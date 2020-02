NFL: Super Bowl LIV - San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs im LIVETICKER

Es ist soweit! Super Bowl LIV ist da. Die San Francisco 49ers fordern die Kansas City Chiefs im Hard Rock Stadium von Miami/Florida heraus. Gelingt Andy Reid der erste Titel oder wiederholen die Niners ihren Erfolg vergangener Tage? Bei SPOX verpasst Ihr nichts! Wir begeliten die Partie im LIVETICKER!

Den Super Bowl gibt es in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar live auf DAZN - mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer im deutschen Live-Kommentar, alternativ auch im US-Originalkommentar.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Super Bowl LIV: San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs im LIVETICKER

Vor Beginn: Zur Einstimmung sei Euch zunächst mal unser Head-to-Head-Vergleich zum Spiel ans Herz gelegt. Hier nehmen wir beide Teams genau unter die Lupe und schauen, wer in den einzelnen Teilbereichen die Nase vorn hat. Hier entlang!

Vor Beginn: Seelisch vorbereiten könnt Ihr Euch bereits die Nationalhymne, die am heutigen Abend von Popsternchen Demi Lovato intoniert wird. Over/Under ist hier auf 2 Minuten angesetzt. Was meint Ihr, geht sie drüber? Und in der Halbzeit warten dann Jennifer Lopez und Shakira.

© getty

Vor Beginn: Willkommen zum 54. Super Bowl in Miami! In wenigen Stunden geht die große Show so richtig los. Bis dahin begleiten wir Euch durch den späten Abend und liefern Euch die letzten Informationen aus Florida.