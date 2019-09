Ende einer Ära für Eli Manning: Giants ernennen Daniel Jones zum Starting Quarterback

Eli Manning ist nicht länger Starting Quarterback der New York Giants. Das gab Head Coach Pat Shurmur am Dienstagnachmittag bekannt. Rookie Daniel James wird die Giants (0-2) als Quarterback ins Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers (1-1) am Sonntag führen.

Jones, der von den Giants im diesjährigen Draft an sechster Stelle ausgewählt worden war, wird damit zum ersten Mal in seiner NFL-Karriere ein Team als Starter aufs Feld führen.

"Ich habe mich heute morgen mit Eli unterhalten", sagte Shurmur. "Ich habe ihm gesagt, dass wir eine Veränderung vornehmen und Daniel von nun an der Starter sein wird." Manning sei natürlich enttäuscht gewesen, "aber er sagte, er werde wie immer ein guter Teamkamerad sein und sich weiterhin vorbereiten, um dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen." Daniel Jones sei sich der Herausforderung bewusst, "er wird am Sonntag bereit sein."

Manning hatte die ersten beiden Spiele der Saison begonnen, bei den beiden Niederlagen gegen die Dallas Cowboys und die Buffalo Bills aber keine gute Figur gemacht: Er kam insgesamt auf 556 Passing Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. In beiden Spielen waren den Giants insgesamt nur vier Touchdowns gelungen.

Letzten Endes sei es um das Team gegangen, betonte Shurmur. Er habe eine hohe Meinung von Manning, es gehe bei der Entscheidung darum, dass Jones den nächsten Schritt machen könne.

Damit endet für das Team eine Ära: Eli Manning hatte den Job des Starting Quarterbacks 2004 von Kurt Warner übernommen und war in den letzten 233 Spielen der Giants nur ein einziges Mal nicht Starter. Er hält alle Rekorde des Teams, darunter Passing Yards (56.537, Platz sieben der ewigen Bestenliste) und Touchdown-Pässe (362, Platz acht).

In den Spielzeiten 2007 und 2011 gewann er mit dem Team zusätzlich den Super Bowl, jeweils gegen die New England Patriots. 2007 triumphierten die Giants als krasser Außenseiter gegen die ungeschlagen durch die Saison marschierten Pats.