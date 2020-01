NFL-Playoffs, Spielplan: Datum und Termine der Conference Championships

Die Divisional Playoffs sind absolviert und die Conference Championship Finals stehen in der NFL vor der Tür. SPOX verrät Euch, wann und wo die Spiele stattfinden und wie Ihr diese live im TV sowie im Livestream verfolgen könnt.

NFL-Playoffs: Diese Teams stehen in den Conference Championship Finals

Noch vier Teams sind in den NFL-Playoffs vertreten und kämpfen in der AFC und NFC jeweils um den Einzug in den Super Bowl.

Die erste Begegnung bestreiten die Kansas City Chiefs und Tennessee Titans am 19. Januar um 20.45 Uhr deutscher Zeit. Die Chiefs setzten sich nach einer spektakulären Aufholjagd mit 51:31 gegen die Houston Texans durch. Die Titans warfen die Baltimore Ravens raus (28:12).

Im Finale der NFC stehen sich die mit den San Francisco 49ers und Green Bay Packers die beiden besten Teams nach der Regular Season gegenüber. Beide Mannschaften wiesen nach 16 Partien eine Bilanz von 13-3 auf. Während sich die 49ers beim 27:10 gegen die Minnesota Vikings kaum Blöße gaben, lief es bei den Packers deutlich knapper. Am Ende gewannen sie mit 28:23 gegen die Seattle Seahawks.

Die Begegnungen im Überblick:

Datum und Uhrzeit Conference Heim Gast 19. Januar, 20.45 Uhr AFC Kansas City Chiefs Tennessee Titans 20. Januar, 0.40 Uhr NFC San Francisco 49ers Green Bay Packers

NFL: Historische Aufholjagd: Dieser Wahnsinn passierte in Kansas City © getty 1/20 Der Sieg der Chiefs gegen die Texans war atemberaubend: Es war eine historische Aufholjagd, eine historische Offense-Show - und am Ende stürmt Kansas City mit 51:31 ins Championship Game. SPOX liefert euch die besten Bilder zum Wahnsinn in Arrowhead. © getty 2/20 Für die Chiefs ging es katastrophal los. Ein Coverage-Bust, 2 Fehler im Special Team, Drops - Houston führte 21:0 am Ende des 1. Viertels und bis dato hatte über die letzten 8 Jahre kein Team einen solchen Rückstand Ende des 1. Viertels noch aufgeholt. © getty 3/20 Für die Chiefs war der Beginn wirklich ein einziger Albtraum. So blockten die Texans einen Punt von Dustin Colquitt und bereiteten so einen Touchdown vor. © getty 4/20 Für Chiefs-QB Patrick Mahomes war es zum Verzweifeln. Seine Receiver (hier Tyreek Hill) fingen zu Beginn einfach keinen Ball! © getty 5/20 Hill hatte ohnehin einen katastrophalen Start. Als er nach einem Punt der Texans den Ball fallen ließ, stand es kurze Zeit später 0:21. © getty 6/20 Tight End Darren Fells fing den Pass von Watson und das Arrowhead Stadium war komplett fassungslos. © getty 7/20 Die Texans führten 24:0 und hätten leicht 28:0 führen können, wenn sie bei einer 4&1-Situation an der 13-Yard-Linie der Chiefs den nötigen Killerinstinkt gehabt hätten. © getty 8/20 Stattdessen brachte Houston KC unter anderem mit einem fragwürdigen Fake Punt zurück ins Spiel. Der Tackle von Chiefs-Safety Daniel Sorensen (Mitte) war ein entscheidender Punkt beim Comeback von KC. © getty 9/20 Die Chiefs sollten in der Folge das erste Team in der NFL-Geschichte werden, das ein Playoff-Spiel mit mindestens 20 Punkten Vorsprung gewinnt, nachdem man mit über 20 Punkten hinten gelegen hatte! © getty 10/20 Mehr noch: Die Chiefs legten gegen Houston das größte Comeback der eigenen Franchise-Geschichte hin und das Kunststück, nach Rückstand von 24 Punkten bereits zur Halbzeitpause wieder zu führen, hatte noch nie ein Team in der NFL-Geschichte geschafft. © getty 11/20 Der Weg dahin trug vor allem 2 Namen: Patrick Mahomes und Travis Kelce. Kelce ist der erste Chiefs-Spieler aller Zeiten mit 3 Receiving-TDs in einem einzigen Playoff-Viertel… © getty 12/20 …und Mahomes ist der erste Spieler aller Zeiten mit über 300 Passing-Yards, mindestens fünf Passing-Touchdowns und über 50 Rushing-Yards in einem Playoff-Spiel! © getty 13/20 Mahomes' Ausnahmevorstellung resultierte darin, dass Kansas City als erstes Team in den Playoffs zumindest seit 1970 Touchdowns in sieben (!) aufeinanderfolgenden Drives hinlegte. Keiner dieser Drives dauerte mehr als vier Minuten! © getty 14/20 Wie krass die Chiefs-Offense war? Es erreichte so extreme Ausmaße, dass spät in der Partie im Stadion die Durchsage kam, dass das Touchdown-Feuerwerk ausgegangen ist! © getty 15/20 Und die Texans? Deshaun Watson hat als erster Quarterback aller Zeiten ein Playoff-Spiel verloren, wenn er über 300 Passing-Yards, 3 Total Touchdowns und keinen Turnover am Ende vorweisen konnte. © getty 16/20 Watson gab nie auf, aber er alleine war am Ende doch viel zu wenig, um KC zu schlagen. Vielleicht fehlt ihm ein besserer Head Coach? © getty 17/20 Texans-Head-Coach Bill O'Brien musste Andy Reid letztlich gratulieren. Die vielleicht entscheidende Frage in Houston lautet jetzt mal wieder: Ist O'Brien der richtige Head Coach? © getty 18/20 Während für Watson die Saison zu Ende ist, darf sich Mahomes auf das AFC Championship Game vorbereiten. © getty 19/20 Dort treffen Mahomes und Co. am nächsten Sonntag auf die Tennessee Titans um Quarterback Ryan Tannehill und Sensations-Running-Back Derrick Henry. © getty 20/20 Werden die Chiefs wieder jubeln und mit einem Sieg gegen die Titans in den Super Bowl einziehen? In einer Woche sind wir schlauer.

NFL-Playoffs: Conference Championship im TV und Livestream sehen

Bei DAZN laufen alle Spiele der NFL-Playoffs live in voller Länge. Zudem könnt Ihr jeden Tag auf den 24-Stunden-Stream von NFL Network zurückgreifen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Auch das College Finale in der Nacht von Montag, 13. Januar, auf Dienstag, 14. Januar, um 2 Uhr überträgt DAZN.

Auch sonst ist DAZN die Heimat des US-Sports. NBA, NHL, MLB und College-Partien im American Football sowie im Basketball zeigt DAZN.

Wer großer Fußball-Fan ist, bleibt ebenfalls nicht auf der Strecke. Der Streamingdienst überträgt Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1 live.

Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr im Eurosport-Channel auf DAZN auch die Grand Slams (Australian, French und US Open), die Olympischen Spiele, die Tour de France und andere Groß-Sportevents verfolgen. Das DAZN-Abo kostet im Monat nur 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro.

NFL-Playoffs: Die nächsten Termine im Überblick

Das große Finale der laufenden NFL-Saison, der Super Bowl, findet in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar statt. Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami. Titelverteidiger New England Patriots ist bereits in der Wild Card Round ausgeschieden.

In der traditionellen Halbzeitshow treten übrigens die Pop-Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira auf.