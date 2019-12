NFL-Playoffs: Termine, Teams, Szenarien

Die NFL-Playoffs stehen kurz bevor und am kommenden Wochenende wird endgültig ermittelt, welche Teams die Postseason erreichen und dort aufeinandertreffen. Hier geben wir Euch alle Infos zu den möglichen Playoff-Szenarien und den Terminen.

Willst Du die NFL-Playoffs live und in voller Länge sehen? Dann sichere Dir noch heute Deinen DAZN-Probemonat und fiebere bei den Patriots, Ravens und Saints mit.

NFL-Playoffs: Alle Termine im Überblick

Die NFC und AFC spielen separat ihre Playoffs aus, die Sieger der beiden Conferences treffen am Ende im Super Bowl LIV aufeinander, der am 2. Februar 2020 im Hard Rock Stadium in Miami stattfindet.

Die Playoffs starten mit der Wildcard-Runde am 4. und 5. Januar (eine Erklärung zum Modus folgt), außerdem gibt es diese Termine:

Wildcard-Runde: 4. und 5. Januar 2020

4. und 5. Januar 2020 Divisional-Runde: 11. und 12. Januar 2020

11. und 12. Januar 2020 Championship Games: 19. Januar 2020

19. Januar 2020 Super Bowl: 2. Februar 2020

NFL-Playoffs 2020: Der Modus

Die Sieger der acht Divisions, vier in jeder Conference, qualifizieren sich für die Playoffs. Hinzu kommen die zwei Teams beider Conferences mit der besten Bilanz.

Während die beiden Division-Sieger mit der besten Bilanz ein Freilos erhalten und erst in der Divisional-Runde einsteigen, treten die beiden anderen Division-Gewinner vor heimischer Kulisse gegen die beiden Playoff-Teams an, die keine Division für sich entschieden haben. Dabei handelt es sich um die Wildcard-Runde.

Bei den Championship Games werden die Sieger der einzelnen Conferences und somit die Champions in der NFC und AFC ermittelt. In der vergangenen Saison waren dies die New England Patriots (AFC) und die Los Angeles Rams (NFC).

© getty

NFL-Playoffs: So ist der Stand in der AFC

Die vier Division-Sieger in der AFC stehen bereits fest, die Baltimore Ravens haben sich außerdem den Spitzenplatz gesichert. Dahinter muss noch die weitere Reihenfolge ermittelt werden.

Auch ist klar, dass die Buffalo Bills als Fünfter in die Playoffs gehen. Die zweite Wildcard ist noch offen, wobei die Tennessee Titans diesen Platz mit einem Sieg gegen die Houston Texans einnehmen würden.

AFC First Round Bye Nummer 1: Baltimore Ravens (13-2) Nummer 2: New England Patriots (12-3) Heimteam AFC Wildcard Runde Auswärtsteam Nummer 3: Kansas City Chiefs (11-4) Nummer 6: Tennessee Titans (8-7) Heimteam AFC Wildcard Runde Auswärtsteam Nummer 4: Houston Texans (10-5) Nummer 5: Buffalo Bills (10-5)

NFL-Playoffs: So ist der Stand in der NFC

Der einzige noch offene Playoff-Platz wird zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys ermittelt. Gewinnen die Eagles bei den Giants, sichern sie sich die NFC-East-Krone und die Cowboys haben die Playoffs verpasst.

Unklar ist weiterhin der Sieger in der NFC West. Dieser wird zum Abschluss der Regular Season zwischen den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks ermittelt. Der Verlierer der Begegnungen nimmt aber ebenfalls (auf Position fünf) an den Playoffs teil.

Gewinnen die 49ers in Seattle, sind sie der Top-Seed der NFC, gewinnen die Seahawks, belegen sie höchstwahrscheinlich Platz drei hinter den Green Bay Packers und New Orleans Saints.

NFC First Round Bye Nummer 1: San Francisco 49ers (12-3) Nummer 2: Green Bay Packers (12-3) Heimteam NFC Wildcard Runde Auswärtsteam Nummer 3: New Orleans Saints (12-3) Nummer 6: Minnesota Vikings (10-5) Heimteam NFC Wildcard Runde Auswärtsteam Nummer 4: Philadelphia Eagles (8-7) Nummer 5: Seattle Seahawks (11-4)

