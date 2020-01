NFL Conference Championship Games 2020: Playoff-Übertragung heute live im TV und Livestream

Der letzte Schritt auf dem Weg zum Super Bowl! In den NFL Conference Championship Games stehen die letzten beiden entscheidenden Duelle auf dem Programm: Während die Packers bei den 49ers gastieren, müssen die Titans bei den Chiefs ran. Bei SPOX erfahrt ihr alles rund um die Übertragung und den Livestream.

Sichere dir jetzt den kostenlosen Probemonat auf DAZN und schaue die NFL live!

NFL Playoffs 2020: Spielplan, Datum, Uhrzeit und Ort

In den Conference Championship Games treffen die jeweils besten Teams aus den beiden Conferences aufeinander, um den Einzug in den Super Bowl auszuspielen. In der AFC messen sich die Kansas City Chiefs daheim mit den Tennessee Titans. Kickoff im Arrowhead Stadium ist am heutigen Sonntag (19. Januar) um 21.05 Uhr.

Im Duell um die NFC-Krone empfangen die San Francisco 49ers Superstar Aaron Rodgers und seine Green Bay Packers. Startschuss für die zweite Partie eines langen Footballabends ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (20. Januar) um 0.40 Uhr.

NFL Conference Championship Games heute live: TV, Livestream, Übertragung

Im Free-TV werden beide KO-Duelle auf ProSieben bei ran NFL gezeigt. Beginn der Vorberichte zum AFC Championship Game ist um 20.45 Uhr, die Übertragung des zweiten Duells startet mit Kickoff um 0.40 Uhr. Zusätzlich sind beide Partien im Livestream bei ran.de verfügbar.

Solltet ihr generell Streaming bevorzugen, habt ihr auch die Möglichkeit, beide Spiele live bei DAZN zu verfolgen. Der Sport-Streaming-Dienst steigt ab 20.55 Uhr mit seiner Berichterstattung ein und wird euch mit folgendem Team durch den Abend führen:

