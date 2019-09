NFL Week 3 Preview: RedZone-Konferenz, Highlights, Ergebnisse

Woche 3 der NFL steht an und es kommt zum ersten Härtetest für die Kansas City Chiefs, die auf die ebenfalls ungeschlagenen Baltimore Ravens treffen. Die Für die New York Giants beginnt eine neue Zeitrechnung und die New Orleans Saints müssen in der Festung der Seattle Seahawks ohne Drew Brees auskommen. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 3 Preview

Kansas City Chiefs (20) - Baltimore Ravens (2-0) (So., 19 Uhr)

Im Arrowhead Stadium treffen zwei der spektakulärsten Offensivreihen dieser Saison aufeinander. Und überraschend liegen die Ravens sogar in den meisten Kategorien vor den Chiefs, darunter Total Offense und Punkte.

Entscheidend könnte aber dieser Aspekt sein: Die Ravens führen die Liga an in Time of Possession und Rushing. Und sie liegen auf Platz 4 in Passing und was die Erfolgsquote bei dritten Versuchen angeht. Das heißt: Die Ravens sind offensiv theoretisch in der Liga, die Uhr zu kontrollieren und den Ball von MVP Patrick Mahomes (821 YDS, 7 TD) lange genug fernzuhalten, aber gleichzeitig auch bei einem Shootout mitzuhalten.

Ein wichtiger Faktor dabei ist zweifelsohne Quarterback Lamar Jackson, der offenbar einen großen Sprung zur Vorsaison gemacht hat. Ein Fakt, der Chiefs-Head-Coach Andy Reid nicht verborgen blieb: "Er macht viele Dinge gut. Jeder spricht über seine Fähigkeit zu laufen, aber er kann den Football auch werfen. Er macht das mit Präzision und in alle verschiedenen Levels. Und dies sowohl in Bewegung als auch aus der Pocket heraus."

Für die Chiefs wird dieses Spiel also ein erster echter Härtetest nach den zwei eher überschaubaren Herausforderungen Jacksonville und Oakland in den Wochen 1 und 2. Erschwerend kommt für KC hinzu, dass personell ein paar Leistungsträger ausfallen. Neben Wide Receiver Tyreek Hill (Schlüsselbeinbruch) hat sich Left Tackle Eric Fisher mit einer Operation an der Rumpfmuskulatur abgemeldet. Zudem fällt Running Back Damien Williams (Knie) aus. Neuzugang LeSean McCoy (Knöchel) ist zumindest fraglich.

Das Duell ist zudem ein Wiedersehen alter Weggefährten: Reid trifft auf seinen früheren Lehrling John Harbaugh aus der gemeinsamen Zeit in Philadelphia. "Er ist ein phänomenaler Coach", sagte Reid über Harbaugh. "Ich liebe es gegen ihn zu spielen, denn ich weiß, dass seine Teams sehr gut gecoacht sind und gute Spieler haben. Für diese Herausforderung, diese Erfahrung am Sonntag spielen wir. Ich freue mich immer darauf, gegen diese Jungs zu spielen."

Cincinnati Bengals (0-2) - Buffalo Bills (2-0) (So., 19 Uhr)

Die Bills befinden sich auf einem seltenen Höhenflug nach zwei Auswärtssiegen in New Jersey gegen die New York Jets und Giants. Damit haben sie nun erstmals seit 2011 wieder die Chance, eine Saison mit 3-0 zu eröffnen.

Wie schon im Vorjahr spielt erneut die Defense eine gewichtige Rolle. In zwei Spielen ließ diese Unit lediglich 22 Punkte zu, wenn man den Interception-Return-Touchdown sowie einen Safety aus Woche 1 abzieht. Der Unterschied zum Vorjahr ist jedoch, dass auch die Offense kräftig mithilft. Ein guter Beweis für diese These ist die Vorstellung gegen die Giants: Quarterback Josh Allen orchestrierte beim 28:14-Sieg vier Touchdown-Drives, die jeweils mindestens über 70 Yards gingen.

