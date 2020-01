NFL: Dallas Cowboys trennen sich von Head Coach Jason Garrett

Die Dallas Cowboys und Head Coach Jason Garrett gehen offenbar getrennte Wege. ESPN berichtet, dass die Franchise dem langjährigen Coach keinen neuen Vertrag anbieten wird. Sein aktueller Deal endet am 14. Januar.

Reporter Ed Werder von ESPN berichtet, dass Teameigner und General Manager Jerry Jones sowie dessen Sohn, EVP Stephen Jones, sich nun entschieden hätten, eine Veränderung auf der Position des Head Coachs vorzunehmen. Demnach habe es das für Donnerstag angekündigte dritte Meeting dieser Woche zwischen Garrett und den Joneses nicht mehr gegeben.

Beide Parteien hatten sich am Montag und Dienstag getroffen, eine Entscheidung war jedoch seinerzeit nicht gefallen. Bereits seit vergangenem Februar war Garretts weitere Zukunft mit dem Team über 2019 hinaus fraglich, da man sich entschied, Garrett ohne Verlängerung in sein finales Vertragsjahr gehen zu lassen. Ein Schritt, der in der NFL äußerst ungewöhnlich ist, da eine sogenannte "Lame Duck"-Situation in der Regel vermieden werden soll.

Garrett arbeitete neun Jahre als Head Coach der Cowboys und beendete die abgelaufene Saison zum vierten Mal in seiner Amtszeit mit einer Bilanz von 8-8 - nur Ex-Titans- und Rams-Coach Jeff Fisher schaffte dies häufiger als Garrett in der NFL-Geschichte. Dennoch beendet Garrett seine Zeit in Dallas mit der zweitlängsten Amtszeit in der Franchise-Geschichte und mit den zweitmeisten Siegen (85-67) - jeweils hinter Hall-of-Famer Tom Landry. Allerdings gewann Garrett nur zwei Playoff-Spiele und kam nie über die Divisional Round hinaus.

Die Cowboys werden in Kürze erstmals seit 2007 wieder eine großangelegte Head-Coach-Suche vornehmen. Bevor sie damals Wade Phillips verpflichtet hatten, sprachen sie mit zahlreichen Kandidaten, darunter Garrett, Norv Turner, Jim Caldwell, Ron Rivera oder Todd Bowles. In den vergangenen Monaten wurde Dallas immer wieder großes Interesse an Oklahomas Head Coach Lincoln Riley nachgesagt.