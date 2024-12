NBA Power Ranking im Dezember: Titelchance für Dallas Mavericks und die Wagner-Brüder?

© getty

Platz 16: San Antonio Spurs (11-10)

Ranking vor der Saison: 21

21 Net-Rating: -0,6 (17.)

Wenn es um die Spurs geht, ist Victor Wembanyama stets Gesprächsthema Nummer eins. Wie sollte der das auch nicht sein, bei 23,5 PPG, 3,8 APG und 10,4 RPG . Die Defensive des Franzosen ist zudem elitär und Wemby in seinem erst zweiten Jahr so ein heißer Anwärter auf den Defensive Player of the Year. Kritik muss sich der 2,21-Meter-Hüne für seine vielen Dreier anhören. Nahm er als Rookie bereits 5,5 Versuche pro Spiel von Downtown, sind es mittlerweile 9,2. 33,7 Prozent aus der Distanz rechtfertigen das Volumen dabei nicht immer, aber in San Antonio denkt man bekanntlich langfristig.

Erstrundenpick Stephon Castle (11,5 PPG, 3,7 APG) schickt sich zudem an, langfristig mit Wemby ein Star-Duo zu bilden. Schlagzeilen sollten jedoch auch dem Veteranen Chris Paul gehören, der das gesamte Team sofort besser gemacht hat und das letzte Saison vermisste Playmaking liefert. Lob gebührt abschließend auch Interimstrainer Mitch Johnson. Beträgt das Net Rating in der ersten Hälfte bei -9,9, scheint der Coach in der Halbzeit die richtigen Worte und Adjustments zu finden. Nach der Pause haben die Spurs ein bockstarkes Net Rating von 8,9.