NFL Week 7 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 7

Woche 7 in der NFL! Die Packers empfangen die Raiders - kann Oakland nach dem Sieg über Chicago das nächste Team aus dem Norden stürzen? Derweil wollen die Rams in Atlanta wieder in die Spur finden, die Seahawks um Russell Wilson empfangen Lamar Jackson und die Ravens - und wer gewinnt die Defensivschlacht in Chicago? Ab 19 Uhr könnt ihr alle Sonntagsspiele wie gewohnt in der RedZone-Konferenz live bei DAZN verfolgen!

NFL Preview Week 7

Bye-Week: Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers.

Atlanta Falcons (1-5) - Los Angeles Rams (3-3) (So., 19 Uhr)

Neue Secondary - alte Probleme? Die Rams kommen nach dem Trade für Jalen Ramsey mit neuer defensiver Feuerkraft nach Atlanta; Ramsey soll auch direkt spielen und wird es dann voraussichtlich häufiger mit Julio Jones zu tun bekommen. Gleichzeitig aber haben die Rams verletzungsbedingt Cornerback Aqib Talib und Safety John Johnson verloren, sowie Marcus Peters im Zuge der Verpflichtung von Ramsey abgegeben. Die Secondary kommt also deutlich verändert daher und trifft auf eine nach wie vor explosive Falcons-Offense.

Doch vor allem das größte Rams-Problem thront weiterhin über allem: L.A. hat riesige Defizite in der Offensive Line. Mehr oder weniger abgesehen von Left Tackle Andrew Whitworth ist der gesamte Rest der Line anfällig. Die gute Nachricht lautet: Atlantas Pass-Rush ist überschaubar, und in der Secondary - die erneut auf Nummer-1-Cornerback Desmond Trufant verzichten muss - sieht man Woche für Woche große Löcher.

Beides sollte dabei helfen, die Rams-Offense wieder in die Spur zu bringen. L.A. ist auf der Seite des Balls bislang sehr wacklig unterwegs, Jared Goff kommt hinter der schwachen Offensive Line nicht zurecht und die Rams haben derzeit weder ein vertikales Passspiel, noch ein verlässliches Run Game. Ändern sich diese beiden Dinge in Atlanta?

Umgekehrt stehen bei den Falcons längst Jobs auf dem Spiel. Head Coach Dan Quinn dürfte derzeit ligaweit auf dem wackligsten Stuhl aller Head Coaches sitzen; umso mehr, da die Defense, die er dieses Jahr zusätzlich als Defensive Coordinator übernommen hat, eine Großbaustelle ist. Die Falcons müssen hoffen, dass Takk McKinley und Grady Jarrett Goff ausreichend unter Druck setzen können, damit diese Woche die eigene Offense eine Chance hat.

Buffalo Bills (4-1) - Miami Dolphins (0-5) (So., 19 Uhr)

Innerhalb von fünf Tagen hatte sich Brian Flores zwei Mal festgelegt: Josh Rosen soll sein Starting-Quarterback für den Rest der Saison sein. Das bestätigte er vor und nach dem Spiel gegen Washington, nachdem er in der zweiten Halbzeit Rosen rausgenommen und Ryan Fitzpatrick gebracht hatte. Unter der Woche gab es dann die erneute Kehrtwende: Fitzpatrick, nicht Rosen, startet am Sonntag gegen sein Ex-Team Buffalo.

Die berechtigte Frage wird sein, ob es einen allzu großen Unterschied macht. Buffalo hat eine sehr gute und tief besetzte Defensive Front, welcher die Offensive Line der Dolphins wenig entgegenzusetzen haben sollte. In Kombination mit einer Elite-Secondary, gegen eines der schwächsten Waffen-Arsenals in der NFL, gibt es wenig Hoffnung aus Dolphins-Sicht.

Auf der anderen Seite des Balls derweil sollten die Bills, die frisch aus der Bye Week kommen, sehr wohl in der Lage sein, Big Plays aufzulegen. In Miamis Secondary fehlen Safety Reshad Jones sowie mutmaßlich auch Nummer-1-Corner Xavien Howard - und selbst mit den beiden auf dem Feld hatten die Dolphins Woche für Woche Coverage-Probleme. Gut vorstellbar, dass Josh Allen, John Brown und Co. einige lange Pässe aufs Parkett bringen.

