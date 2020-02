Super Bowl: TV, Livestream, Stars, Halbzeitshow, Infos

Heute Nacht findet mit dem Super Bowl eines der größten und wichtigsten Sportereignisse der Welt statt. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum Event und zur Übertragung im Fernsehen und im Livestream.

Super Bowl LIV: Datum, Uhrzeit, Stadt & Stadion

Der diesjährige Super Bowl findet in der heutigen Nacht von Sonntag, dem 2. Februar, auf Montag statt, der Kick-Off erfolgt um 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Bereits zum sechsten Mal findet das NFL-Endspiel in diesem Jahr im Hard Rock Stadium in Miami statt.

Super Bowl live im TV und Livestream

Der Super Bowl wird heute Nacht live und in voller Länge vom Streamingportal DAZN übertragen. Der Livestream beginnt dort bereits um 23.40 Uhr mit der Vorberichterstattung. Das Besondere: Ihr könnt das Spiel sowohl mit dem US-amerikanischen Originalkommentar als auch mit deutschem Kommentar schauen. Solltet ihr euch für letztere Variante entscheiden, begleitet euch folgendes Personal durch den Abend:

Moderation: Martin Pfanner

Experte: Markus Kuhn

Experte: Sebastian Vollmer

Ein DAZN-Abonnement kostet pro Monat 11,99 Euro oder im Jahrespaket 119,99. Zunächst könnt ihr das Programm aber einen Monat lang kostenlos und ohne Verpflichtungen testen und den Super Bowl so gratis streamen.

Generell ist DAZN die richtige Adresse für Football-Fans. Zuvor hat das "Netflix des Sports" sämtliche Playoff-Partien und viele Spiele der Regular Season gezeigt. Außerdem zeigt der Streamingdienst viele Spiele des College Footballs und zahlreiche Begegnungen aus den anderen großen US-Sportligen NBA, NHL und MLB.

Dazu kommen viele Highlights vom Boxen, MMA, Darts oder Fußball. Dort hat DAZN unter anderem die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 sowie die Champions League und Europa League im Angebot.

Auch ProSieben zeigt das Spiel live im Fernsehen und im Livestream, dort beginnt die Übertragung um 20.15 bei ProSieben Maxx und um 23 Uhr auf dem Hauptsender.

Super Bowl - Halbzeitshow und Nationalhymne: Diese Stars treten auf

Neben dem Sport ist auch immer die Show drumherum ein wichtiger Teil des Super Bowls. Vor allem die Halbzeitshow ist stets ein Highlight und eine Ehre für die auftretenden Künstler. In diesem Jahr werden mit Jennifer Lopez und Shakira zwei Popdiven gemeinsam auftreten.

Auch die Nationalhymne wird in diesem Jahr von einer Frau gesungen. Demi Lovato wird in diesem Jahr die Ehre zuteil.

Super Bowl: Die Duelle der letzten Jahre

Jahr Sieger Verlierer Ergebnis 2019 New England Patriots Los Angeles Rams 13:3 2018 Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33 2017 New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 OT 2016 Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 2015 New England Patriots Seatle Seahawks 28:24

San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs: Die Stars im Super Bowl

Standesgemäß stehen beim American Football meist die Quarterbacks im Mittelpunkt. Bei den 49ers ist das Jimmy Garopollo. Er kann bereits zwei Super-Bowl-Siege-Vorweisen, stand bei den Patriots aber im Schatten von Tom Brady. Nun kann er nach einer starken Saison auch als Starting Quarterback den Titel holen.

Sein Gegenüber bei den Chiefs ist Patrick Mahomes. Der 24-Jährige wurde 2018 in seiner erst zweiten NFL-Saison direkt zum MVP der Liga gewählt und stand bereits zweimal im Pro Bowl. Er könnte nun der zweitjüngste Starting Quarterback werden, der einen Super Bowl gewinnt.

Ein weiterer Schlüsselspieler der 49ers ist Richard Sherman, aufgrund zahlreicher Wortgefechte eine der kontroversesten Persönlichkeiten der NFL. Der Cornerback ist der Anführer einer jungen Defensive und möchte nach seinem Super-Bowl-Sieg mit den Seahawks 2013 nun den nächsten Titel.

San Francisco 49ers: Auf die Geschwindigkeit kommt es an

Für Richard Sherman ist das Aufeinandertreffen der Teams ein Duell auf Augenhöhe, beim dem es vor allem auf die Geschwindigkeit ankommt: "Ich denke die Teams passen gut zusammen. Das ist eine schnelle Liga. Es gibt viele Teams mit gutem Speed. Es gibt viele Teams mit gewaltiger Geschwindigkeit, innen und außen. Am Ende des Tages muss du das raus gehen und deinen Plan ohne Rücksicht durchziehen."

Wichtig sei es zudem Quarterback Patrick Mahomes zu kontrollieren: "Ich denke nicht, dass es einen speziellen Schlüssel gibt, um ihn zu verteidigen. Du musst eine gute Defense haben und die Receiver kontrollieren. Du musst einfach deinen Job machen. Du musst die großen Spielzüge eingrenzen, aber das ist leichter gesagt als getan."

Kansas City Chiefs: Respekt vor abgestimmter 49ers-Defense

Quarterback Patrick Mahomes hat großen Respekt vor der Defense der 49ers, da diese in seinen Augen besonders gut abgestimmt sei: "Es ist nicht nur die Front Four, welche eine der besten der Liga ist, es ist die gesamte Defense. Sie spielen füreinander. Die Linebackers wissen was die Defensive Line macht und die Defensive Backs wissen was die Linebackers machen."

Zudem müssten die Fehler der vorherigen Spiele minimiert werden, wie Tight End Travis Kelce betont: "Du musst rausgehen und attackieren, aber das Wichtigste ist keine Bälle fallen zu lassen oder Strafen zu kassieren. Das waren Dinge, die uns in den Divisional und AFC Championship Games sehr geschadet haben. Wir wollen fehlerfrei spielen und die Energie und den Hype des Spieles aufnehmen."

San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs: Bilanz und letzte Begegnungen

Bisher gab es 20 Begegnungen zwischen den beiden Teams, wobei die 49ers mit 13 Siegen die deutlich bessere Bilanz aufweisen. Auch auch in der jüngeren Vergangenheit waren sie meist siegreich.

Datum Heim Gast Ergebnis 25.08.2019 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:17 23.09.2018 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:38 12.08.2017 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:17 05.10.2014 Kansas City Chiefs San Francisco 49ers 17:22 16.08.2013 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 15:13

San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs: Die Playoff-Spiele zum Super Bowl