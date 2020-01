NFL Divisional Playoffs: Kansas City Chiefs vs. Houston Texans & Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks im LIVETICKER

Der Divisional Sunday in den NFL Playoffs steht an. Zu vergeben sind zwei Tickets für Championship Sunday. Zunächst empfangen die Kansas City Chiefs die Houston Texans, anschließend kommt es zum Aufeinandertreffen der Green Bay Packers und Seattle Seahawks. Beide Spiele seht Ihr ab 21.05 Uhr live auf DAZN.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Kansas City Chiefs vs. Houston Texans 0:14

1. Viertel, 10:06: Der Start der Chiefs? Nicht sooo gut ... Sie gehen nach einem 3rd-Down-Drop von Kelce 3-and-out und dann wird auch noch der Punt geblockt! Lonnie Johnson schnappt sich das Leder und scort noch einen Touchdown! 14:0 Texans.

1. Viertel, 11:59: Das ging schnell! Die Texans eröffnen das Spiel mit einem Touchdown! Sie täuschen einen Screen mit Trips auf der linken Seite an, Stills blockt aber nicht, sondern geht steil und keiner covert ihn. 54-Yard-Touchdown-Pass von Watson auf Stills! 7:0 Texans.

1. Viertel, 12:35: Die Texans haben bereits ein 1st Down in der Tasche und marschieren weiter. Doch nun muss Right Tackle Clark raus und wird durch Johnson ersetzt. Clark geht ins blaue Zelt.

1. Viertel, 15:00: Es ist angerichtet! Die Texans haben den Coin Toss gewonnen und wollen den Ball! Nun denn.

NFL Divisional Playoffs: Kansas City Chiefs vs. Houston Texans im LIVETICKER

Vor Beginn: Auch spannend: Werden die Chiefs gegen die geschwächte Secondary der Texans noch aggressiver vorgehen als sonst? Also mehr Deep Balls auf Hill und Hardman?

Vor Beginn: Spannend wird wie schon in der Vorwoche sein, wie die Texans J.J. Watt einsetzen werden. In der Vorwoche war er hauptsächlich bei 3rd Downs und offensichtlichen Passing Downs auf dem Feld - auf beiden Seiten der Line. Wird es heute gegen Mahomes mehr?

Vor Beginn: Weil es relevant werden könnte, hier ein Blick aufs Wetter: In KC werden es beim Kick-Off knapp Minus-2 Grad Celsius sein, zudem werden Windstärken von fast 20 km/h erwartet. Nicht angenehm, aber immerhin - oder leider - schneit es nicht.

Cleveland Browns: Kevin Stefanski wird neuer Head Coach

Wir unterbrechen die laufende Sendung für wichtige Nachrichten: Die Cleveland Browns haben mal wieder einen neuen Head Coach! Es wird Kevin Stefanski, der bisherige Offensive Coordinator der Vikings, der gestern erst gegen die 49ers rausgeflogen ist.

Vor Beginn: Da wir noch ein wenig Zeit bis zum ersten Kick-Off (21.05 Uhr) haben, sei Euch auch heute wieder unsere ausführliche Preview zu den Spielen des Abends ans Herz gelegt. Hier entlang!

Vor Beginn: Bei den Texans wiederum wird der pfeilschnelle Wide Receiver Will Fuller spielen. Nicht dabei ist dagegen Safety Jahleel Addae, was die Secondary massiv schwächt, denn Tashaun Gipson steht bereits auf IR.

Vor Beginn: Schauen wir direkt aufs Personal! Bei den Chiefs gibt es eine signifikante Hiobsbotschaft: Defensive Lineman Chris Jones fällt aus. Er versuchte es vor dem Spiel, doch es reichte nicht, sodass der Pass Rush der Hausherren im Arrowhead Stadium geschwächt ins Spiel gehen wird.

Vor Beginn: Willkommen zum Divisional Sunday! Nachdem wir speziell gestern Nacht in Baltimore schon hochklassigen Sport gesehen haben, wird die Schlagzahl heute nochmal erhöht. Los geht es mit einem möglichen Shootout zwischen Patrick Mahomes und Deshaun Watson, die beide in diesem Jahr in der MVP-Diskussion waren.