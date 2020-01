NFL-Playoffs live im TV oder Livestream sehen

Kansas City Chiefs, Tennesse Titans, San Francisco 49ers und Green Bay Packers: Diese vier Teams sind in den NFL-Playoffs noch vertreten kämpfen in der AFC und NFC jeweils um den Einzug in den Super Bowl. So könnt Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen.

NFL-Playoffs: Diese Teams stehen in den Conference Championship Finals

Vier Teams, zwei Spiele - dann stehen endlich die diesjährigen Super-Bowl-Teilnehmer fest. In den Conference Championships Finals der AFC und NFC kämpfen die Kansas City Chiefs, die Tennesse Titans, die San Francisco 49ers und die Green Bay Packers um den Einzug in den Super Bowl.

Das erste Duell bestreiten die Kansas City Chiefs gegen die Tennessee Titans am 19. Januar um 20.45 Uhr deutscher Zeit. Die Chiefs setzten sich nach einer spektakulären Aufholjagd mit 51:31 gegen die Houston Texans durch. Die Titans bezwangen die Baltimore Ravens klar und deutlich mit 28:12 und zogen in die AFC-Finals ein.

In der zweiten Partie stehen sich mit den San Francisco 49ers und Green Bay Packers die beiden erfolgreichsten Teams nach der Regular Season gegenüber. Beide Mannschaften wiesen nach 16 Partien eine Bilanz von 13:3 auf. Während San Francisco mit 27:10 gegen die Minnesota Vikings klar gewann, ging es bei Green Bay deutlich knapper zu, mit dem besseren Ende für die Packers (28:23).

Die Duelle in den Conference Championship Finals im Überblick:

Datum und Uhrzeit Conference Heim Gast 19. Januar, 20.45 Uhr AFC Kansas City Chiefs Tennessee Titans 20. Januar, 0.40 Uhr NFC San Francisco 49ers Green Bay Packers

NFL-Playoffs live im Livestream sehen

Außerdem werden die Partien bei ProSieben MAXX und auf ran.de übertragen.

NFL-Playoffs: Die nächsten Termine im Überblick

Noch gut zwei Wochen, dann ist es endlich soweit: In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2020 findet der Super Bowl statt. Als Austragungsort dient das Hard Rock Stadium in Miami. Der Titelverteidiger, die New England Patriots, sind bereits in der Wild Card Round ausgeschieden.

In der traditionellen Halbzeitshow treten in diesem Jahr übrigens die Pop-Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira auf.