NFL Week 6 Preview: RedZone-Konferenz, Highlights und Ergebnisse

Woche 6 in der NFL steht an: Die Patriots blieben im Thursday Night Game weiter ungeschlagen, können die 49ers im NFC-West-Duell mit den Rams nachziehen? In Washington treffen die noch sieglosen Redskins und Dolphins aufeinander, während Patrick Mahomes in Kansas City Deshaun Watson zum Duell empfängt. Dan Quinn muss derweil unbedingt gegen die Cardinals gewinnen. Und: Sam Darnold kehrt zurück! Ab 19 Uhr könnt ihr alle Sonntagsspiele wie gewohnt in der RedZone-Konferenz live bei DAZN verfolgen!

Bye Week: Buffalo Bills, Chicago Bears, Indianapolis Colts, Oakland Raiders

Nach dem vielleicht besten NFL-Spiel auf britischem Boden in Woche 5 treffen in dieser Woche die Bucs und Panthers in London aufeinander. Carolina bangte dabei zunächst noch um die Dienste von Christian McCaffrey. Der Running Back verletzte sich vergangene Woche leicht am Rücken, trainierte am Freitag allerdings voll mit dem Team und wird somit mit von der Partie sein.

Der 23-Jährige spielt bislang eine spektakuläre Saison und ist der Fokus der Panthers-Offense. In vier von fünf Spielen legte er mindestens 150 Scrimmage Yards und einen Touchdown auf. Einzige Ausnahme: Das erste Aufeinandertreffen mit den Buccaneers. In Carolina beendete CMC das Spiel in Woche zwei mit 16 Carries für 37 Yards und zwei Catches für 16 Yards. Gelingt es Defensive Coordinator Todd Bowles erneut, McCaffrey weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen, könnte das der Schlüssel zum Sieg werden.

Auf der Gegenseite werden die Bucs derweil darauf aus sein, Wide Receiver Mike Evans besser ins Spiel einzubinden. In der Vorwoche beendete Evans das Spiel gegen die Saints mit null Catches - erst zum zweiten Mal in seiner Karriere. Quarterback Jameis Winston erklärte anschließend, den Ball öfter zu seinem Star-Receiver bringen zu wollen. In der Vergangenheit tat sich Evans gegen die Panthers und Cornerback Donte Jackson allerdings mehrfach schwer, auch in Woche zwei verbuchte er nur 61 Receiving Yards. Profitieren könnte davon einmal mehr Chris Godwin, der weniger von Jackson als direktem Gegenspieler sehen dürfte.