NFL - Week 16 Gewinner und Verlierer: Saquon Barkley und Daniel Jones feiern Wiederauferstehung © getty 1/17 Eine Woche vor Saisonende drehen die Youngster der New York Giants nochmal richtig auf. Erste gravierende Entscheidungen sind gefallen, ein paar Big Names enttäuschen und eine Legende lässt hoffen. © getty 2/17 GEWINNER: Tom Brady, QB, Patriots. Nach zahlreichen Spielen mit schwachen Offensivvorstellungen sahen Brady und seine Offense gegen Buffalo erstmals wieder annähernd wie gewohnt aus. Oben drauf gab's den elften Division-Titel in Serie. © getty 3/17 GEWINNER: Jimmy Garoppolo, QB, 49ers. Als es zählte, war er da! Jimmy G behielt in einem engen Schlagabtausch mit den Rams am Ende die Nerven und machte die Plays, die letztlich zum Sieg reichten. © getty 4/17 GEWINNER: Nyheim Hines, Punt Returner, Colts. Nyheim ist der erste Colts-Spieler mit mehreren Punt-Return-Touchdowns in einem Spiel. Zudem gelang ihm dies als erstem Spieler seit 2012 in der NFL. © getty 5/17 GEWINNER: Michael Thomas, WR, Saints. Nicht nur war Thomas der beste Mann beim knappen Sieg über Tennesee (12 REC, 136 YDS, TD), er brach nebenbei auch noch Marvin Harrisons Receptions-Rekord von 2002 und steht nun bei 145 in der Saison! © getty 6/17 GEWINNER: Baltimore Ravens. Die Ravens sind einem Ausrutscher in Cleveland entgangen und haben es zu Ende gerbracht! Sie sind erstmals in ihrer Franchise-Geschichte der Top-Seed der AFC. Wer in den Super Bowl will, muss wohl durch Baltimore gehen! © getty 7/17 GEWINNER: Saquon Barkley, RB, Giants. Nach meist mauen Vorstellungen in den vergangenen Monaten meldete sich Barkley nun vollends zurück! Er brachte es gegen Washington auf 279 Scrimmage-Yards und 2 Touchdowns. Darauf lässt sich aufbauen. © getty 8/17 GEWINNER: Cincinnati Bengals. Die Letzten werden die Ersten sein? In diesem Fall schon! Mit ihrer dramatischen Overtime-Pleite nach Last-Second-Ausgleich haben sie den Nummer-1-Pick im kommenden Draft sicher. Willkommen, Joe Burrow! © getty 9/17 GEWINNER: Daniel Jones, QB, Giants. Nachdem zuletzt Eli Manning nochmal ein Lebenszeichen abgab, meldete sich Jones nun mit Nachdruck zurück. 5 Touchdowns und keine Interception (352 YDS) bedeuten Career High für den Rookie. © getty 10/17 GEWINNER: Larry Fitzgerald, WR, Cardinals. Der alte Mann kann es immer noch! Gegen die Seahawks erzielte Fitzgerald seinen 120. Touchdown und wurde zum zweiten Spieler überhaupt mit 17.000 Receiving Yards - der andere: Jerry Rice! © getty 11/17 GEWINNER: Chandler Jones, EDGE, Cardinals. Den Pro Bowl hat er bereits erreicht, doch nach seiner Monster-Vorstellung gegen die Seahawks - 4 Sacks. Forced Fumble - muss man auch über das All-Pro-Team laut nachdenken! Zudem fehlen ihm 3,5 Sacks zum Rekord © getty 12/17 VERLIERER: Will Grier, QB, Panthers. Der Rookie gab sein Startdebüt und es lief nicht ideal. Er warf 3 Interceptions und machte es so auch nicht besser als Kyle Allen zuletzt. © getty 13/17 VERLIERER: Los Angeles Rams. Nachdem die Rams 2018 noch im Super Bowl standen, ist nun die Bauchlandung 2019 perfekt. McVays Truppe hat die Playoffs verpasst. Auch gegen die Niners wurden mal wieder zu viele Fehler gemacht. © getty 14/17 VERLIERER: Jameis Winston, QB, Buccaneers. Bei Winston heißt es immer Hop oder Top. In diesem Fall überwogen mal wieder die Fehler. Mit 4 Picks versenkte er sein Team gegen die Texans. © getty 15/17 VERLIERER: Devlin Hodges, QB, Steelers. Das Hodges-Experiment ist wohl beendet. "Duck" warf für ganze 84 Yards (2 INT) gegen die Jets, wurde gebencht und musste dann nach Rudolphs Verletzung doch nochmal rein. Schwierig ... © getty 16/17 VERLIERER: Vernon Butler, DT, Panthers. Butler rastete gegen die Colts auf, schlug Gegenspieler Jack Doyle und zeigte Fans dann noch schnell den Mittelfinger. Hatte wir nicht genug Ausraster in letzter Zeit? © getty 17/17 VERLIERER: Ezekiel Elliott, RB, Cowboys. Im wohl wichtigsten Spiel der Saison war der hochbezahlte Running Back kein Faktor. Sinnbild für die bis heute fragwürdige Entscheidung, ihn so hoch zu bezahlen und für die antiquierten Play-Calls der Cowboys.

NFL-Playoffs live im TV und Livestream

Auf DAZN könnt Ihr sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs der NFL live dabei sein. Dort sind an jedem Wochenende ausgewählte Spiele live und in voller Länge zu sehen.

Außerdem könnt Ihr auf ProSieben MAXX sowie ProSieben NFL-Playoff-Spiele auch live im Free-TV sehen. Welche Partien dies sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.