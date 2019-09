NFL: Rookies, MVP, Super-Bowl-Tipp: Die Award Predictions 2019

Die NFL-Saison steht endlich vor der Tür: Kann Patrick Mahomes den MVP-Titel verteidigen? Gewinnt Aaron Donald einen historischen dritten "Defensive Player of the Year"-Award in Folge? Und wer schnappt sich am Ende den Super Bowl?

SPOX-Redakteur Adrian Franke hat wie schon im Vorjahr in die Glaskugel geschaut: Welche Storylines werden die kommende Saison prägen? Sind die San Francisco 49ers bereit, endlich oben mitzuspielen? Und was wird eigentlich aus dem Cleveland Browns?

Die Regular Season steht vor der Tür. Und es ist ein besonderes Jahr: Die NFL feiert 100. Geburtstag! Wenn die Bäume kahler, die Tage kürzer, die Lebkuchen-Regale voller und die Klamotten dicker werden, heißt das vor allem eines: Football ist zurück.

Endlich.

Die kompletten Predictions gibt's hier in der großen SPOX-Multimedia-Story!