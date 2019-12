NFL: Wide Receiver Josh Gordon von den Seattle Seahawks wegen Drogenmissbrauchs gesperrt

Wide Receiver Josh Gordon von den Seattle Seahawks ist von der NFL erneut wegen Drogenmissbrauchs gesperrt worden. Das gab die Liga am Montag bekannt.

Gordon kam einmal mehr mit der Drogen-Politik der NFL wegen der Einnahme von leistungsfördernden Mitteln (PED) in Konflikt. Wie lange der Wiederholungstäter aus dem Verkehr gezogen wird, ist noch unbekannt.

Gordon hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals Probleme mit Drogen und wurde deshalb von der Liga gesperrt. "The Flash" verpasste dadurch die kompletten Spielzeiten 2015 und 2016.

In dieser Saison kam er für Seattle auf fünf Spiele, nachdem die Seahawks ihn vom Waiver Wire verpflichtet hatten. Gordon, der zunächst bei den New England Patriots unter Vertrag stand, legte in dieser Saison einen Touchdown bei insgesamt 27 Receptions für 426 Yards auf.