NFL Playoffs: Modus, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die NFL Playoffs sind voll im Gange. Wie es in den Playoffs weitergeht, wie der Modus aussieht und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh die NFL-Playoffs umsonst!

NFL, Divisional Round: Die Spiele des Wochenendes

Nach der Wildcard Round treten nun auch die gesetzten Teams in Aktion: Die San Francisco 49ers, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs und Green Bay Packers hatten in der ersten Playoffs-Runde frei, da sie in der regulären Saison die besten Bilanzen hatten.

Datum Uhrzeit Heim Gast 11. Januar 22:35 Uhr San Francisco 49ers (1) Minnesota Vikings (6) 12. Januar 02:15 Uhr Baltimore Ravens (1) Tennessee Titans (6) 12. Januar 21:05 Uhr Kansas City Chiefs (2) Houston Texans (4) 13. Januar 00:40 Uhr Green Bay Packers (2) Seattle Seahawks (5)

© getty

NFL Playoffs im TV und Livestream

Die kompletten NFL Playoffs könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN sehen! DAZN überträgt sowohl die Partien der Divisional und Conference Round als auch den Super Bowl und Pro Bowl.

Neben den NFL Playoffs seht Ihr auf DAZN sogar ausgewählte College-Spiele. Außer American Football gibt es beim Streamingdienst alle anderen US-Topligen wie NBA, MLS, MLB und NHL im Programm.

Auf DAZN seht Ihr aber nicht nur US-Sport. DAZN hat sich unter anderem die Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division gesichert. Außerdem gibt es auf DAZN Tennis, Boxen, Darts, MMA und noch vieles mehr zu sehen. Durch die Kooperation mit Eurosport habt Ihr sogar die Möglichkeit, Großsportevents wie die Olympischen Spiele, Tour de France oder Australian Open im Eurosport-Channel zu verfolgen.

DAZN kostet im Monat nur 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr.

Die NFL gibt es aber auch im deutschen Free-TV zu sehen. ProSieben zeigt die Spiele der NFL-Playoffs. Alle Spiele werden auch im Livestream auf ran.de übertragen.

Die NFL-Playoffs im SPOX-Liveticker

Alle Spiele der NFL-Playoffs könnt Ihr auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier kommt Ihr zu einer Übersicht aller von SPOX angebotenen Liveticker.

© getty

NFL Playoffs: Weitere Spiele, Modus

Nach der Divisional-Runde folgen die Endspiele der jeweiligen Konferenzen. Sowohl die AFC als auch die NFC küren ihre Meister, die sich im Super Bowl messen werden. Das höher gesetzte Team wird Heimrecht haben. Im Super Bowl hat dann der AFC-Champion "Heimrecht".

Die Conference-Finals-Spiele finden am 19. Januar statt. Zuerst trägt die AFC ihr Championship-Game um 21.40 Uhr aus. Danach folgt die Partie der NFC.

Bevor der Super Bowl ausgetragen wird, findet eine Woche vorher der Pro Bowl statt.

© getty

NFL Playoffs: Wann findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl 2020 findet am 2. Februar statt. Gespielt wird im Hard Rock Stadium in Miami (Florida), das rund 65.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Alle weiteren Infos zum Super Bowl bekommt Ihr hier.

Super Bowl: Die Champions der letzten zehn Jahre

Die New England Patriots gewannen in den letzten zehn Jahren dreimal den Super Bowl. Die Pats waren in den letzten drei Jahren sogar immer im Endspiel.