Bei den Bengals dagegen läuft wenig nach Plan. Überhaupt herrscht Unklarheit über den Leistungsstand des Teams. Liegt dieser eher bei der überraschend knappen Niederlage in Seattle oder doch eher bei der Klatsche gegen San Francisco in Woche 2? "Vor dieser Niederlage werden wir nicht weglaufen", sagte Head Coach Zac Taylor: "Wir haben eine Klatsche zuhause kassiert. Wir könnten sagen, dass das frustrierend war, aber wir werden nicht zulassen, dass unsere Jungs die Köpfe hängen lassen."

Taylors neue Offense ist extrem aufs Passspiel ausgelegt, was Quarterback Andy Daltons 61 Completions und 729 Yards - Platz 1 und 2 in der Liga - untermauern. Entsprechend mau sieht dagegen das Laufspiel aus. Erst 59 Yards erliefen die Bengals in zwei Spielen. Kein Team war erfolgloser auf dem Boden. Das sorgte unter anderem dafür, dass Running Back Joe Mixon auf Twitter verkündete: "Ich verspreche, dass ich es zusammenbringe und besser sein werde." Bislang kommt er auf 1,8 Yards pro Carry - die Messlatte liegt also nicht besonders hoch.

Historisch betrachtet stehen die Chancen auf eine erfolgreiche Saison in Cincinnati nach dem 0-2-Start eher schlecht. 17 Mal nun starteten die Bengals 0-2 in eine Saison. Nach den ersten 16 derartigen Starts kam keine einzige positive Saisonbilanz mehr raus. Bleibt das so?

Dallas Cowboys (2-0) - Miami Dolphins (0-2) (So., 19 Uhr)

Nachdem die Dolphins mit ihrer Punkte-Differenz von 10:102 den schlechtesten Start seit 1961 hingelegt haben, versucht man in Miami neue Wege zu gehen. Folglich sitzt Quarterback Ryan Fitzpatrick (39,9 Passer Rating) nun auf der Bank und Josh Rosen darf ran. Dieser hatte schon das vierte Viertel gegen die Patriots in Woche 2 bestritten und sich einige wilde Würfe geleistet.

Bei den Cowboys allerdings will man sich auch von der Einstufung als 20-Punkte-Favoriten bei den Buchmachern nicht ablenken lassen. "Das ist etwas für Gambler", sagte Wide Receiver Randall Cobb. Center Travis Frederick wiederum sagte: "In der NFL ist alles so eng von oben bis unten. Der Unterschied sind meist nur ein paar glückliche Momente, vielleicht ein paar Interceptions. Der Unterschied ist wirklich sehr gering. Von außen sieht es vielleicht größer aus. Aber von innen betrachtet, ist es ein sehr enges Spiel."

Historisch betrachtet ist auch dieses Duell ein sehr enges. Beide Teams haben jeweils sieben Siege auf dem Konto. Historisch betrachtet startete jedoch auch kein Cowboys-Team mehr mit mindestens 400 Yards und 30 Punkten in den ersten zwei erfolgreichen Spielen in eine Saison seit 1978.

Die Dolphins tradeten Safety Minkah Fitzpatrick für einen 2020er Erstrundenpick zu den Pittsburgh Steelers. Danach holten sie dann Defensive End Taco Charlton von der Waiver-Liste, nachdem dieser von den Cowboys entlassen wurde. Er war ein Erstrundenpick der Texaner im Draft 2017 und dürfte nun mit Extra-Motivation ins Spiel gehen - wenn er den Sprung in den 46er-Kader nach seiner späten Ankunft in der Woche überhaupt schafft.

Den Cowboys nicht helfen wird indes Wide Receiver Michael Gallup (13 REC, 226 YDS). Er musste sich einer Knieoperation unterziehen und fällt wohl einen Monat aus. Im Gegensatz dazu erreichte Running Back Zeke Elliott nach seinem ausgesessenen Training Camp in Woche 2 bei den Redskins mit 25 Touches (111 YDS) wieder Normalniveau, was seine Workload angeht. Er sollte also wieder komplett in der Spur sein.

Green Bay Packers (2-0) - Denver Broncos (0-2) (So., 19 Uhr)

Die Broncos starteten die Saison mit zwei Niederlagen. Auffällig ist aber vor allem die Tatsache, dass sich die eigene Defense bislang eher zahnlos präsentierte. Trotz Head Coach Vic Fangio und Edge-Rush-Superstar Von Miller hat das Team keinen einzigen Turnover erzwungen - oder einen Sack geschafft!