Moderator: Flo Hauser

Flo Hauser Kommentator: Martin Pfanner

Martin Pfanner Experte: Adrian Franke

NFL Playoffs: Aaron Rodgers, Travis Kelce und Nick Bosa - Die X-Faktoren am Championship Sunday © getty 1/17 Championship Sunday steht vor der Tür. In der Vorschlussrunde der NFL Playoffs kommt es vor allem auf ein paar Schlüsselspieler an. SPOX nennt die X-Factors der Packers, 49ers, Chiefs und Titans im Kampf um ein Ticket zu Super Bowl LIV. © getty 2/17 Travis Kelce, TE, Chiefs: Kelce war gegen die Texans einfach nicht zu verteidigen. Ist dies auch gegen Tennessee der Fall, wird es ein langer Abend für die Titans. © getty 3/17 Mecole Hardman, WR, Chiefs: Kelce, Hill und Watkins sind ohnehin kaum zu halten, aber wenn auch noch Hardman in Schwung kommt - auch bei Returns -, dann wäre dies ein Riesenvorteil für KC. © getty 4/17 Chris Jones, DT, Chiefs: Jones fehlte gegen die Texans, was die D-Line merklich schwächte. Jones ist nicht nur wichtig im Laufspiel - gerade gegen Henry -, er bringt auch den so wichtigen Inside Pressure bei Passing Downs. © getty 5/17 Tyrann Mathieu, S, Chiefs: Der Honey Badger wird sehr wichtig gegen Titans, die gerne mal den Deep Ball versuchen und in der Red Zone die Tight Ends suchen. Er könnte instrumental gegen beides werden. © getty 6/17 Ryan Tannehill, QB, Titans: Derrick Henry ist ohnehin kaum zu halten, aber wenn die Titans einen möglichen Shootout gewinnen wollen, dann muss Tannehill die Schlagzahl erhöhen und auch ein integraler Teil des Offensivspiels der Titans werden. © getty 7/17 Jurrell Casey, DT, Titans: Casey ist vielleicht der Schlüssel im Pass Rush der Titans gegen die Chiefs und Mahomes. Er kommt durch die Mitte und bringt Inside Pressure, was auch Mahomes zusetzen könnte. © getty 8/17 Kenny Vaccaro, S, Titans: Deep Balls sind auch für die Chiefs ein wichtiges Mittel. Doch für Vaccaro wird es mehr darauf ankommen, sich direkt mit Kelce auseinanderzusetzen. Er wird Hilfe haben, doch er dürfte direkt gegen den Tight End spielen. © getty 9/17 Taylor Lewan, OT, Titans: Die Chiefs zeigten gegen Houston einen effektiven Pass Rush, sodass die O-Line um den Left Tackle besonders im Fokus steht. © getty 10/17 Jimmy Garoppolo, QB, 49ers: Game Manager oder Top-QB? Jimmy G wird groß aufspielen müssen gegen die Packers-Defense und mit Aaron Rodgers auf der anderen Seite. Garoppolo kann am Sonntag zum Star werden. © getty 11/17 Deebo Samuel, WR, 49ers: Kittle und Sanders sind die etablierten Kräfte bei den Niners, doch der Rookie-Receiver hat zuletzt gezeigt, dass er nicht nur schnell, sondern auch körperlich stark ist. Das muss er nun in die Waagschale legen. © getty 12/17 Nick Bosa, DE, 49ers: Game-Wrecker Bosa kann bereits an der Front das Spiel des Gegners zerstören und in diesem Fall Rodgers das Leben schwer machen. Gelingt ihm das, wird es sehr schwer für die Packers. © getty 13/17 Richard Sherman, CB, 49ers: Der Top-Corner ist wieder in Topform und bestrafte schon Kirk Cousins mit einer Interception bei einem Pass in seine Richtung. Wird ihn Rodgers nun herausfordern oder lieber gänzlich meiden? © getty 14/17 Aaron Rodgers, QB, Packers: Die 49ers verfügen über eine ziemlich gute Run Defense. Rodgers wird also einmal mehr zur Höchstform auflaufen müssen, um die Offense in Schwung zu bringen. © getty 15/17 Marquez Valdes-Scantling, WR, Packers: Adams, Jones und Graham sollten ohnehin ihre Leistung bringen, aber wenn einer der Sekundär-Receiver wie MVS - oder Allison bzw. Lazard - auffällig werden, wäre das ein großes Plus für die Packers. © getty 16/17 Za'Darius Smith, OLB, Packers: Die Vikings bekamen wenig Zugriff auf Garoppolo, doch genau das wird wichtig gegen die 49ers. Insofern stehen die Smith-Brüder im Mittelpunkt, wenn es darum geht, den Spielfluss beim Gegner zu stören. © getty 17/17 Darnell Savage Jr., S, Packers: Die beste Waffe der Niners ist Tight End Kittle. Savage wird wohl direkt auf ihn angesetzt werden, weshalb er im Fokus steht. Er muss ein großes Spiel machen, um die Packers nach Miami zu bringen.

Zu später Stunde wird das Personal dann gewechselt und ihr bekommt die geballte Ladung Expertenwissen um die Ohren gehauen. Der Kracher zwischen den Niners und den Cheeseheads wird kommentiert von zwei ehemaligen NFL-Profis:

Kommentator: Markus Kuhn

Markus Kuhn Experte: Sebastian Vollmer

DAZN versorgt jedoch nicht nur Football-Fans mit Spielszenen, auch Partien der NFL, NHL und NBA werden live übertragen, sodass jeder US-Sportfan auf seine Kosten kommt. Für 11,99 Euro monatlich seid ihr dabei, ein Jahres-Abo wird für 119,99 Euro angeboten - und: den ersten Monat bekommt ihr kostenlos geschenkt!

Titans gegen Chiefs und Packers gegen 49ers: Highlights

Ihr habt am Sonntagabend schon was vor oder müsst am Montag früh raus? Kein Problem! Sowohl ran.de als auch DAZN und SPOX liefern euch bereits kurz nach Ende der Begegnungen die Highlights. Sodass ihr gleich am Montagmorgen erfahren könnt, wer in den Super Bowl LIV eingezogen ist.

NFL Conference Championship Game: Titans überraschen

Mit den Packers und 49ers haben sich die beiden top-gesetzten Teams aus der NFC erwartungsgemäß durchgesetzt - beide haben eine Bilanz von 13-3 vorzuweisen.

Die Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes gingen in der Regular Season einmal weniger als Sieger vom Platz, fuhren eine 12-4 Bilanz ein und treffen nun auf die Überraschung der Playoffs, die Tennessee Titans. Mit ihrem überragenden Running Game (Derrick Henry!) fegten sie zunächst über Tom Brady und seine Patriots hinweg (20:13), ehe sie die an Nummer 1 gesetzten Ravens schlugen (28:12).