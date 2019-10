NFL: Washington Redskins entlassen Head Coach Jay Gruden

Die Washington Redskins haben offenbar die inzwischen schon fast erwartete Reißleine gezogen: Übereinstimmenden Berichten zufolge entlassen die Redskins Head Coach Jay Gruden.

Das berichten mehrere Reporter, darunter NFL-Network-Insider Ian Rapoport sowie ESPN-Insider Chris Mortensen, übereinstimmend.

Washington hatte am Sonntag gegen die Patriots im fünften Saisonspiel die fünfte Niederlage kassiert, offenbar aber waren die Probleme weitaus tiefgreifender - eine Niederlage mit dem dritten Quarterback gegen einen Super-Bowl-Anwärter dürfte nicht der ausschlaggebende Grund gewesen sein.

Stattdessen waren in den vergangenen Tagen vermehrt Berichte über interne Spannungen aufgetaucht. Eine der heißesten Personalien dabei ist Rookie-Quarterback Dwayne Haskins. Washington hatte Haskins in der ersten Runde des Drafts ausgewählt, angeblich war dieser Pick vom Team-Besitzer angeordnet worden - und Gruden selbst wollte Haskins nicht haben.

Washington startete mit Case Keenum in die Saison, der im Rahmen seiner Möglichkeiten sowie der Möglichkeiten der Offense passabel spielte. In Woche 4 gegen die Giants wurde er dann für Haskins rausgenommen, der weitestgehend verloren wirkte - so, wie man es von den Reportern aus Washington auch gehört hatte. Gegen New England durfte schließlich Colt McCoy starten.

Die Redskins treffen in Woche 6 auf die ebenfalls sieglosen Dolphins. Dieses Spiel könnte mit Blick auf den Nummer-1-Draft-Pick im kommenden April größere Auswirkungen haben.