"Niederschmetternder Schlag" für deutschen NBA-Star: Franz Wagner fehlt Orlando Magic lange

Franz Wagner zieht zum Korb und schreit plötzlich auf. Der deutsche Basketball-Star fasst sich nach einem Foul mit gekrümmter Haltung an die rechte Seite, macht dann im Duell seiner Orlando Magic bei den Philadelphia 76ers aber vorerst weiter. Die schweren Folgen ahnt in dem Moment noch niemand.

Wagner, der in dieser Saison auf dem Weg zu ersten All-Star-Ehren schien und Woche für Woche beeindruckend für die Magic ablieferte, fällt lange aus. Wie sein Team aus Florida mitteilte, erlitt der Weltmeister einen Riss in der rechten Bauchmuskulatur und wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Die New York Times schrieben von einem "niederschmetternden Schlag" - für Wagner und sein Team.

Zumal es für die Franchise in dieser Saison ein unschönes Deja-vu ist. Ende Oktober hatte Wagners Co-Star Paolo Banchero genau die gleiche Verletzung erlitten, er fehlt dem Team von Trainer Jamahl Mosley noch immer. Umso bemerkenswerter ist das bisherige Abschneiden mit Tabellenrang drei in der Eastern Conference - an dem Franz Wagner mit 24,4 Punkten im Schnitt pro Spiel und seiner starken Defensive einen entscheidenden Anteil hat.