Cincinnati Bengals (0-6) - Jacksonville Jaguars (2-4) (So., 19 Uhr)

Die Hoffnung, dass Cordy Glenn Cincinnatis Offensive Line mehr Stabilität verleihen könnte, hat sich in Luft aufgelöst. Der Left Tackle, der bislang verletzt ausgefallen war, wurde am Freitag intern für ein Spiel suspendiert; die Sperre kommt aus disziplinarischen Gründen, eine genauere Erklärung gaben die Bengals nicht an. Statt eines Comebacks brodelt jetzt die Gerüchteküche rund um den 30-Jährigen, der in der Preseason eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.

Rein sportlich sind das vor allem einmal mehr sehr bittere Vorzeichen für Andy Dalton. Die Bengals haben ohnehin eine der zwei, drei schlechtesten Offensive Lines der Liga - jetzt wartet der starke Pass-Rush der Jaguars, angeführt von Calais Campbell. Jacksonville sollte in der Lage sein, mit der eigenen Defense die Line of Scrimmage komplett zu kontrollieren und Cincinnatis Waffenarsenal, in dem A.J. Green nach wie vor fehlt, ebenfalls halbwegs in den Griff bekommen können.

Dalton droht so ein weiterer langer Nachmittag - seine beste Chance könnte Tyler Boyd aus dem Slot gegen hier anfällige Jaguars sein. Umgekehrt dürfte Jacksonvilles Offense nach einem sehr schweren Spiel gegen die Saints wieder deutlich befreiter aufspielen. Cincinnati tritt ohne die verletzten Starting-Cornerbacks Dre Kirkpatrick und William Jackson an, Gardner Minshew, D.J. Chark und Co. sollten hier wieder deutlich mehr Erfolg im Passspiel haben als zuletzt. Die Bengals-Coverage ist eine der ligaweit anfälligsten.

Detroit Lions (2-2-1) - Minnesota Vikings (4-2) (So., 19 Uhr)

Zwei Teams, die mit gänzlich unterschiedlicher Gefühlslage in dieses Spiel gehen. Die Vikings haben gerade eindrucksvoll die Philadelphia Eagles geschlagen, während die Lions die Packers in Green Bay am Rande der Niederlage hatten - und anschließend zu Recht mit den Schiedsrichtern haderten.

Minnesota hatte jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen großen Erfolg mit dem Passspiel, insbesondere mit dem vertikalen Passspiel aus Play Action heraus. Sowohl die Giants als auch die Eagles ließen sich dabei in Coverage mehrfach übertölpeln - das sollte gegen Detroit anders aussehen.

Die Lions haben nicht nur generell eine deutlich bessere Coverage, sie spielen auch ganz anders und setzen, aufbauend auf den starken Cornerbacks Justin Coleman und Darius Slay, deutlich mehr auf Man Coverage. Das könnte zu sehr spannenden Duellen gegen Stefon Diggs und Adam Thielen führen, es könnte Kirk Cousins aber auch wieder dazu zwingen, den Ball (zu) lange zu halten - was hinter dieser Vikings-O-Line nach wie vor keine gute Idee ist. Im Run Game, davon kann man ausgehen, werden beide Teams es schwer haben.

Detroits Offense ansonsten aber verfügt über eine enorme Explosivität - die Frage ist, wie stark sich die Lions durch das eigene Play-Calling selbst limitieren. Matthew Stafford spielt vor allem im vertikalen Passspiel bislang eine sehr gute Saison und hat dafür in Kenny Golladay und Marvin Jones auch genau die richtigen Receiver - und Minnesota ist in der Secondary durchaus anfällig dieses Jahr. Doch setzen die Lions hier auch an? Oder verfallen sie, wie auch in Green Bay, trotz früher Erfolge wieder in das konservative Play-Calling?

Green Bay Packers (5-1) - Oakland Raiders (3-2) (So., 19 Uhr)