NFL: New England Patriots entlassen Antonio Brown

Die New England Patriots haben Wide Receiver Antonio Brown nach nur zwei Wochen wieder entlassen. Das bestätigte die Franchise in einem Statement.

"Wir schätzen die harte Arbeit vieler Personen in den letzten elf Tagen, aber wir denken, dass es das Beste ist, dieses Mal in eine andere Richtung zu gehen", heißt es in der Mitteilung.

Brown wurde am 10. September von seiner ehemaligen Trainerin, Britney Taylor, wegen sexuellen Übergriffen in drei Fällen angeklagt.

Wenigen Stunden vor der Entlassung hatte der Wide Receiver sich noch via Twitter bei den Pats für die Chance bedankt, Teil des Teams zu sein.

In der vergangenen Saison hatte der 31-Jährige bereits für Wirbel gesorgt, nachdem er einen Trade von den Pittsburgh Steelers gefordert hatte. In der Folge wurde er zu den Oakland Raiders transferiert, wo er unter anderem wegen seiner Helm-Debatte für Schlagzeilen sorgte und schließlich entlassen wurde.

Kurz darauf unterschieb Brown schließlich einen 15 Millionen Dollar schweren Vertrag bei den Patriots und überzeugte vergangenen Spieltag direkt mit einem Touchdown.

Laut ESPN ist es unklar, ob Brown eine Chance bei einem anderen Team bekommt.