All das soll sich nun aber ändern. Lambeau Field ist aber vielleicht nicht das beste Pflaster für die Broncos, besonders wenn es um einen Sieg geht. Die Broncos haben in sechs Auftritten in Wisconsin noch keinen Sieg eingefahren (Bilanz: 0-5-1).

Für Packers-Quarterback Aaron Rodgers ist dieses Quasi-Rematch von Super Bowl XXXII, dem ersten von drei Titeln für Denver, allerdings keineswegs ein Selbstläufer, zumal er gerade die Defense von Fangio noch aus den vergangenen Duellen mit den Chicago Bears bestens kennt. "Er ist ein fantastischer Coach. Ich freue mich für ihn, dass er diese Chance nach so vielen Jahren als großartiger Assistent in der Liga bekommt. Ich habe nicht viel Zeit mit ihm verbracht, aber habe jede Menge Respekt davor, wie er seinen Job über seine gesamte Karriere gemacht hat."

Fangios Bilanz gegen Rodgers ist allerdings ebenfalls ausbaufähig. Als Defensive Coordinator der Bears traf er von 2015 bis 2018 sieben Mal auf Rodgers und kam auf eine 2-5-Bilanz. In Green Bay war er sogar nur 1-4.

Unweigerlich im Fokus stehen die Duelle zwischen Green Bays Offensive Tackles Brian Bulaga (rechts) und David Bakhtiari (links), die es mit Miller respektive Bradley Chubb zutun bekommen werden. Miller braucht sogar nur noch zwei Sacks, um die 100 voll zu machen. "Sie sind sehr, sehr gute Spieler", sagte Bulaga. "Egal wie ihre Zahlen sind, stört mich das nicht. Es geht eher darum, dass ich mir Tape von den beiden anschaue und sie konstant ihre Duelle gewinnen, besonders Von. Wie lange macht er das jetzt, neun Jahre? Er macht es seit einer langen Zeit. Und er hat nicht vergessen, wie Pass Rush geht. Das ich kann ich Ihnen versprechen."

Indianapolis Colts (1-1) - Atlanta Falcons (1-1) (So., 19 Uhr)

Julio Jones (5 REC, 106 YDS, 2 TD) war der Star des Spiels beim 24:20-Sieg im Sunday Night Game der Vorwoche gegen die Philadelphia Eagles und untermauerte damit seine immer noch vorhandene Ausnahmestellung im Team der Falcons und der gesamten Liga. Ein Fakt, der Colts-Cornerback Kenny Moore II nicht verborgen blieb: "Jeder weiß, was Julio mitbringt. Wir müssen einfach auf den Punkt konzentriert sein."

Abgesehen von Jones überzeugte jedoch auch Calvin Ridley mit einem 100-Yard-Auftritt gegen Philly. Und auch Mohamed Sanu sollte man im Arsenal von Quarterback Matt Ryan nicht vergessen. Entsprechend schwer könnten mögliche Ausfälle in der jungen Defense Indys wiegen. All-Pro-Linebacker Darius Leonard könnte mit einer Gehirnerschütterung ausfallen, während Cornerback Pierre Desir eine Knieprellung auskuriert. Und Edge-Rusher Jabaal Sheard nahm nach achtwöchiger Pause (Knie) erst am Mittwoch wieder das Training auf.

Der Fokus Atlantas liegt derweil darauf, Fehler zu minimieren. Ryan alleine warf in den ersten zwei Wochen der Saison bereits fünf Interceptions - 2018 waren es sieben insgesamt. "Es ist nicht der Start, den man sich wünscht. Aber manchmal ist es eben so", gab sich Ryan gelassen. "Du musst das jetzt einfach überstehen, weiterhin gute Entscheidungen treffen und aggressiv bleiben."

Ohne Andrew Luck verlegen sich die Colts in dieser Saison erstmals seit der Prä-Manning-Zeit aufs Laufspiel. Entsprechend belegt Running Back Marlon Mack mit 370 Yards Platz 3 der Liga. Es sind zudem die meisten Rushing Yards nach zwei Spielen in der Franchise-Geschichte seit 1971. Dieser Ansatz könnte gegen Atlanta besonders hilfreich sein, da man so die Uhr kontrolliert und den Ball von der explosiven Falcons-Offense fernhielte - eine Taktik, die früher immer gegen die Colts probiert wurde.