriots?

42. Logan Ryan, Slot Cornerback, Titans

Kommt nicht gerade aus seiner besten Saison, was vielleicht seinen Preis auch etwas drückt. Insgesamt aber noch immer ein grundsolider Cornerback für den Slot, der in vielen NFL-Defenses sofort ein Upgrade und klarer Slot-Starter wäre. Ryan ist nicht nur verlässlich in Coverage, er ist auch ein guter Tackler und ein physischer Spieler und somit auch gegen den Run kein Risiko wie manch anderer Verteidiger im Slot.

41. Marcus Mariota, Quarterback, Titans

Während die großen Namen das Quarterback-Karussell prägen, ist es um Mariota ruhiger - der Hawaiianer ist einer für die zweite oder gar dritte Welle auf der Quarterback-Position. Denn - und das scheint relativ sicher - kein Team wird ihn als festen Starter verpflichten. Am wahrscheinlichsten ist eine Rolle wie sie ironischerweise Tannehill in Tennessee letztes Jahr hatte, als High-End-Backup und ernsthafte Alternative, sollte ein angezählter Starter wackeln (Chicago lässt grüßen). Gleichzeitig braucht Mariota auch einen Neustart, nachdem er letztes Jahr enttäuschte. Hielt den Ball zu lange, zögerte, hatte Probleme mit engen Fenstern, attackierte zu wenig Downfield. Mit Tannehill machte die Offense einen Quantensprung nach vorne.

40. Trae Waynes, Cornerback, Vikings

Waynes ist 27 Jahre, hat Top-Speed, ist stark gegen den Run - und solange man ihn hinter eine klare Nummer 1 packt, kann Waynes eine sehr gute Nummer 2 sein. In eine solche Rolle sollte er auch jetzt verpflichtet werden; holt ihn ein Team als potenziellen Nummer-1-Corner, wartet eine Enttäuschung. Ein realistischer Kandidat für einen kurzfristigen Prove-It-Deal.