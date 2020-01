NFL: Championship Games im Originalton sehen

In der NFL geht es in die ganz heiße Phase - die Championship Games stehen an! Wie Ihr die beide Spiele im Originalton verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

NFL: Die Championship Games im Originalton sehen

Die Championship Games der NFL könnt Ihr live und in voller Länge bei DAZN sehen. Der Streaming-Dienst bietet sowohl das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und Tennessee Titans (Sonntag 21.05 Uhr) als auch das Spiel zwischen den San Francisco 49ers und Green Bay Packers (Sonntag auf Montag 0.40 Uhr) mit amerikanischem Originalton an.

Natürlich müsst Ihr bei DAZN aber auch nicht auf einen deutschen Kommentar verzichten. Kommentator Martin Pfanner, Moderator Flo Hauser und Experte Adrian Franke kümmern sich um Chiefs vs. Titans, Markus Kuhn und Sebastian Vollmer betreuen Packers vs. Chiefs.

Neben der NFL hat DAZN auch weiteren US-Sport im Programm, darunter viele Spiele aus NBA, NHL und MLB. Auch Fans von Fußball, Darts, Beach Volleyball, Wintersport, Boxen, UFC, Tennis etc. kommen bei DAZN auf ihre Kosten.

Für 11,99 Euro kann man das gesamte Angebot nutzen, wobei die ersten vier Wochen kostenfrei sind und man jederzeit monatlich kündigen kann. Für 111,99 Euro kann man alternativ ein Jahres-Abo buchen.

Titans gegen Chiefs und Packers gegen 49ers: Highlights und Re-Live

Wer nicht live dabei sein kann, ist bei DAZN ebenfalls bestens aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet Euch zu beiden Spielen ausführliche Highlights und gibt Euch zudem die Möglichkeit, die kompletten Championship Games im Re-Live nachzuholen.

NFL: Die Wege der Teams ins Championship Game

Die größte Überraschung der diesjährigen Playoffs sind ohne Frage die Tennessee Titans, die als einziges Team den Umweg über das Wild Card Weekend nehmen mussten. Dort fegte das Team um Shootingstar Derrick Henry und Quarterback Ryan Tannehill die New England Patriots weg, ehe in den Divisional Playoffs die an Nummer eins gesetzten Baltimore Ravens dran glauben mussten.

Ein weiteres Highlight in den Divisional Playoffs war zudem die Partie zwischen den Chiefs und Houston Texans. Nach einem komplett missglückten Start lag Kansas City mit 0:21 nach dem ersten Quarter zurück, ehe Patrick Mahomes die Seinen zu einem Monster-Comeback führte (41 Chiefs-Punkte in Folge).

Die 49ers hatten dagegen relativ leichtes Spiel mit den Minnesota Vikings, deutlich umkämpfter war die Partie zwischen Aaron Rodgers' Packers und den Seattle Seahawks.

Tennessee Titans Kansas City Chiefs Green Bay Packers San Francisco 49ers Wild Card Weekend 20:13 vs Patriots - - - Divisional Playoffs 28:12 vs Ravens 31:51 vs Texans 23:28 vs Seahawks 10:27 vs Vikings

© getty

