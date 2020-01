NFL: Cleveland Browns verpflichten Kevin Stefanski als Head Coach

Die Cleveland Browns haben offenbar ihren neuen Head Coach gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird es Kevin Stefanski, der bislang als Offensive Coordinator der Minnesota Vikings fungierte.

Stefanski wird damit die Nachfolge von Freddie Kitchens antreten, der nach nur einem Jahr im Amt wieder entlassen wurde. Letzterer führte die Browns zu einer enttäuschenden 6-10-Bilanz. Stefanski war bereits im Vorjahr ein Kandidat auf den Job in Cleveland, Kitchens bekam jedoch letztlich den Vorzug.

Stefanski war erst am Samstag mit den Vikings gegen die San Francisco 49ers aus den Playoffs ausgeschieden, sodass er erst jetzt frei wurde für den neuen Job in Cleveland.

Die Browns trafen sich insgesamt mit acht Kandidaten, wobei Robert Saleh, der Defensive Coordinator der 49ers, wohl der andere Finalist der Browns war. Ebenfalls Vorstellungsgespräche hatten zudem Mike McCarthy, der nun die Dallas Cowboys trainiert, sowie Greg Roman (Offensive Coordinator der Ravens), Eric Bieniemy (OC der Chiefs), Brian Daboll (OC der Bills), Jim Schwartz (Defensive Coordinator der Eagles) und Josh McDaniels (OC der Patriots).

Stefanski wird somit der 18. Head Coach in der Franchise-Geschichte der Browns seit deren Rückkehr in die NFL 1999. Zudem ist er der fünfte Head Coach seit Jimmy Haslam die Franchise 2012 gekauft hat. Weiterhin offen ist derweil, wer der neue General Manager des Teams wird. Haslam gab bereits vor Wochen zu verstehen, dass der neue Head Coach in die GM-Suche "stark involviert" sein werde.